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宜蘭一日遊》【天送埤休閒農業區】位於三星鄉往來太平山的必經之地，這裏有許多農村體驗活動、像是爆米香、採蔥做蔥油餅，同時也可以利用自行車悠閒自在的在鄉間漫遊。遊樂之餘更可以品嚐三星鄉有名的蔥油餅、卜肉~~等在地美食，更可以在特色民宿住上一晚，這樣才可以更深刻的感受三星鄉間迷人的田園景致。【天送埤休閒農業區】附近的景點也很多，像是天送埤車站、清水地熱、棲蘭山莊、太平山等，宜蘭親子景點、宜蘭玩水景點玩個三天二夜都不嫌多呢!

天送埤休閒農業區 旅客服務中心 資訊

地址：宜蘭縣三星鄉天福村三星路七段167號

營業時間：09:00–17:00

電話： (03)9895645

門票：免門票

天送埤休閒農業區 如何去?

天送埤在宜蘭縣三星鄉天山、天福二村這一帶

這裏空氣清新、水質純淨無污染，保有淳樸的農村田園風光。同時田園間佈滿銀柳、蔥蒜、水稻、上將梨、芭蕉…等等作物

田園景色多采多姿，如同一幅擁有絢麗色彩的油畫

來這裏可以DIY體驗、享受排隊美食、入住美好的鄉村民宿，同時也可以配合季節採果、 小農商品~~非常好玩

現在來介紹幾個不錯的地點吧

現代強調綠色旅遊，天送埤休閒農業區非常適合搭乘公車或自行開車至此，再租借自行車，自在漫步在田間小路中，沐浴在大自然下，享受無拘無束的自在旅遊。

如果到三星，記得先從天送埤旅客服務中心為起點。再租借自行車開始一天的旅程

天送埤休閒農業區 怎麼玩?

天送埤休閒農業區官網已有一些現在的資訊，建議可以先照著玩

天送埤休閒農業區景點： 自行車遊三星

這趟行程就從天送埤旅客服務中心開始，一行人騎著自行車浩浩盪盪的出發囉

一行人先至地熱米民宿前稍事休息一下，順便了解當地的天送埤地區的發展歷史

隨後我們繞入小徑，轉到現在正熱門的” 綠色發電”的水門!!

其實不經解說真的不了解，原來這些水門未來兼具著綠色發電的功能呢，也算是為地球盡一分小小的心力

天送埤休閒農業區景點：蘭陽發電廠

蘭陽發電廠為台灣電力公司所轄宜蘭地區水力發電廠之管理機關，這裏利用蘭陽溪的溪水發電

目前這是全台第一個微水力的測試平台。利用這樣的水流量可以順利運轉發電的話

那麼全台很多地方都可以按此方法來發電，全台又多了不少綠色能源了

在田園間自在的踩踏著自行車行經此地再好好休息一下再出發

大家遊客喜愛去的清水地熱旁的清水地熱機組，也是臺灣第一座利用地熱能發電的地熱發電廠

哇~ 單單這附近就有兩種綠色能源在發電了

蘭陽發電廠訊：

地址：宜蘭縣三星鄉電力路二五號

天送埤休閒農業區景點： 夫妻樹

天送埤百年夫妻樹

這是茄苳樹!已有百年之久了。因為兩樹相鄰於是被取了夫妻樹的名號，這也增添了些浪漫氣息呢

夫妻樹景點資訊：

地址：宜蘭縣三星鄉電力路39-6號

天送埤休閒農業區景點：破布烏彩繪堤防

破布烏彩繪堤防是2020年底完工的三星景點

這一座高約10公尺、長約200公尺的彩繪堤防，將三星著名意象，青蔥、上將梨、銀柳、安農溪、天送埤鐵道與林業、長埤湖等歷史人文特色，通通畫入堤防中，讓大家可以一眼就看盡三星的不同的面貌。

同時冬季也是甜根子草的最棒季節了 ( 官網畫面)

現在經風吹雨打日曬雨淋，顏色已有一些變化了

最近一旁又興建新的便民設施，同時結合了廁所功能，讓大家在享受美景之餘也可以方便一下哦

破布烏彩繪堤防資訊：

地址：宜蘭縣三星泰雅大橋的右側車道（不要上橋），開到堤防後再左轉就到囉

天送埤休閒農業區景點：味珍香卜肉

宜蘭三星的味珍香卜肉店可是這一帶餐飲業的傳奇了，從日據時代起至今已傳承80年了

店裏最有名的就是卜肉!! 同時卜肉也成為了三星有代表性的餐點之一了

卜肉就是炸肉條，將上好的里肌條裹粉下鍋油炸，控制好油炸的時間與火候，一道經典名菜就完成了

這裏的卜肉真的太有名了，外酥裏嫩沾點胡椒鹽就很美味了

這道拼盤也是將蘭陽特色小吃匯集在一起，一串心、膽肝、粉腸、鴨賞~非常豐富

這裏還有很多特色菜哦，有到三星的朋友看到人最多的這家就對了! 哈

記得提早預約啊

味珍香卜肉店資訊：

地址：宜蘭縣三星鄉三星路7段305號(天送埤紅綠燈口)

天送埤休閒農業區景點：地熱米休閒農場

不說不知道，地熱米休閒農場背後家族在三星開墾、種植稻米已有200年的經驗了

為了因應時代變化，讓遊客更認識稻米的生產過程，所以設計了一系列的米食體驗：抓米樂、爆米香、脫穀樂…

同時一旁也設立民宿供遊客訂房

一樓的空間寬敞舒適、我們今天就是來體驗兒時的童年回憶”爆米香”

相信很多朋友一定不陌生，這台就是爆米香的機器!

