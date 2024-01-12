朱惠妃手製生巧專賣店｜台中頂級生巧克力伴手禮推薦生巧克力、果香、茶類與季節限定口味！

台中頂級巧克力伴手禮朱惠妃手製生巧專賣店真的厲害，試營運階段就造成轟動！新開在台中南屯的朱惠妃手製生巧專賣店，外觀完全粉紅泡泡設計太吸引人拍照打卡，他們的頂級生巧克力是手工新鮮製作，未添加人工香料、香精，口味多元達16種口味可以做挑選，其中生巧克力有62%、65%、80%、75%則是朱惠妃手製生巧的人氣商品，不甜膩也很香醇，味道極好，幾乎來訪者都入手一盒，而店裡也有以白巧克力手工新鮮製作的巧克力，茶香、果香、大人味酒香巧克力，每款都很好吃呦！很推薦年節禮盒送禮，如果跟Kiwi一樣也是巧克力控，不妨就到台中朱惠妃手製生巧專賣店選購與網路訂購，幸福的買起來～

台中朱惠妃手製生巧專賣店在哪？

台中美食推薦朱惠妃手製生巧專賣店住址在台中市南屯區大墩十四街267號，距離台中捷運水安宮站約6分鐘路程。

朱惠妃手製生巧專賣店停車資訊

朱惠妃手製生巧鄰近有Times 台中大墩十五街停車場、Times 台中大英街停車場、東盈停車場，開車朋友都不用擔心，多處的付費停車場都可以讓您停車。

台中頂級巧克力伴手禮朱惠妃手製生巧專賣店外觀設計

開心，每次一說生巧克力心中忍不住想躍躍欲試，我們家長輩熱愛巧克力，滿足長輩喜愛巧克力的慾望，一聽到台中南屯朱惠妃手製生巧專賣店網路評價極好讓人到台中都想要入手一盒生巧回家。

灰色調建築外觀搭配這一顆顆巨型粉紅泡泡完全少女花心大爆炸，完全有快掉下來的感覺這也太立體了啦！

朱惠妃手製生巧專賣店外觀質感很棒，也有提供室外座位，悠閒的座位區域讓每個人喜愛不已！

台中伴手禮朱惠妃手製生巧專賣店每個空間感規劃得宜，可愛的冒泡泡～少女心大噴發。

門市外觀設計走清爽路線，低調又奢華感十足，路過時也會有不少行人停下腳步來瞧瞧，選擇走進去就對了！喜愛巧克力的朋友快點將朱惠妃手工生巧筆記下來，朱惠妃生巧吃了會上癮～

朱惠妃手製生巧專賣店內部環境

台中朱惠妃頂級生巧的專賣店，店裡的環境很明亮，而且每個小細節都有照顧到，親切的工作人員會直接向前詢問我們所需要的福物，倘若第一次來訪也會先介紹一輪讓你清楚的了解朱惠妃的生巧。

手工製作的生巧是嚴選的新鮮食材，讓你口口都是自然又醇厚的風味，相信喜愛巧克力的朋友會喜歡呢。

朱惠妃若平日要取貨也請事先預約，一開門的時候裡面陸續都有幾組人進來參觀選購，無論是第一次或第二次來訪的朋友，工作人員態度都很親切的介紹巧克力，並提供試吃。

朱惠妃手製生巧專賣店菜單MENU

朱惠妃手製生巧專賣店有高達十六種口味可以做挑選，現場會提供試吃，價格透明介於$480元-$780元之間，朱惠妃主要販售生巧克力，隨著生巧的%數不同，吃起來味道就不盡相同，朱惠妃其他口味還有酒香巧克力（很大人味的那種啦！）、茶類巧克力、果香系列巧克力、季節限定的巧克力，款式多多讓人挑款時會眼花撩亂～而且朱惠妃手製生巧以新鮮食材來製作生巧，沒有添加人工香料、香精，吃起來濃醇不膩，完全能滿足老饕味蕾啊！

