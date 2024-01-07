「元家 冰釣雪鰈」、「元家 藍鑽蝦仁」可說是小家庭必備的好物，不僅方便料理，而且吃起來安心、美味，很適合一家大小一起享用!「元家 冰釣雪鰈」是來自於格陵蘭北極圈的頂級美味，來自於職人手釣的百年技法，一上岸就自然凍結，不僅不傷魚身，且肉質緊實有彈性，我們直接採用乾煎雪鰈做法，簡單調味就很好吃；「元家 藍鑽蝦仁」則是來自於沙烏地阿拉伯高鹽度的紅海海域，口感Q彈鮮甜，經手工剝殼、去除腸泥，100%無膨發，吃起來更加安心不少，我們則是採用滑蛋蝦仁的家常做法，就能吃到藍鑽蝦仁的極致美味，在家一次就能享用到這兩款頂級食材，而且簡單快速就能上桌，真是太幸福啦!

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▼元家是台灣最大冷凍海鮮進口品牌，1968年自澎湖起家，至今已有超過半世紀的歷史，餐桌上每兩片大比目魚就有一片是來自元家提供，由此可見其市占率也很高；「元家 冰釣雪鰈」、「元家 藍鑽蝦仁」都是屬於非凡尊貴的藍鑽系列，因為這兩款皆來自於天然無污染的純淨海域，加上尊貴稀有、取之不易的頂級食材，以及自然的極鮮美味，簡單調味就很好吃。

▼這兩款都是採用真空包裝，其中冰釣雪鰈是職人手釣、自然凍結，全程無解凍，從大海到餐桌都是維持一定的鮮度，上岸後的冰釣雪鰈還須由人工再挑選出最優良的品質才能供應給消費者品嚐，因此更稀珍少有；藍鑽蝦仁則是採用純手工剝殼、去除泥腸後再進行真空包裝，100%原汁原味無膨發，吃起來鮮甜美味又安全。

▼「元家 藍鑽蝦仁」每一盒都有3份獨立包裝，每包為200 g，很適合一般小家庭食用；雖然是採用真空包裝，但背面還是可以清楚看見內容物，仔細看會發現蝦仁的顏色有點不同，那是因為跟養殖環境有很大的關係，如果是偏鵝黃色的話，代表生長環境養殖在偏外海的蝦池，或者是受到養殖池底下的黃沙顏色影響；如果顏色較深的話，則代表養殖在偏陸地的蝦池或是受到養殖池底下沙子顏色的影響，因為蝦池的範圍很大，所以有些養殖池會靠近外海，有些則是靠近陸地，造成顏色不太一樣，但都不影響品質唷!

▼「元家 冰釣雪鰈」則是來自於北極格陵蘭的因紐特家族，承襲百年的鑿冰釣魚技法，手工垂釣大比目魚，不僅魚身不會受到損傷，而且一上岸就自然凍結，更能保留最佳鮮度，也是大家夢寐以求的頂級美味。

▼料理前可以在前一晚先放至冷藏解凍，或是採用流動的自來水解凍都可以，解凍後再來料理更方便!

▼首先先來備料，將青蔥洗淨後切成蔥花，彩椒洗淨去籽後切成塊狀，櫛瓜切成厚片，黃檸檬切片備用。

▼滑蛋蝦仁的食材與做法如下，

【滑蛋蝦仁食材】

蝦仁 200 g

雞蛋 2~3顆(視大小顆)

蔥花 適量

鹽巴 2小匙

太白粉 適量

米酒 1大匙

水 150ml

白胡椒粉 適量

【滑蛋蝦仁做法】

1.蝦仁加入鹽巴、米酒、太白粉下去抓醃並靜置幾分鐘。

2.鍋中放一點油，熱鍋後將蝦仁放下鍋煎至半熟，再加入蔥花、鹽巴1小匙、白胡椒粉少許、米酒1大匙、水150ml，攪拌均勻煮滾後再加入太白粉水，略滾後再加入蛋液，輕輕攪拌至凝固即可起鍋。

▼蝦仁加入鹽巴、米酒、太白粉下去抓醃並靜置幾分鐘。

▼藍鑽蝦仁不僅個頭不小，而且原汁原味無膨發，摸起來Q彈不軟爛，吃起來也更加安心不少。

▼藍鑽蝦仁是來自於沙烏地阿拉伯的紅海海域，養殖空間是一般白蝦的17倍之大，也因為高溫少雨的關係，讓紅海成為世界上鹽度最高的海域，高達4.1%的鹽度讓蝦肉更加Q彈鮮甜，甜度是一般白蝦的5倍、草蝦的2倍，甜度與口感可想而知；藍鑽蝦仁還有榮獲BAP「最佳水產養殖規範驗證」四星等級，品質也有一定保證，一般小家庭在家裡也能享用到皇家等級的美味!也因為藍鑽蝦仁新鮮又頂級的食材，所以不需要過於繁瑣的料理過程，簡單調味就很好吃。

▼鍋中放一點油，熱鍋後將蝦仁放下鍋煎至半熟，再加入蔥花、鹽巴1小匙、白胡椒粉少許、米酒1大匙、水150ml等配料攪拌均勻。

▼煮滾後再加入太白粉水，略滾後再加入蛋液，輕輕攪拌至凝固即可起鍋!

