第一次聽到肉夾饃時，完全沒有任何概念....

聽起來很像某種部位😂不過嘗試後發現和我想像的不同

有點像是漢堡或刈包，兩片麵體中間夾食材

但肉夾饃的外皮更酥脆、一層層的口感非常特別

劉老太老潼關肉夾饃 環境

一開店就擠滿人潮，平日的中午超多人來用餐、外帶

想吃上一個肉夾饃都必須排隊30分鐘以上....

店裡座位數不多，尖峰時刻都需要等待

劉老太老潼關肉夾饃 餐點

黃悶雞肉夾饃 NT.85 不客觀推薦★★★★✩

經典肉夾饃(豬胛心肉)+蘿蔔羊湯 NT.130 不客觀推薦★★★★✩

肉夾饃有分不同地區，潼關的則是外觀焦黃、螺旋紋路清晰

內層呈現層狀，外表酥脆、能吃到一層層的口感，邊吃還會邊掉一根根的脆屑

不過可惜的是當天有點過焦，其中帶有點苦味

黃悶雞肉夾饃為雞腿肉與青椒、香菇等一起炒後再燉煮

多汁的香氣外，也能嚐到甜甜的肉味

經典肉夾饃選用豬胛心肉，蘊含豬肉鹹香滋味和孜然香

從麵皮到肉都沒有一點油膩感～

雖然名稱是蘿蔔羊湯，但裡頭沒有羊肉喔！

味道醇口鮮美，是我少數會喝完的清爽湯

水盆羊肉+冬粉+月牙餅 NT.180 不客觀推薦★★★★★

陝西人吃水盆羊肉通常都會配上月牙餅～

以枸杞、蝦皮等熬製，羊肉軟嫩不過爛，毫無羊羶味、保有肉質的鮮

水盆羊肉+月牙餅最大特點就是「湯清香、肉酥爛、餅焦黃」

月牙餅可泡入湯中一起吃，也能喝一口湯配一口餅

不過聽說陝西吃法會在月牙餅中，夾羊肉、青菜，甚至加點辣醬

我沒試過啦！下次試完再跟大家說

雖然今天我的肉夾饃烤得有點焦苦，但酥脆、麵香與多汁的肉味真的讚不絕口

水盆羊肉湯非常清甜，是喝多也不會覺得口渴的香醇湯底，幾乎來都要排隊，但很值得的！

劉老太老潼關肉夾饃( 粉專 ) 地址：台北市內湖區文德路22巷9弄60號(捷運港墘＆文德站中間) 電話：0916 425 573 營業時間：週一~週五11:30~14:00/17:30~20:00

文章標籤