稻米脫脫樂

這台則是將糙米脫殼變成白米的機器!! 這台可是從日本引進，它其實就是古時候的碾米設備啦

從前的機器可是大如一個房間那麼大呢，現在變成小小一台好神奇

店家親自示範這台機器的運作，稻穀進到脫穀機內會先剝離成糙米跟粗糠→精米過程→白米

小小一台碾米機真的一下子就從稻米變白米，好厲害

接下來就開始今天的爆米香了

爆米香體驗

將白米倒進爆米香壓力鍋(聲音像錢倒進錢袋中) →砰的一聲白花花的米香出爐→加巧克力及梅粉就完成美味可口的爆米香了。

爆完的米香，可以直接裝罐再加上點巧克力米或梅粉，就變成可以帶回家的伴手禮了

地熱米休閒農場資訊：

地址：宜蘭縣三星鄉三星路七段89號

天送埤休閒農業區景點：綠寶石休閒農場

綠寶石休閒農場位於宜蘭三星鄉，是以慢活住宿、農事體驗為主題的生態農場

農場通過【國際美育自然生態基金會】有機認證至今約8年

農場腹地不大，但種植的農作物高達10多種以上，有機蔬菜(當季)、水果(紅龍果)、花卉(香水蓮花)

入住這裏可以看雞鴨魚豬和小動物互動，這都是都會地區的朋友比較難體驗到的活動

同時也與鵝同行，玩一下腳踏船哦

因為這裏推動有機食農教育，所以在農場能吃到有機早餐

入住的旅客可以親自採菜、水果等~~~同時做為隔日早餐

要下田時，先來穿著一下鞋套，以免鞋子弄髒

下田拔菜也是都會人難得的體驗哦

民宿設計新穎帶有自我風格，同時位居鄉間，四周就是田園風光，環境很棒哦

綠色山巒就在眼前，可惜天公不作美啊，無法一窺全貌

隔天一大早，九宮格早餐相當精采，同時裏面也有自已採摘的蔬菜，真的非常可口

入住第二天，天氣狀況良好，除了可以大口呼吸鄉間的清新空氣，四周的田園景致才真迷人呢

綠寶石休閒農場資訊：

地址：宜蘭縣三星鄉人和村人和五路302號



天送埤休閒農業區景點：蔥仔寮體驗農場

大家都知道三星蔥非常有名，「蔥仔寮體驗農場」就是由新生代接班轉型，讓更多人可以體驗採蔥的精采過程哦

眼前的三星蔥都是蔥界的綠寶石啊!!! 能夠在三星鄉得天獨厚的環境下孕育成長，才能成就”三星蔥的美名啊

今天我們就來體驗一日農夫-拔蔥、洗蔥、蔥油餅DIY!!

遊客可以下田採蔥再至水池洗蔥!!

接下來就是製作蔥油餅啦，將準備好的麵糰加入三星蔥再桿成餅狀、再下鍋油煎就完成了

不一會兒，香噴噴的蔥油餅就完成了，自已做的果然更好吃!!

這裏同時也可以體驗採銀柳。全台幾乎百分之九十幾的產量全都來自三星鄉呢

蔥仔寮體驗農場資訊：

地址：宜蘭縣三星鄉天福村東興路13-2號

電話：0937-995-104

天送埤休閒農業區景點：天送埤車站

天送埤火車站可是見證了宜蘭森林資源的開發的過程，

早期為了開發太平山上的林木，於是建造了羅東森林鐵道，連結宜蘭羅東的竹林站與太平山林場

天送埤火車站位在鐵路中段，至今保留最完整

也因為保存良好，曾是周杰倫”聽見下雨的聲音”中的電影場景及偶像劇「下一站幸福」的拍攝景點，成為三星必來的打卡熱門景點



這裏除了可以感受一下老車站的風情也可以欣賞一下鐵道文化

這裏也可以乘坐小火車

這是昔日的轉車盤!! 這是人工的，和彰化扇形車庫的轉車盤是同樣的功能

同時也可以體會伐木登高的驚險刺激體驗

天送埤休閒農業區景點：福美田園餐廳

福美餐廳也是三星熱門的餐廳之一

來這裏一定要嚐嚐外酥裏嫩的卜肉、及脆甜的三星蔥，別的地方可是看不到把蔥作為主菜的呢

這裏很適合聚餐吃合菜，一桌紅色大圓桌，10人用餐，用合理的價格就可以盡情品嚐在地美食了

福美田園餐廳資訊：

地址：宜蘭縣三星鄉三星路七段258號

天送埤休閒農業區景點：蔥油餅一條街

其實也不知從何時開始，沿著味珍香卜肉店這一帶竟然匯集了好幾家有特色的蔥油餅店

所以遊客來這一帶玩，幾乎隨時都可以嚐到現煎現做的美味蔥油餅!!

這裏有好幾家都很有特色，有一般的圓餅、也有呈蚊香狀的、也有比較新式的捲餅

每一家都盡全力把三星蔥用最完美的方式演繹出來。真的很精采

下次往來太平山經過天送埤這一帶，記得要吃片蔥油餅再上路啊

天送埤休閒農業區 影片及旅遊心得

天送埤休閒農業區真的好精采。我們這一趟二天一夜的活動真的都玩不完呢，但沒關係，還有很多地點就留待下次再來吧





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