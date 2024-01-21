你喜歡吃韓國料理嗎？不用飛韓國，進化版韓國一隻雞就在微風信義！

推 〜台北最道地的韓式料理之超強一隻雞餐廳開箱！

位於微風信義4樓的【韓吃一隻雞】，是知名的「朋月栻」全新打造的韓式餐廳

，讓你一秒飛到韓國 ，品嚐正宗韓式料理〜

超浮誇海鮮三層塔+韓國必吃料理一隻雞，沒在跟你客氣絕對讓你吃好吃滿！

整間店裝潢融入韓系摩登與復古元素超好拍，整個環境很舒服，用餐的座位大多是四人與六人桌

像這區包廂就很適合朋友集體聚會，大家都可以坐得很舒適、聊天也很方便！

開幕就吸引不少粉絲和顧客上門，還有廖曉喬的簽名呢

主打套餐式火鍋，前菜、主食、韓式特色料理、飲品全套包好，以及私房料理，更有韓式小菜無限量供應

吃到飽，整個超級划算，絕對可以讓你可以飽到天靈蓋，超級適合家庭聚餐、三五好友聚餐的好地方

這次我們一行人點了6人套餐，套餐內容很豐富，店內具代表性的經典菜色一次享有

上餐速度也很快，我們點完沒多久餐點就都上齊了

滿滿一桌的盛宴，就像是辦桌一般，看了連小編都流口水了啦……..

