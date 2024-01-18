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宜蘭縣三星鄉天送埤休閒農業區快樂遊》採蔥、爆米香體驗DIY、 特色民宿、排隊美食品嚐~~應有盡有

2024-01-18 15:50:07 紫色微笑 人氣：127
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紫色微笑

發表篇數：1310篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 三星鄉


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宜蘭一日遊》【天送埤休閒農業區】位於三星鄉往來太平山的必經之地，這裏有許多農村體驗活動、像是爆米香、採蔥做蔥油餅，同時也可以利用自行車悠閒自在的在鄉間漫遊。遊樂之餘更可以品嚐三星鄉有名的蔥油餅、卜肉~~等在地美食，更可以在特色民宿住上一晚，這樣才可以更深刻的感受三星鄉間迷人的田園景致。【天送埤休閒農業區】附近的景點也很多，像是天送埤車站清水地熱棲蘭山莊太平山等，宜蘭親子景點宜蘭玩水景點玩個三天二夜都不嫌多呢!

文章總覽｜快速連結
  1. 天送埤休閒農業區 旅客服務中心 資訊
  2. 天送埤休閒農業區 如何去?
  3. 天送埤休閒農業區 怎麼玩?
  4. 天送埤休閒農業區景點：自行車遊三星
  5. 天送埤休閒農業區景點：蘭陽發電廠
  6. 天送埤休閒農業區景點：夫妻樹
  7. 天送埤休閒農業區景點：破布烏彩繪堤防
  8. 天送埤休閒農業區景點：味珍香卜肉
  9. 天送埤休閒農業區景點：地熱米休閒農場
  10. 天送埤休閒農業區景點：綠寶石休閒農場
  11. 天送埤休閒農業區景點：蔥仔寮體驗農場
  12. 天送埤休閒農業區景點：天送埤車站
  13. 天送埤休閒農業區景點：福美田園餐廳
  14. 天送埤休閒農業區景點：蔥油餅一條街
  15. 天送埤休閒農業區  影片及旅遊心得
  16. 宜蘭熱門景點推薦
  17. 宜蘭必吃美食推薦

天送埤休閒農業區 旅客服務中心 資訊

  • 地址：宜蘭縣三星鄉天福村三星路七段167號
  • 營業時間：09:00–17:00
  • 電話： (03)9895645
  • 門票：免門票

天送埤休閒農業區 如何去?

天送埤在宜蘭縣三星鄉天山、天福二村這一帶
這裏空氣清新、水質純淨無污染，保有淳樸的農村田園風光。同時田園間佈滿銀柳、蔥蒜、水稻、上將梨、芭蕉…等等作物
田園景色多采多姿，如同一幅擁有絢麗色彩的油畫

來這裏可以DIY體驗、享受排隊美食、入住美好的鄉村民宿，同時也可以配合季節採果、 小農商品~~非常好玩
現在來介紹幾個不錯的地點吧

現代強調綠色旅遊，天送埤休閒農業區非常適合搭乘公車或自行開車至此，再租借自行車，自在漫步在田間小路中，沐浴在大自然下，享受無拘無束的自在旅遊。

如果到三星，記得先從天送埤旅客服務中心為起點。再租借自行車開始一天的旅程

天送埤休閒農業區 怎麼玩?

