台北內湖咖啡館隱藏在東湖高爾夫練習場的「EASE CAFE 東湖概念店」，環境幽雅舒適，尤其是綠意盎然的戶外區超療癒，可以一邊享用美味餐點，一邊看著綠意山景，可以說是台北隱藏版咖啡館。
EASE CAFE 東湖概念店消費還可抵停車費，附近有很多景點可以順遊，像大湖公園、五分埤生態濕地、內溝溪景觀涼亭、樂活公園(東湖櫻花林)、碧山巖…等景點，其中樂活公園(東湖櫻花林)就是台北熱門的賞櫻花景點推薦，搜尋附近美食可以來EASE CAFE 東湖概念店。
內湖咖啡館 EASE CAFE 東湖概念店 位置
EASE CAFE 東湖概念店地點位於東湖高爾夫練習場一樓，開車或騎車來都很方便。
EASE CAFE 東湖概念店
地址：台北市內湖區康樂街186巷30號
營業時間：11:00–21:00
電話：02-28310125
粉絲團：At ease cafe 東湖概念店
食記：【內湖咖啡館】EASE CAFE 菜單推薦義大利麵披薩，台北隱藏版咖啡店！
東湖高爾夫練習場的入口跟停車收費方式，在EASE CAFE消費也可抵停車費。
停車場的空間非常大，我們騎機車過來也很好停，而且這裡機車是不收費。
內湖咖啡館 EASE CAFE 東湖概念店 環境
EASE CAFE 東湖概念店的入口。
室內座位的間距不會太近，很舒服的咖啡館空間，最近來還有聖誕裝飾增加過節氛圍，發現戶外有很棒的風景座位，馬上選了戶外區。
最特別的是生日壽星活動
預約生日聚會，店家可幫忙佈置場地
這裡也是寵物友善餐廳（室內：不落地或娃娃車，室外：可牽繩）
櫃子販售一些咖啡相關的器皿跟產品，也有提供豆子可以試聞，要是有不清楚的都可以詢問店員。
雖然感覺EASE CAFE被設定為景觀咖啡館，但這裡的咖啡有專業咖啡師手抄陶鍋烘豆，精品豆為虹吸萃取，現場也有咖啡禮盒優惠活動可以參考。
自助區除了餐具跟調味料還有行動電源可租借。
甜點櫃展示這裡販售的甜點和飲品。
付費有支援街口支付、LINEpay等行動支付。
很貼心的店家
店內牆上還有附近景點的推薦
吃完可以去附近的五分埤生態濕地和康樂步道走走
最夯的還有東湖櫻花林景點，櫻花季節一定要來看看
EASE CAFE的室內座位區有提供電視
會播放體育賽事的節目
如果有包場的需求也可以跟店家洽詢
半露天的戶外區是最舒服的推薦
一整片綠油油的草皮視野非常棒
座位區樓上就是東湖高爾夫練球場的場地
空氣好好，真的是台北隱藏版咖啡館
EASE CAFE二樓就是高爾夫練習場擊球場地，可以上來參觀，但不要超過紅線，以免影響到正在練習的人，也可以付費上來打球。
內湖咖啡館 EASE CAFE 東湖概念店 菜單
EASE CAFE 東湖概念店 菜單價錢
菜單餐點有早午餐拼盤、三明治、沙拉、義大利麵、燉飯和炸物小點等，飲料的品項有虹吸咖啡、義式咖啡、精品咖啡、茶、冰沙、氣泡飲…等，也有販售各種酒精飲品。
來這用餐都是現點現做，要是人多可以提前訂位訂餐～
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
內湖咖啡館 EASE CAFE 東湖概念店 餐點
坐在戶外區享用餐點真的很愜意呢！
這天平日中午來沒客滿，我們就在這待了三、四小時。
翼板牛排沙拉 450元
份量不小，適合2-3人分享
內容和配色適合當前菜的牛排沙拉
整份有芝麻葉、綠卷、紅卷、小黃瓜、番茄、紅黃椒、蘿蔓等綜合生菜，加上肉質香甜、口感軟嫩的翼板牛排，七分熟的味道剛剛好，加上胡椒就很好吃。
塔香蒜辣鴨胸義大利麵 360元
這道塔香蒜辣鴨胸義大利麵好好吃！超級推薦喔～
煙燻鴨胸肉有著明顯的鹹香帶點甜味，肉質厚實有嚼勁。
搭配的麵條選了寬寬的鳥巢麵(超讚)，用九層塔、辣椒、蒜末炒過的義大利麵，辣又帶勁，相當開胃，印象深刻的就是Ｑ彈的寬麵條，真的很好吃呢！
白酒蛤蜊義大利麵 300元
只要餐廳菜單有義大利麵，這道通常都是我的必點
蛤蜊肥嫩鹹香，飽滿多汁，而這盤我選傳統的直麵
麵條細緻有彈性，吸附著帶有酒香跟蛤蜊鮮味湯汁
加上一點點微辣的口感，這道也很不錯
但我個人偏愛鳥巢麵，會是首選喔
瑪格麗特披薩 320元
瑪格麗特是經典的披薩口味
披薩皮薄脆又香，主要食材有九層塔、牛番茄、莫札瑞拉起司和自製蕃茄紅醬，內餡帶有濕嫩厚實且多層次的口感，加上濃郁的起司奶香味，越嚼越香。
升級套餐 +180元
全部餐點都可加價升級套餐，
套餐多了當日湯品或沙拉擇一
還有120元的飲料
也可以補差額更換其他飲品
這天有巧達湯和羅宋湯兩種選擇
喝了暖呼呼的巧達湯，奶香滑順，滋味不錯
玫瑰氣泡飲
補差價升級飲料
好適合女孩的推薦，漂亮瓶子裝的玫瑰氣泡飲
亮麗粉色相當好看，用來飲用的高腳杯還有一顆玫瑰冰塊，整體的設計讓人覺得高貴優雅，很有質感的呈現。
玫瑰氣泡飲喝起來酸中帶甜，淡淡的玫瑰香氣有點舒壓，我個人很喜歡。
粉色的玫瑰氣泡飲倒進高腳杯，搭配玫瑰冰塊好看極了。
古吉 水風鈴 (水洗) 180元
EASE CAFE的精品豆都是用陶鍋手炒的方式來烘焙咖啡，可以提升咖啡層次、喝起來較為溫潤。
而這支來自衣索比亞的古吉 水風鈴(水洗)，一入口即感受到酸度明顯的柑橘風味，接著是各種水果跟花朵的香甜氣味，風味細緻，有種耐人回味的感覺，咖啡還附有兩塊手工餅乾。
很難想像東湖高爾夫練習場裡面藏著「EASE CAFE 東湖概念店」，一間很有質感的台北咖啡館推薦，有一種踏進秘境發現新天地的感覺，尤其是靠近球場草皮的半露天座位區，綠油油的景色加上美味的食物，在這用餐讓人覺得很享受。
EASE CAFE 東湖概念店優點
✅大空間咖啡館
✅戶外風景好、視野佳
✅餐點好吃、咖啡好喝
✅停車方便
✅生日壽星慶祝可預約幫忙佈置場地
EASE CAFE 東湖概念店
地址：台北市內湖區康樂街186巷30號
營業時間：11:00–21:00
電話：02-28310125
粉絲團：At ease cafe 東湖概念店
食記：【內湖咖啡館】EASE CAFE 菜單推薦義大利麵披薩，台北隱藏版咖啡店！
如果覺得太遠，天母也有分店喔！
At Ease Cafe
地址：台北市北投區天母西路130巷3號
電話： 02 2821 3133
營業時間：08:00–20:30
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
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