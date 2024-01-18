為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 內湖排隊肉夾饃，酥脆口感、肉香濃郁，體驗不同於漢堡或刈包的特色中國美食 | 【台北 內湖區】劉老太老潼關肉夾饃

內湖排隊肉夾饃，酥脆口感、肉香濃郁，體驗不同於漢堡或刈包的特色中國美食 | 【台北 內湖區】劉老太老潼關肉夾饃

2024-01-18 04:07:48 安妮 Anny 人氣：100
share
窩客好文

安妮 Anny

發表篇數：547篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：劉老太老潼關肉夾饃
phone0916-425573
place台北市內湖區文德路22巷9弄60號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

台北 內湖區 劉老太老潼關肉夾饃 13.jpeg

第一次聽到肉夾饃時，完全沒有任何概念....

聽起來很像某種部位😂不過嘗試後發現和我想像的不同

有點像是漢堡或刈包，兩片麵體中間夾食材

但肉夾饃的外皮更酥脆、一層層的口感非常特別

 

 

劉老太老潼關肉夾饃 環境

台北 內湖區 劉老太老潼關肉夾饃 15.jpg

台北 內湖區 劉老太老潼關肉夾饃 14.jpg

一開店就擠滿人潮，平日的中午超多人來用餐、外帶

想吃上一個肉夾饃都必須排隊30分鐘以上....

店裡座位數不多，尖峰時刻都需要等待

 

 

劉老太老潼關肉夾饃 餐點

黃悶雞肉夾饃 NT.85 不客觀推薦★★★★✩

經典肉夾饃(豬胛心肉)+蘿蔔羊湯 NT.130 不客觀推薦★★★★✩

台北 內湖區 劉老太老潼關肉夾饃 4.jpg

肉夾饃有分不同地區，潼關的則是外觀焦黃、螺旋紋路清晰

內層呈現層狀，外表酥脆、能吃到一層層的口感，邊吃還會邊掉一根根的脆屑

不過可惜的是當天有點過焦，其中帶有點苦味

 

台北 內湖區 劉老太老潼關肉夾饃 2.jpg

黃悶雞肉夾饃為雞腿肉與青椒、香菇等一起炒後再燉煮

多汁的香氣外，也能嚐到甜甜的肉味

 

台北 內湖區 劉老太老潼關肉夾饃 3.jpg

經典肉夾饃選用豬胛心肉，蘊含豬肉鹹香滋味和孜然香

從麵皮到肉都沒有一點油膩感～

 

台北 內湖區 劉老太老潼關肉夾饃 5.jpg

台北 內湖區 劉老太老潼關肉夾饃 11.jpg

雖然名稱是蘿蔔羊湯，但裡頭沒有羊肉喔！

味道醇口鮮美，是我少數會喝完的清爽湯

 

 

水盆羊肉+冬粉+月牙餅 NT.180 不客觀推薦★★★★★

台北 內湖區 劉老太老潼關肉夾饃 6.jpg

台北 內湖區 劉老太老潼關肉夾饃 9.jpg

陝西人吃水盆羊肉通常都會配上月牙餅～

以枸杞、蝦皮等熬製，羊肉軟嫩不過爛，毫無羊羶味、保有肉質的鮮

水盆羊肉+月牙餅最大特點就是「湯清香、肉酥爛、餅焦黃」

 

台北 內湖區 劉老太老潼關肉夾饃 12.jpg

月牙餅可泡入湯中一起吃，也能喝一口湯配一口餅

不過聽說陝西吃法會在月牙餅中，夾羊肉、青菜，甚至加點辣醬

我沒試過啦！下次試完再跟大家說

 

台北 內湖區 劉老太老潼關肉夾饃 .jpeg

台北 內湖區 劉老太老潼關肉夾饃 7.jpg

台北 內湖區 劉老太老潼關肉夾饃 8.jpg

雖然今天我的肉夾饃烤得有點焦苦，但酥脆、麵香與多汁的肉味真的讚不絕口

水盆羊肉湯非常清甜，是喝多也不會覺得口渴的香醇湯底，幾乎來都要排隊，但很值得的！

 

 

劉老太老潼關肉夾饃(粉專)

地址：台北市內湖區文德路22巷9弄60號(捷運港墘＆文德站中間)

電話：0916 425 573

營業時間：週一~週五11:30~14:00/17:30~20:00

文章標籤

劉老太老潼關肉夾饃 內湖美食 內湖美食推薦 內湖美食小吃 內湖美食小吃推薦 內湖區 內湖區美食 內湖區美食推薦 港墘美食 文德美食 肉夾饃 肉夾饃台北 肉夾饃內餡 台北肉夾饃 內湖肉夾饃 排隊美食 捷運美食 捷運美食地圖 捷運美食餐廳 雙北美食
創作者介紹
創作者 安妮 Anny 的頭像
安妮 Anny

安妮 Anny




檢舉
share
chevron_left

超過300款世界精釀啤酒，搭配日式串燒、大阪燒

很少人知道、隱藏在巷子的雲南、傣族美食，親民

chevron_right
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵
 shouyadog
【電影首映會】開春最強動作爽片#蜂刑者，傑森史塔森替天行道，打繫詐騙帝國【電影欣賞】【電影推薦】
 Phyllis 17
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up