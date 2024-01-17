這間蘆洲火鍋【羽臨創意湯鍋】原本是“羽臨創意拉麵”，前陣子改成火鍋店，以自家熬製的特色鍋底為主打，提供蒜頭蛤蠣雞鍋、菊花養生雞鍋、酒香麻油雞鍋、古早味砂鍋魚肉鍋、素食鍋和各種海陸湯鍋，先從網路照片做功課，原本以為只是一般常見的小火鍋店，實際來吃發現誤會大了！這間真的可以來N次推薦。

蘆洲火鍋 羽臨創意湯鍋 在哪裡

【羽臨創意湯鍋】附近大多住宅區，路邊停車方便，火鍋店對面也有收費停車場，開車或騎車都方便。

羽臨創意湯鍋/火鍋/蘆洲火鍋

服務選項: 內用 · 外帶 · 外送

地址：新北市蘆洲區長樂路106號

營業時間：11:00–22:00（週一休息)

電話： 02 2281 7777

粉絲團：羽臨創意湯鍋

食記：【蘆洲火鍋】羽臨創意湯鍋主食自助吃到飽，蘆洲特色火鍋店推薦！

【羽臨創意湯鍋】有提供內用和外帶，也有和外送平台配合。但我建議火鍋還是來這內用比較好吃啦！

蘆洲火鍋 羽臨創意湯鍋 菜單價錢

羽臨創意湯鍋菜單價錢

低消每人一鍋，不收服務費。小孩身高未滿100公分免收費，店內也有提供兒童椅。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

蘆洲火鍋 羽臨創意湯鍋 店內環境/消費

走進店內先看到可愛文字的牆面，上面寫著祈福亭。

櫃檯旁邊有自助區，提供冬粉、王子麵、白飯和蔥油醬汁自助無限使用吃到飽。

平常不吃沙茶也要來試試看，店家自己炒的辣味沙茶真的夠味，還有特別的金桔醬也可以搭配。

飲料區有十幾種飲料可以選，也有提供咖啡和熱茶，旁邊還有餐後甜湯。

以這樣百元起的火鍋來說，CP值真的很高呢！要是平日四點前來吃還送60元單點加料券，真便宜啊！

畫好菜單拿到櫃檯點餐結帳，第一次看到這鍋底真的什麼都想吃吃看，隨意畫了三個想吃的鍋底才發現都是雞肉XD下次要再來試試旁邊的老饕精選湯鍋，也可以搭配我很愛的麻油或藥膳鍋底。

平日下午四點前來點鍋就送60元單點加料券，點一鍋就送一張，可以現場馬上使用（活動截止日請依照店家為主）

付費方式有現金、刷卡、街口支付和LINE PAY等，相當方便。

結帳時還可以掃描加入店家LINE集點，集滿十鍋送一鍋，用手機方式真的很方便，因為每次集點卡都會不小心弄丟。

吃到一半就客滿了！

仔細看會發現，以這價位來說，環境相當寬敞，和鄰桌不會很近，吃過一次真的會愛上這裡，難怪客人都像是吃過的再回訪。

後面角落也客滿，這一區座位比較近，但不影響用餐，很舒服的用餐空間。

蘆洲火鍋 羽臨創意湯鍋 餐點推薦

推車送餐囉！一次把餐點送齊。

御膳菊花養生雞鍋 250元

鮮雞腿、杭菊、數種中藥材和菜盤。

每一鍋都有附菜盤，有火鍋料和多種蔬菜，算是很有誠意的菜盤。

平常就愛喝菊花茶，看到這鍋底就很感興趣。

菊花清香淡雅獨特香氣，湯頭甜又清爽，尾韻帶有淡淡中藥材的芳香，濃郁度剛剛好，非常順口的鍋底，要小心會一直想喝湯喔XD 這湯底煮寬冬粉超適合。

元氣蒜頭蛤蠣雞鍋 250元

蒜頭味道剛好，如果和小可一樣重蒜者，可以到沾醬區拿點蒜泥加進去，味道超超超讚！

蒜香撲鼻而來，來吃火鍋的這天很冷，喝完湯都暖了！

鮮雞腿、蛤蠣加上菜盤蔬菜讓湯頭更鮮甜，雞腿肉鮮嫩不柴，這價位真值得！！自己去市場買都比這鍋貴啦～但我讓下次再訪會猶豫要吃什麼鍋底了！因為連續兩個鍋底都很愛呢～

鍋裡的蛤蠣比50元硬幣還大，肉質飽滿新鮮。

薑煸酒香麻油雞250元

常看我食記的人一定會發現，我超愛吃中藥料理和麻油雞湯鍋，所以點三鍋不是沒有原因的！

麻油濃郁卻不燥，湯頭散發中藥材香氣和老薑香氣，溫潤又濃郁的麻油湯底，這是宜蘭人(男友)這天的最愛，他說下次來還要點。

這湯底是真的好喝，但因為小可是米酒控，覺得酒還不夠濃(喂～)，不過我也喝了好多湯啊！這間火鍋店的湯真的很合我胃口。

店家自製的蔥油醬，隨自己喜好添加，鹹鹹甜甜的滋味，米飯也煮的很好吃！

還有寬冬粉、細冬粉和王子麵都是吃到飽，依照自己食量拿剛剛好就好，不要浪費食物喔！這是不能打包外帶的＾＾

贈送的單點加點券60元可以現場用，所以就兌換了蛤蠣、牛肉片和鮮鱸魚，單看這份量就覺得平日四點前來吃超划算啊！而且蛤蠣大顆又肥美。

另外單點一份南美白蝦60元也是不貴。

吃完【羽臨創意湯鍋】，宜蘭人說下次想找環境舒適、食材新鮮、簡單吃的名單又多一間推薦了！

這天吃到的餐後甜湯是枸杞白木耳湯，微甜好喝，不知道是不是每次來都一樣呢？下次去就知道囉！朝聖蘆洲火鍋名單又一間，很用心的餐廳推薦～

吃完PO在限動被好多讀者私訊問的火鍋店就是這間羽臨創意湯鍋啦！

羽臨創意湯鍋/火鍋/蘆洲火鍋

服務選項: 內用 · 外帶 · 外送

地址：新北市蘆洲區長樂路106號

營業時間：11:00–22:00（週一休息)

電話： 02 2281 7777

粉絲團：羽臨創意湯鍋

食記：【蘆洲火鍋】羽臨創意湯鍋主食自助吃到飽，蘆洲特色火鍋店推薦！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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