朱惠妃手製生巧專賣店試吃

台中朱惠妃手製生巧專賣店每日都會提供四款試吃品項，工作人員會主動推薦試吃當日準備試吃的生巧後，也可以感受每塊巧克力都有它的迷人之處～唯有來門市才有的啊！

朱惠妃手製生巧

{{ 生巧克力 }}名詞來自日本。是沒有經過加熱工序的巧克力。「生」不是指生熟的生，在日文中其實指的是「新鮮」。

朱惠妃：生巧克力純粹濃郁的生巧

生巧中有分62%、65%、75%、80%可以依照濃厚度來做挑選，您也可以將喜愛的巧克力味道跟工作人員說自己的喜愛與需求，好讓他們一起來為您做選擇，在店裡最大的滿足就是買到自己喜愛的生巧！75%惠妃生巧克力帶點苦甜感，是幾款生巧中很推薦的也是店裡招牌，很推薦平常不太愛苦也不太愛甜，拿捏得恰好～挑這款就對了啦～

朱惠妃：有一點ㄎ一ㄤ系列生巧則是酒香味濃的巧克力

保留著酒香的巧克力，全系列無酒精系列，超適合像我們喜愛喝酒的朋友～梅好時光、花漾年華、大人物生巧，三款都很特別，都可以試試。

梅好時光搭配梅酒口味搭配70%生巧克力，大人物生巧克力則是搭配72%生巧克力，每一款在櫥窗裡的巧克力都好動容，超想入手一輪擁有～

這日我們試吃花樣年華，櫻桃加桔子利口酒在搭配71%生巧克力，是個熱門的生巧口味之一。如果平常沒在喝酒的人，尾韻淡淡的酒香氣就會明顯得多，像我們平常都會小酌，所以酒香不夠重，最後我們居然就入手大人物巧克力。（開車禁止喝酒）

朱惠妃找口味系列生巧（白巧克力為底）

台中朱惠妃生巧中的找口味系列也很特別，超人氣商品搭配水果、茶類的食材下去製成，沒有添加香精，以最純粹的高品質食材來製作，保留鮮甜氣味，無論想要買哪一款都很推薦。口味有抹茶、焙茶、南薑、百香果、檸檬、蔓越莓，如果喜愛抹茶系列的巧克力，都可以直接詢問工作人員～真實口感唯有自己品嚐過才曉得啊！

南薑風味是獨家商品，採用5年以上的老薑，一剛開始會有著薑的辛香味刺激著味蕾，巧克力在口中也慢慢融化，老薑味很溫順也不嗆口，回味再三。

小山園頂級生抹茶很講究，濃濃的綠搭配茶香，很講究的食材，一口就能感受香氣很足！

檸檬味道是自然的酸，迷人的香氣很容易上癮，酸V中好入口也是來到店裡必買的一款。

在朱惠妃生巧中也有季節限定口味，香橙口味是5-10月推出，有機玫瑰則是冬季限定，每年12月到隔年3 月限量推出，有機玫瑰擁有自然花香與特有果香，有興趣的朋友絕對要提早臉書、去電預訂才能吃得到呦！

朱惠妃生巧的保冰袋有兩種，輕便型與厚實型可以做挑選，厚實款則需要150元加購。店家會以一次性輕便保冷袋來裝生巧，裡面也會附上一包保冷劑，維持外帶巧克力的新鮮度，店家並沒有放防腐劑與添加物，保存期限很短，盡量在最佳賞味期五天吃完，食用時直接從冰箱裡取出就後不需要再等退冰，就能享用巧克力，十分便利唷！

朱惠妃生巧/大人物生巧口味/有機玫瑰口味開箱

我們想了很久決定入手朱惠妃生巧大人物生巧口味與冬季限定有機玫瑰口味，巧克力總是讓人癡迷！燙金的氣質感讓你小心翼翼的開啟巧克力鐵盒，想要年節送朋友、長輩都很適合。

從輕便型的保冰袋中取出巧克力，裡頭有附保冷劑，不過建議巧克力要盡快食用完畢，最佳賞味的期限是五天。

台中朱惠妃生巧專賣店的大人物生巧、12月限定款有機玫瑰巧克力，這兩款都很厲害～朱惠妃生巧從嚴選食材，沒添加人工香料、香精，完全吃起來就是自然風味，甜蜜滋味一定要來嚐嚐。