天送埤休閒農業區官網已有一些現在的資訊，建議可以先照著玩

天送埤休閒農業區景點：自行車遊三星

這趟行程就從天送埤旅客服務中心開始，一行人騎著自行車浩浩盪盪的出發囉

一行人先至地熱米民宿前稍事休息一下，順便了解當地的天送埤地區的發展歷史

隨後我們繞入小徑，轉到現在正熱門的” 綠色發電”的水門!!
其實不經解說真的不了解，原來這些水門未來兼具著綠色發電的功能呢，也算是為地球盡一分小小的心力

天送埤休閒農業區景點：蘭陽發電廠

蘭陽發電廠為台灣電力公司所轄宜蘭地區水力發電廠之管理機關，這裏利用蘭陽溪的溪水發電

目前這是全台第一個微水力的測試平台。利用這樣的水流量可以順利運轉發電的話
那麼全台很多地方都可以按此方法來發電，全台又多了不少綠色能源了

在田園間自在的踩踏著自行車行經此地再好好休息一下再出發

大家遊客喜愛去的清水地熱旁的清水地熱機組，也是臺灣第一座利用地熱能發電的地熱發電廠
哇~ 單單這附近就有兩種綠色能源在發電了

  • 蘭陽發電廠訊：
  • 地址：宜蘭縣三星鄉電力路二五號

天送埤休閒農業區景點：夫妻樹

天送埤百年夫妻樹

這是茄苳樹!已有百年之久了。因為兩樹相鄰於是被取了夫妻樹的名號，這也增添了些浪漫氣息呢

  • 夫妻樹景點資訊：
  • 地址：宜蘭縣三星鄉電力路39-6號

天送埤休閒農業區景點：破布烏彩繪堤防

破布烏彩繪堤防是2020年底完工的三星景點

這一座高約10公尺、長約200公尺的彩繪堤防，將三星著名意象，青蔥、上將梨、銀柳、安農溪、天送埤鐵道與林業、長埤湖等歷史人文特色，通通畫入堤防中，讓大家可以一眼就看盡三星的不同的面貌。

同時冬季也是甜根子草的最棒季節了 ( 官網畫面)
現在經風吹雨打日曬雨淋，顏色已有一些變化了

最近一旁又興建新的便民設施，同時結合了廁所功能，讓大家在享受美景之餘也可以方便一下哦

  • 破布烏彩繪堤防資訊：
  • 地址：宜蘭縣三星泰雅大橋的右側車道（不要上橋），開到堤防後再左轉就到囉

天送埤休閒農業區景點：味珍香卜肉

宜蘭三星的味珍香卜肉店可是這一帶餐飲業的傳奇了，從日據時代起至今已傳承80年了
店裏最有名的就是卜肉!! 同時卜肉也成為了三星有代表性的餐點之一了

卜肉就是炸肉條，將上好的里肌條裹粉下鍋油炸，控制好油炸的時間與火候，一道經典名菜就完成了
這裏的卜肉真的太有名了，外酥裏嫩沾點胡椒鹽就很美味了

這道拼盤也是將蘭陽特色小吃匯集在一起，一串心、膽肝、粉腸、鴨賞~非常豐富

這裏還有很多特色菜哦，有到三星的朋友看到人最多的這家就對了! 哈
記得提早預約啊

  • 味珍香卜肉店資訊：
  • 地址：宜蘭縣三星鄉三星路7段305號(天送埤紅綠燈口)

天送埤休閒農業區景點：地熱米休閒農場

不說不知道，地熱米休閒農場背後家族在三星開墾、種植稻米已有200年的經驗了
為了因應時代變化，讓遊客更認識稻米的生產過程，所以設計了一系列的米食體驗：抓米樂、爆米香、脫穀樂…
同時一旁也設立民宿供遊客訂房

一樓的空間寬敞舒適、我們今天就是來體驗兒時的童年回憶”爆米香”

相信很多朋友一定不陌生，這台就是爆米香的機器!

稻米脫脫樂

這台則是將糙米脫殼變成白米的機器!! 這台可是從日本引進，它其實就是古時候的碾米設備啦
從前的機器可是大如一個房間那麼大呢，現在變成小小一台好神奇

店家親自示範這台機器的運作，稻穀進到脫穀機內會先剝離成糙米跟粗糠→精米過程→白米
小小一台碾米機真的一下子就從稻米變白米，好厲害

接下來就開始今天的爆米香了

爆米香體驗
將白米倒進爆米香壓力鍋(聲音像錢倒進錢袋中) →砰的一聲白花花的米香出爐→加巧克力及梅粉就完成美味可口的爆米香了。

爆完的米香，可以直接裝罐再加上點巧克力米或梅粉，就變成可以帶回家的伴手禮了

  • 地熱米休閒農場資訊：
  • 地址：宜蘭縣三星鄉三星路七段89號

天送埤休閒農業區景點：綠寶石休閒農場

綠寶石休閒農場位於宜蘭三星鄉，是以慢活住宿、農事體驗為主題的生態農場

農場通過【國際美育自然生態基金會】有機認證至今約8年
農場腹地不大，但種植的農作物高達10多種以上，有機蔬菜(當季)、水果(紅龍果)、花卉(香水蓮花)

