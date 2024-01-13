喜歡吃脆皮甜甜圈的朋友有福了

竹科園區附近新開了一家脆大爺脆皮甜甜圈，深受園區朋友的喜愛，除了訂下午茶外送，也可以直接到實體門市購買。

除了脆皮甜甜圈以外，還有酥皮甜甜圈、包餡多拿滋及卡士達冰泡芙

還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

外送資訊：2公里內12顆、2-5公里24顆，免費外送

※訂購電話：03-5678081

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👉脆大爺脆皮甜甜圈-新竹竹科店位置及停車方式

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脆大爺脆皮甜甜圈-新竹竹科店位於光復路一段485巷，靠近長春路。

附近可以臨停，但小米提醒不要影響到附近住戶出入喔

👉脆大爺脆皮甜甜圈-新竹竹科店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

甜甜圈分脆皮和酥皮，脆皮由特製粉漿呈現出吃餅乾般的脆感，酥皮則由金黃酥脆的酥皮包覆，加上內裡麵團軟綿入味，令人有著不同層次的豐富口感~

有紐西蘭鮮奶、紫心地瓜、焦糖煉乳、日式抹茶、經典原味、研磨可可等口味，來店消費可任選4顆150元。

包餡多拿滋和爆漿的卡士達冰泡芙也不能錯過

👉脆大爺脆皮甜甜圈-新竹竹科店用餐心得分享

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甜甜圈經1-2小時長時間烘培發酵後，再高溫快炸處理，無油膩感，撒上不同口味的糖粉，外脆內軟的口感，是少女們最喜愛

除了當作下午茶甜點，也很適合當作節慶點心~

甜甜圈分脆皮和酥皮，脆皮由特製粉漿呈現出吃餅乾般的脆感，酥皮則由金黃酥脆的酥皮包覆，加上內裡麵團軟綿入味，令人有著不同層次的豐富口感！

個人偏愛脆皮的口感，熱熱地吃外層脆皮，內層有Q軟帶嚼勁的口感，建議於購買後1-2小時內食用為最佳賞味期

下午茶吃這一個超大的甜甜圈還挺飽的。

小米首推日式抹茶和紫心地瓜口味，日式抹茶有抹茶特有的苦甜，加上甜甜圈脆皮再帶上裡面帶嚼勁的兩種不同層次口感的滋味，抹茶控可不能錯過

紫心地瓜有甜甜的紫心地瓜風味，個人覺得跟甜甜圈挺搭的。

小彤喜愛的紐西蘭鮮奶口味，有濃郁的奶香，女士和小朋友們都會很喜愛

香醇黑糖是外送熱門口味，帶有黑糖香，大家可以每天來吃不同的口味，一個禮拜都不會重複

研磨可可口味有巧克力的苦甜，小米把它稱為髒髒甜甜圈 XD

大口一咬嘴巴都髒髒的，有沒有比較可愛呢 (謎之聲:小米你太自戀了)

包餡多拿滋口感外脆內軟，有大甲芋頭、金沙奶酥、鮮奶紅豆和熱狗肉鬆口味。

大甲芋頭口味是小米最愛，有芋頭甜香不會太甜膩~

鮮奶紅豆有顆粒的口感，很像小米小時候吃的煎堆

金沙奶酥香氣挺濃郁的，喜歡吃包餡版另類甜甜圈的朋友可以試試看喔！

愛吃爆漿泡芙的朋友，來到這邊一定也會很滿足

卡士達冰泡芙有牛奶、草莓、巧克力、提拉米蘇、奧利奧、焦糖和黑糖口味，每顆都很飽滿

剛從冷凍庫拿下來吃的話，口感就像冰淇淋，從冷凍庫拿下來，放置常溫一段時間，就會有誘人的爆漿內餡喔

小米大推草莓口味，卡士達內餡有草莓香和酸甜口感

泡芙外皮若放置常溫太久後會變軟，建議放入冰箱冷凍回冰，重新取出5-10分鐘後，再食用口感會更佳喔！

奧利奧口味內餡有奧利奧餅乾脆片，是小朋友的最愛~

喜歡原味的話可以點牛奶口味，奶香挺濃郁的

巧克力苦甜比較濃郁，就看個人喜好啦。

焦糖口味有焦糖甜香，但不會太甜膩喔！

黑糖口味跟焦糖口味吃起來差不多 XD

以上是我們的心得分享，竹科園區喜愛吃脆皮甜甜圈的朋友們，小米推薦脆大爺脆皮甜甜圈，脆皮甜甜圈搭配不同口味的糖粉，冬天吃上熱呼呼的甜甜圈挺不錯的喔

👉脆大爺脆皮甜甜圈-新竹竹科店營業時間地址

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🌟店家資訊：脆大爺脆皮甜甜圈-新竹竹科店

🏠地址：新竹市東區光復路一段485巷6弄30號

☎電話：03-5678081

⏰營業時間：11:00–21:00

粉絲團：脆大爺脆皮甜甜圈 新竹竹科店

➡️現金交易/無收取服務費

外送資訊：2公里內12顆、2-5公里24顆，免費外送

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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