【韓式小菜】

提供四樣韓式小菜無限續用吃到飽，吃完還可以請服務人員無限續加

小菜類大多都是酸酸辣辣挺開胃的，尤其是醃蘿蔔酸甜解膩

【主食-韓式海苔飯球 明太子】

到韓式餐廳吃飯，主食一定有「拳頭飯」

有一種淡淡的麻油味，一口咬下，明太子嗶嗶啵啵的口感，超豐富的風味和口感

【主食-韓式海苔飯球 玉米火腿】

用料扎實且爽口，帶有麻油香的海苔也讓人喜歡，會不由自主一個接一個吃

【主食-韓式炸醬麵】

道地韓式必吃黑嚕嚕炸醬麵

麵條彈牙好吃到不行，而且也不會死鹹，超級開胃，我瞬間呼嚕嚕就吃完整碗

【主食-韓式辣拌麵】

除了麵體Q彈讓人十分滿足，最吸引人的是又香又辣的口感，辣爽鮮香〜

愛吃辣的捧友絕對不能錯過！

【蔬菜-綜合有機小農蔬菜盤】

產地直送的有機綜合蔬菜，有機栽培的，果然吃起來口感就是不一樣，鮮甜又可口

蔬菜則是吸飽了雞湯頭，完全是加分！

【蔬菜-韓香檸檬柚香生菜沙拉】

鮮香酸甜的柚子果肉，搭配著新鮮生菜一起食用，淋上特調柚香醬汁，多層次風味令人著迷

清爽順口，吃過就知道有多好吃！

【前菜-韓式生醃章魚腳】

現切後直接生食，口感清爽有嚼勁，滑嫩勁辣鹹香非常開胃

【前菜-韓式粉絲馬鈴薯】

鮮甜馬鈴薯綿密軟嫩配上Q彈冬粉，每一口都是味蕾的饗宴

【開胃小點-招牌韓麻藥蛋】

半熟的糖心蛋加上充滿香氣的辣味醬汁，充分入味，吃第一口就眼睛一亮

鹹甜中帶點微辣，好吃到上癮！

【開胃小點-韓式甜不辣】

韓國料理常見的經典街頭美食甜不辣，常常能在韓國小吃攤看見它的蹤跡

外酥內軟的口感，尾韻富有魚漿的鮮甜香氣，快來試試韓國的全民美食吧！

【風味餐點-青陽美乃滋脆皮炸雞】

青陽辣椒搭配特製美乃滋醬料，甜味中和了辣度，拌在原味炸雞上一起享用

炸雞外酥內嫩超多汁，金黃脆皮咬下卡滋卡滋作響，吃起來甜甜辣辣的，很好吃

【風味餐點-韓式海鮮煎餅】

QQ軟軟、脆脆，配上美味醬汁，配上豐富的海鮮蔬菜料，有嚼勁的花枝、彈牙的蝦子，混合蔥與韭菜的香氣

真的口感層次豐富、蠻好吃的喔！

【特色頂級牛&豬-碳烤松阪豬】

松阪豬特有的Q彈口感配上各種香料醃製後碳烤，搭配超香的韓國芝麻油香油及生菜

他們家的松阪豬有厚度，有紮實的肉感及肉汁，麻油香更是提升了松阪豬的甜味

，超好吃，有讓人眼睛為之一亮的驚喜感！

【特色頂級牛&豬-炭烤牛小排】

獨家醬汁香料下去醃漬而成，烤到肉的裡面是嫩嫩的粉紅色、口感軟嫩不失Q彈

韓式烤牛肉用生菜包起來，才是pro吃法！

加一點蔥絲、加一點泡菜、加一點糯米椒，喜歡嗆辣口感的話再搭上蒜片

一大口咬下，絕對滿足〜

【招牌一隻雞鍋物】

經典一隻雞+泡菜豆腐+韓式魚板串6支

韓國吃最懷念的一隻雞，不用到韓國啦就在台灣可以吃到啦〜

湯頭是用雞骨、當季蔬菜、洋蔥、玉米下去熬煮4小時而成

泡菜的口味太特別了直接愛上！！！

甜味與酸味的完美平衡，好喝到停不下來…….

選用45天的小雞，肉質很嫩，會桌邊服務幫忙用剪刀把雞隻剪開，方便大家食用

雞肉吸滿了湯汁是美味的關鍵，雞好入味好嫩滑，咬下去都是肉汁

實在太美味了 ，味道也太有層次，韓吃一隻雞吃起來就是厲害！

如果你以為就只有這樣，那你就大錯特錯啦！

【澎湃三鮮桶】

蛤蠣桶(大)+蝦爆桶(中)+透抽桶(小)

不只是韓式鍋物，讓人愛不釋口的是一隻雞火鍋料理加上浮誇海鮮，挑戰痛風極限！

蛤蠣、蝦子、透抽全鋪滿，真的超級超浮誇的啦，視覺衝擊感滿點！！！

蛤蠣拿出來時竟然每一顆都還活跳跳咧

每一顆蛤蠣都肥美又飽滿，吃的到天然海味

大白蝦，鮮甜無比新鮮好吃，擁有細緻綿密的頂級口感、鮮美Q彈的肉質

好吃欲罷不能，那麼讚的白蝦怎麼能錯過！

透抽稍微汆燙就很鮮甜，口感清脆、吃完回味無窮

【熟成牛胸腹肉片】

每一片都很厚實，大口吃下超過癮！

涮肉後軟嫩細緻的口感，香氣四溢，肉質鮮嫩卻不油膩，鮮甜香氣十足

滑順好入口一片接著一片，美味可口

【韓流玉米鬚茶+韓式玄米綠茶+柳橙汁】

來這兒還可以喝到韓國當地的飲料

尤其是玉米鬚茶，味道有點微微的甜，香氣很清新，我自己都愛喝

【韓式蜂蜜紅棗茶】

這裡也有熱飲可以選擇唷

紅棗茶聞起來清香舒服，甜度剛剛好

【韓國噴射炸彈-燒啤】

酒液隨之濺出，震撼感十足！

燒啤(燒酒+啤酒)，清涼的碳酸感與酒精刺鼻感完美結合

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

小珊珊碎碎念：

喜歡吃韓式料理的大家務必收藏這家，台北超道地+獨有的韓式料理推薦！

除了招牌一隻雞火鍋，完勝韓國一隻雞的好味道，更能品嘗正宗韓式料理，直接擄獲饕客們的心

好吃到欲罷不能！絕對是我近期吃過最驚喜的！

【Info】

朋月栻 韓雞雞 江原道 宗음식 韓吃一隻雞 微風信義店

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓(微風信義)

營業時間：日-三11:00-21:30/四-六11:30-22:00

預約專線：02 2723 0778

線上訂位：韓吃一隻雞 微風信義店 | 立即訂位！inline 線上訂位預約

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