盒子的側身有詳細的資訊跟保存方式，冷藏5-7度，賞味期限5天，建議生巧、巧克力不要放到冷凍保存，會影響到口感呦！

大人物生巧（有一點ㄎ一ㄤ系列生巧則是酒香味濃的巧克力）

快來看看這款，有一點ㄎ一ㄤ系列生巧則是酒香味濃的巧克力，打開後酒香四溢，整盒生巧超美～全系列無酒精，不過光聞到酒香瞬間刺激起味蕾了，盒中也放置一張防油紙避免盒子沾黏到生巧，很貼心。

打開盒後，旁邊有一支很美的叉子，方便在巧克力盒中插起格子裡的巧克力來做食用，只容你口不容你手的概念啊！

大人物生巧克力搭配72%生巧克力，保留著酒香但實際上全列無酒精，入口時會發現巧妙的白蘭地酒香十足逐漸撲鼻而來，酒精濃度並不高，不小心就能整盒吃完，一盒真的完全不夠啦！

我喜愛生巧入口的苦甜滋味，細細的品嚐會發現濃厚的大人味縈繞在舌尖，可以讓你拿起特色的叉子一口接著一口吃不停。

那香氣是交錯相疊而起，我不小心就吃上一兩塊，還意猶未盡的時候，喝了小口的咖啡，那味道更加濃郁，嚴選食材品質無虞，喜愛喝酒的朋友絕對要來入手一盒啊！

有機玫瑰巧克力/季節限定

朱惠妃家有兩款季節限定口味的商品，其中一款是夏季限定，這款有機玫瑰口味巧克力則是每年12月到3月限量推出，這時候玫瑰花瓣的裡頭會保留荔枝蜜香很稀有，限定時間出爐，喜愛一定要到朱惠妃的臉書提前預訂。

玫瑰綻放的季節，以大量特殊品種的新鮮玫瑰花瓣打成泥而做出這一顆顆的巧克力，這繁複的工序才能裝到盒裡～拿到時心情也跟著愉悅起來！

我很喜愛這獨有的玫瑰香氣，而且Kiwi也是名副其實的玫瑰控，提到玫瑰都毫不猶豫的點讚立馬入手～完全的喜愛玫瑰自然香氣絕對別錯過這款冬季限定的有機玫瑰。

淡淡的玫瑰花香是沒有香精與人工添加物，以白巧克力為基底，放入嘴裡那玫瑰綻放的氣息與味道逐漸擴散，甜蜜滋味是滿載，味道很match～

讓人絕對想不到的是有機玫瑰的尾韻有特有的荔枝蜜香，品嚐時會有種微微的花香、果香，層次感十分豐富，微甜微酸的自然味中有著淡淡的甜蜜感，味蕾回味再三。

台中頂級巧克力伴手禮朱惠妃手製生巧專賣店試過一次就上癮！從外觀隱藏版粉紅泡泡噴發的少女設計，到生巧克力新鮮製作，手工打造，為添加人工香料、香精，光是口味就多達16種，75%則是朱惠妃手製生巧的人氣商品，不甜膩也很香醇，大大的推薦這款生巧克力，16種口味中有朱貴妃生巧的獨家款、季節限定款、酒香款、茶香款、果香款都讓人心念不已！如果想要年節送禮或是自用兩相宜，喜愛巧克力的朋友，絕對要來入手朱惠妃手製生巧專賣店，精挑細選的食材與風味完全無與倫比，喜愛就快點朱惠妃手製生巧專賣店選購與網路訂購。

朱惠妃手製生巧專賣店

住址：台中市南屯區大墩十四街267號

電話：04 2320 6897

營業時間：11:30–20:00週日休