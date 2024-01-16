就在新北新莊區這裡有一座城市中的綠洲：頭前運動公園。

在繁忙的城市生活中，這是一塊充滿活力的地方，可以在這裡享受片刻的寧靜｜愉悅。

除了有大片的綠色面積之外，還有豐富的遊樂設施｜籃球場｜直排輪場地，不管是來這走走逛逛｜運動，都是不錯的好趣處。

頭前運動公園｜防災公園

地址： 242新北市新莊區頭前路123號

營業時間：

24 小時營業

☑汽車🚗有料｜有廁所 🚾。

來到頭前運動公園，彷彿進入了一個迷你的小森林世界。

濃密的樹蔭裡，陽光穿過樹葉的縫隙，形成清晰的光影，空氣中彌漫著綠草的芬芳，即使坐在這裡發呆，也不覺得是浪費時間。

這裡有一處迷你版的生態池，池裡種植各式各樣的水生植物，三不五時還有白鷺鷥｜夜鷺在這裡覓食。

生態池中也有木棧道可以行走，讓來訪遊客可以近距離欣賞池中豐富的生態。

行走在木棧道上，在秋冬的季節，落羽松的針葉轉變成金黃繽紛的色彩，點綴在池岸旁，當陽光灑落在樹蔭中，在看湖面倒映美景，讓人沉浸在這片浪漫的氛圍中。

有空可以來這邊走走，一同來享受季節限定美景。

公園裡有豐富的兒童遊樂設施，超高的三層樓高▼樹梢觀察站，是小朋友喜愛攀爬的觀察站高處，小小視野可以360°俯瞰公園，會有征服高峰的成就感。

另外還有磨石子滑梯｜彈跳床｜▲沙坑（有洗手沖腳設施）｜原木探險組｜彈跳床｜天梯體能組…等等設施，相信都是小朋友喜愛的遊樂設施，來到這邊玩一整天，都不會累！

不怕下雨的天幕▲籃球場｜直排輪場地，可以讓大朋友們來這邊盡情的打球運動。

公園還有廣大的綠地，可以全家在這邊放鬆野餐｜奔跑踢球，享受與大自然共處的時刻。

而老人家可以走公園的外圍步道，既可以健身散步又可以和好友聊天，算是一個適合各年齡層的理想場所。

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新北坪林區的九芎根親水公園，這裡有一排令人讚嘆的落羽松，宛如巨大的綠傘，擋住陽光的刺眼之處，形成了一片綠蔭的樹海，可惜我們抵達的時間，已過最大值！

這裡落羽松已經掉得差不多了。

九芎根親水公園

地址： 232新北市坪林區粗窟里

營業時間：

24 小時營業

☑無停車位🚗需停金瓜寮路旁｜有廁所 🚾。

公園內部也有涼亭，可以在此處乘風納涼，欣賞360°的綠意盎然環境。

此時一角落的櫻花也在偷偷綻放，相信在1月下旬，這裡又會是另外不同的粉紅美景。

漫步在九芎根親水公園的小徑上，耳邊不時傳來潺潺流水聲，彷彿是大自然悠揚樂曲，加上一旁風吹過樹葉的沙沙聲，坐在這裡真的會想睡覺，呵呵～

雖然這邊只是一個小點！

此處可以遠離煩惱的都市塵囂，感受大自然韻律的呼吸，此時鼻中帶有一絲青草芳香的泥土味，這樣子的環境還不賴！

而這一次前來拜訪，已經錯過落羽松最美的時光；相信在夏日季節，這裡的戲水場所，一定又是充滿著小朋友玩水的歡樂笑聲～