入住這裏可以看雞鴨魚豬和小動物互動，這都是都會地區的朋友比較難體驗到的活動

同時也與鵝同行，玩一下腳踏船哦

因為這裏推動有機食農教育，所以在農場能吃到有機早餐
入住的旅客可以親自採菜、水果等~~~同時做為隔日早餐

要下田時，先來穿著一下鞋套，以免鞋子弄髒

下田拔菜也是都會人難得的體驗哦

民宿設計新穎帶有自我風格，同時位居鄉間，四周就是田園風光，環境很棒哦

綠色山巒就在眼前，可惜天公不作美啊，無法一窺全貌

隔天一大早，九宮格早餐相當精采，同時裏面也有自已採摘的蔬菜，真的非常可口

入住第二天，天氣狀況良好，除了可以大口呼吸鄉間的清新空氣，四周的田園景致才真迷人呢

  • 綠寶石休閒農場資訊：
  • 地址：宜蘭縣三星鄉人和村人和五路302號

天送埤休閒農業區景點：蔥仔寮體驗農場

大家都知道三星蔥非常有名，「蔥仔寮體驗農場」就是由新生代接班轉型，讓更多人可以體驗採蔥的精采過程哦

眼前的三星蔥都是蔥界的綠寶石啊!!! 能夠在三星鄉得天獨厚的環境下孕育成長，才能成就”三星蔥的美名啊

今天我們就來體驗一日農夫-拔蔥、洗蔥、蔥油餅DIY!!

遊客可以下田採蔥再至水池洗蔥!!

接下來就是製作蔥油餅啦，將準備好的麵糰加入三星蔥再桿成餅狀、再下鍋油煎就完成了

不一會兒，香噴噴的蔥油餅就完成了，自已做的果然更好吃!!

這裏同時也可以體驗採銀柳。全台幾乎百分之九十幾的產量全都來自三星鄉呢

  • 蔥仔寮體驗農場資訊：
  • 地址：宜蘭縣三星鄉天福村東興路13-2號
  • 電話：0937-995-104

天送埤休閒農業區景點：天送埤車站

天送埤火車站可是見證了宜蘭森林資源的開發的過程，
早期為了開發太平山上的林木，於是建造了羅東森林鐵道，連結宜蘭羅東的竹林站與太平山林場
天送埤火車站位在鐵路中段，至今保留最完整
也因為保存良好，曾是周杰倫”聽見下雨的聲音”中的電影場景及偶像劇「下一站幸福」的拍攝景點，成為三星必來的打卡熱門景點

這裏除了可以感受一下老車站的風情也可以欣賞一下鐵道文化

這裏也可以乘坐小火車

這是昔日的轉車盤!! 這是人工的，和彰化扇形車庫的轉車盤是同樣的功能

同時也可以體會伐木登高的驚險刺激體驗

天送埤休閒農業區景點：福美田園餐廳

福美餐廳也是三星熱門的餐廳之一

來這裏一定要嚐嚐外酥裏嫩的卜肉、及脆甜的三星蔥，別的地方可是看不到把蔥作為主菜的呢

這裏很適合聚餐吃合菜，一桌紅色大圓桌，10人用餐，用合理的價格就可以盡情品嚐在地美食了

  • 福美田園餐廳資訊：
  • 地址：宜蘭縣三星鄉三星路七段258號

天送埤休閒農業區景點：蔥油餅一條街

其實也不知從何時開始，沿著味珍香卜肉店這一帶竟然匯集了好幾家有特色的蔥油餅店
所以遊客來這一帶玩，幾乎隨時都可以嚐到現煎現做的美味蔥油餅!!

這裏有好幾家都很有特色，有一般的圓餅、也有呈蚊香狀的、也有比較新式的捲餅

每一家都盡全力把三星蔥用最完美的方式演繹出來。真的很精采

下次往來太平山經過天送埤這一帶，記得要吃片蔥油餅再上路啊

天送埤休閒農業區  影片及旅遊心得

天送埤休閒農業區真的好精采。我們這一趟二天一夜的活動真的都玩不完呢，但沒關係，還有很多地點就留待下次再來吧


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