▼滑嫩的蛋花搭配鮮美的藍鑽蝦仁，光看就讓人口水直流啊!

▼採用「元家 藍鑽蝦仁」來料理，可說是鮮甜、安全又便利的好選擇，不僅連蝦殼、腸泥都幫你手工去除，解凍後就能直接料理，對於很多小家庭來說真的省時又省力。

▼講究一點的朋友可以像我們一樣，上桌前再撒上蔥花，加上擺盤看起來就很有儀式感啦!

▼他們家的藍鑽蝦仁就算煮熟後跟原本大小也沒有落差很多，還是很大一隻，代表是100%無膨發的新鮮蝦仁，給家人或小朋友吃起來也較為安心!

▼因為他們家的藍鑽蝦是來自於沙烏地阿拉伯的紅海海域，高鹽度海水養殖出來的蝦子口感更加Q彈鮮甜，難怪被稱為沙烏地阿拉伯皇室御用蝦中之鑽，如此頂級食材簡單調味就很好吃，完全不需要加太多調味料，免得蓋過它的自然鮮味。

▼滑蛋蝦仁最適合淋在飯上，就會一秒變成蝦仁燴飯啦~~看起來好邪惡啊!

▼藍鑽蝦仁吃起來鮮甜飽口，肉質緊實Q彈，不會有那種不自然的脆口感，搭配滑蛋香滑順口，簡單調味就能吃到鮮美海味!

▼除了做成蝦仁滑蛋之外，我們也很常用蝦仁拌炒時蔬，簡單搭配彩椒、櫛瓜，加上鹽巴、黑胡椒、義式香料調味，快速就能上桌啦!

▼蝦仁炒時蔬，吃得到藍鑽蝦仁的Q彈鮮美，搭配時蔬更增添甘甜氣息，連小朋友也很買單呢!

▼乾煎雪鰈，做法也很簡單，解凍後用廚房紙巾將水份吸乾後，再用鹽巴均勻塗抹兩面即可!

▼因為比目魚本身就有油脂，所以我們不下油直接乾煎，吃起來也比較乾爽不油膩!喜歡酥脆口感的朋友也可以加點粉再下點油香煎，煎起來也會比較漂亮!

▼一旁可以放入櫛瓜、彩椒一起下去乾煎，吃起來跟烤時蔬也很像唷!

▼煎到兩面帶點金黃色澤後，用筷子插進靠近骨頭區塊，如果可以輕鬆插入就代表魚肉煎熟囉!

▼等到兩面都熟透後就可以起鍋啦~~搭配彩椒與櫛瓜感覺營養滿分!

▼乾煎雪鰈上桌啦~~盛盤後加上彩椒、櫛瓜、黃檸檬，看起來有模有樣，在家也可以輕鬆來份西式主餐!

▼簡單搭配黑胡椒、義式香料調味，頂級食材不需要過多的調味就很美味!

▼也可以加點黃檸檬汁，讓魚肉更加清爽順口!

▼登愣~~美味上桌啦!是說這款乾煎雪鰈超大一片，幾乎佔了盤子的2/3不誇張，而且帶有一定厚度，小家庭一餐吃一片剛剛好!

▼雖說是乾煎雪鰈，但起鍋後仍有不少水份與油脂，吃起來口感也是一級棒!

▼比目魚的肉質豐厚飽滿，紮實Q彈，吃起來鮮美甘甜，完全沒有任何腥味，很適合長輩及小朋友享用!

▼雪鰈的肉質香Q甜美，吃起來不會鬆散軟爛，而且帶有水份，搭配黑胡椒、義式香料更是提襯不少香氣，加上肉質厚實飽口，吃起來爽度極高啊!

▼「元家 冰釣雪鰈」的外盒簡約有質感，正面還有透明開窗，還能清楚看見裡頭的內容物!

▼背面還有詳細的介紹，比目魚的冰釣捕撈區位於北緯72°～75°的格陵蘭北極圈內，不僅長年寒冷，人煙稀少，屬於天然純淨、無污染的海域；也因為來自於職人手釣，一上岸就自然凍結，沒有經過解凍就直送到家，所以魚身漂亮無損傷，肉色白皙，帶點厚度吃起來也更加過癮啦!另外也有清蒸冰釣雪鰈的食譜，讓大家解凍就能開始料理，完全不用看食譜也能吃得輕鬆美味!

▼盒側也有詳細的產品標示、有效期限，吃起來更加安心有保障!

▼「元家 藍鑽蝦仁」也換了新包裝，帶點海洋意象質感更升級不少!

▼盒側也有詳細的說明，不僅採用頂級食材，還有世界級的認證，讓大家食用起來更加安心、便利、美味!

▼「元家 藍鑽蝦仁」也榮獲不少認證，有興趣的朋友也可以掃描QR Code了解商品資訊!

▼另外一側也有詳細的產品資訊與營養標示，品質也有一定保證!

▼市面上的蝦仁大多經膨發過或是有添加物，這款藍鑽蝦仁通通都沒有，一家大小都能安心享用!

「元家 冰釣雪鰈」、「元家 藍鑽蝦仁」可說是小家庭冰箱必囤好物，尤其現在大家追求吃得健康、方便、快速，加上家裡有長輩小孩，我們對於食材的品質也有一定要求，兼具營養、安全又美味才是王道，這兩樣就能符合我們的需求，有興趣的朋友不妨也可以試試!

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