近幾年林口地區發展飛快，設立了許多商場及百貨公司，更有結合宗教信仰及傳統藝術的熱門景點－竹林山觀音寺，每個地點都吸引了不少觀光客前往，也讓林口有了不少特色咖啡廳，而這次要介紹的咖啡廳就距離竹林山觀音寺不到500公尺，非常適合敬香完後漫步前往。

AU CAFÉ 鷗咖啡－林口店

AU CAFÉ 鷗咖啡目前有三家直營門市，分別在林口、北市中山區及台東市，每家所提供飲品、餐點等都有些微的差異，像是中山區及台東門市有供應早午餐、義大利麵等主餐，而林口門市則是專精於各式甜點，而且門市的咖啡豆都是由林口門市自家烘焙再送往其它門市。

除了自家烘焙咖啡豆外，林口門市不僅聘請甜點師於現場製作，用以保證甜點的新鮮美味，連老闆本人也是開創鷗咖啡時製作甜點的元老呢！

初次來訪鷗咖啡時，看門市位在林口竹林路的巷弄之中，不免心存懷疑著「這麼僻靜的舊住宅區會有人來？」沒想到當我入座沒多久後，瞬間打臉了自己，一組組客人在我之後是源源不絕的湧入，都快認為自己是不是另類的招財貓了。

▲本來以為招牌牆前的座位是拍照用，沒想到真的是可以坐在享用咖啡甜點的座位。

AU CAFÉ 鷗咖啡－林口店 用餐環境

鷗咖啡林口門市是在一間透天厝的1樓處，室內為長型的空間，門口有大片的透明落地窗引進自然光，天花板上也安裝不少軌道燈及吊燈，讓其空間不因格局問題而出現陰暗，牆面皆繪上暖色系的色彩，讓用餐環境不只明亮還很有溫馨感，地板是帶有復古味道的磨石子，最後還接續著以前才會在阿嬤家看見的橘紅色六角磚，處處都顯露著一股復古卻又柔和溫暖的氛圍。

咖啡廳的座位滿席約可容約25人左右，以兩人座位居多，而部分座位設有插座可使用，店內也有提供WIFI；個人喜歡店內最後的沙發座，剛好置於紅色六角磚的地板上，讓復古風圍繞在這一區域，長型椅座方面，因配色、抱枕等整體風格都讓人感到居家與溫馨。牆的另一面是鷗咖啡烘焙咖啡豆及製作甜點的空間，透過吧檯後的窗戶可看見許多關於咖啡的機器正在運轉中。

▲吧檯座位設有插座。

▲復古味十足的沙發座。

▲長型座椅，配色與抱枕很有溫馨的居家感，座位底下也附有插座。

▲兩人座位，窗戶之後是烘焙咖啡豆的工作間。

▲門口旁的高腳椅座位。

AU CAFÉ 鷗咖啡－林口店 消費模式 & MENU

鷗咖啡的消費模式為一人一杯飲品，限時2小時，時間到可以直接續點飲品，不加收服務費，茶水自取，使用完畢的杯盤請端至回收區。

店內主要提供咖啡、茶飲及甜點等，飲品及甜點價格約略在＄90－＄180／杯（份），手沖單品為＄180－＄250，只要點選飲品都能再加價＄60享用3片手工餅乾，也是花費兩、三百塊就可以有個美好的下午茶時光。

另外，鷗咖啡不只販售咖啡，還提供不同國家的精品咖啡豆再依其特性進行烘焙，家裡沒有咖啡機又喜愛鷗咖啡的人可以考慮購買方便性十足的濾掛咖啡。

▲鷗咖啡林口店MENU。

▲手沖咖啡的MENU於吧檯上，

▲甜點櫃。

▲店內使用的咖啡機為La Marzocco GS3，旁邊貼的企鵝很可愛。

▲鷗咖啡自有品牌的濾掛咖啡與馬克杯。

AU CAFÉ 鷗咖啡－林口店 飲品 & 甜點介紹

這次來訪點的飲品皆以咖啡為主，有漸層色調超夢幻的美人魚藍柑橘咖啡、拉花超卡哇伊的拿鐵及咖啡香挾帶花果香的果丁丁手沖，每杯的口味都有各自的特色及適合的族群。

追求咖啡品質並喜歡品嚐咖啡豆原有風味的人就可以選擇手沖單品；希望咖啡口感更加順滑及濃郁的人點拿鐵咖啡準沒錯，若喝不了牛奶也可以加價＄20更換燕麥奶，點熱拿鐵還能欣賞可愛的拉花，而這次的拉花圖案是熊抱哥，萌萌的模樣讓人想喝也不是，喝了又捨不得。

而喝不了任何無加糖飲品又喜愛喝咖啡的人，美人魚拿鐵咖啡會是新的選擇，使用藍柑橘糖漿為甜度來增加咖啡風味，其視覺效果也很不錯，最底層的藍柑橘猶如大海，中間牛奶層部分宛若激起的浪花，最頂層的咖啡液則是海灘上的沙，再搭配紙吸管的魚尾裝飾，這杯美人魚根本就是一幅畫了！

▲美人魚拿鐵咖啡。

▲果丁丁為衣索比亞 耶加雪菲 水洗豆，帶有茉莉花、覆盆子、黃檸檬及芒果香氣。

▲果丁丁＄200／杯。

▲拉花為熊抱哥的拿鐵（H）＄140。

肉桂捲是鷗咖啡的招牌甜點，端上桌前會將其送進烤箱再灑上蜜堅果，讓客人吃到的肉桂捲都是熱熱的狀態，這也使得肉桂香氣縈繞鼻間，肉桂捲本身甜度適中、濕潤鬆軟帶有一點嚼勁，蜜堅果則是讓口感變得有顆粒感也更有層次感，難怪會成為許多客人最愛的甜點。

達克瓦滋的口感是外層微酥脆，內裡蓬鬆柔軟輕盈，搭配榛果口味的內餡，讓其化身成嗜甜者的最愛！由於個人不嗜甜，所以它對我而言口感是好的，就是太甜了；另外，達克瓦滋還有芝麻及小山園抹茶的口味哦！

最後介紹的焦糖脆脆起司蛋糕，個人認為很有潛力成為主打品項之一，以往在咖啡廳吃到的起司蛋糕就只是一塊起司蛋糕，很少有額外的點綴或淋醬，而鷗咖啡家的起司蛋糕則是先淋上焦糖醬，再放上固體的焦糖餅，食用的每一口除了起司濃郁的奶香外，還有焦糖的甜與香，柔軟的口感配上脆香的焦糖，讓我們一致認為「好吃！」所以，喜愛起司蛋糕的朋友們，來訪鷗咖啡記得點它呀！

▲招牌肉桂捲＄120。

▲達克瓦滋（榛果口味）＄90。

▲很貼心的會把達克瓦滋切成兩半，使食用者更易入口。

▲焦糖脆脆起司蛋糕＄140。

▲固體與液體的焦糖一起出現在起司蛋糕上，也碰撞出不錯的風味。

AU CAFÉ 鷗咖啡－林口店 INFO.

喜歡甜點的人一定要來訪鷗咖啡，每項都有不俗的味道，對咖啡口味有追求的人，更要記得直接點手沖，咖啡師會依照客人喜愛的口味作適當的調整，雖然鷗咖啡林口店沒能擁有好拍的場景及打卡點，但其室內非常的舒適乾淨與簡潔，可以在這裡好好的享用下午茶。

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（本文與AU CAFÉ 鷗咖啡合作，圖文皆為實際拍攝與真實感受。）