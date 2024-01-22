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台北中山-[手川屋-麵專製 SHOU CHUAN WU] 中山站5分鐘新光三越後巷，麻辣鴨血豆腐佐小菜，主打口味多樣牛肉麵，新開幕平價美味台式麵點專賣

2024-01-22 23:41:30 Elisa 人氣：99
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窩客好文

Elisa

發表篇數：366篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：手川屋-麵專製 SHOU CHUAN WU
place台北市中山區中山北路一段140巷9號
作者本次評價：
3.85
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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寫文章 回報歇業

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甫開幕就獲得非常多關注的手川屋位在新興的逛街一級戰區中山站

隱身在新光三越後的中山北路巷弄

附近皆是各種異國料理與手搖的人氣店家

但手川屋的人氣也不枉多讓

第一次臨時起意來吃的時候即使已過晚餐尖峰依舊小小排了一下隊伍

門面很簡約加上書法飄逸字體的招牌很有中國古典風

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明亮的櫃台金光閃閃

帶著波浪紋路的金底招牌華麗富貴

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店內滷味小菜以玻璃櫃展示

有實物的寬細拉麵讓客人一目了然更容易點餐

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開幕時原本是付費喝到飽的青草茶

再訪時可惜已不再供應改成提供罐裝飲品販售

辣椒醬等調料與餐具皆採取自助取用

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店內座位不少多為雙人或四人桌

清一色的淺色木製家具很舒服溫潤

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主餐以各種口味的牛肉麵為招牌

也有豬肉或雞肉等乾湯麵品項多樣

滷味小菜的種類豐富價格也不會太高

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麻辣牛肉麵 TWD210

選了我最喜歡的寬麵條搭配的牛肉麵頗大碗

偏橘紅色的湯頭乍看不太辣但實際我覺得有小辣到中辣的程度

對我來說是差一點就要喝水的辣感

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牛肉燉煮入味很好咬不韌

大約有4,5片帶筋的牛腱很好吃

手打的麵條有彈性勁道

不過整體調味對我來說偏鹹少了點層次變化

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麻辣綜合 TWD65

在豆腐跟鴨血之間當個大人決定兩個都要點了綜合

吸了飽滿湯汁的豆腐柔軟濕潤帶著微辣

超大塊的鴨血則是很有果凍的QQ感非常滑嫩

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高麗菜 TWD55

高麗菜佐以濃厚的滷味醬汁帶點微辣感

清脆多汁的蔬菜本身自帶甘甜

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海帶 TWD10/片

牛肚 TWD85

牛肚的份量對比價格真的是有點少到讓我稍微訝異了一下

牛肚吃起來肉質緊實很有咬勁

海帶非常夠味脆度夠很好吃

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個人非常喜歡手川屋的辣椒醬料

有著迷人帶著刺激感的香氣

一小搓就已經是非常足夠的辣度

搭配甜鹹醬油的滷味更提味出色

 

難得在中山站附近可以用一兩百元吃飽一餐

意外比起麵我更愛滷味小菜

雖然份量真的比較偏少一些但口味真的很不錯

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/11/29

花費: TWD210(麻辣牛肉麵x1)

手川屋-麵專製 SHOU CHUAN WU

FB粉絲團/IG

Lunch: 11:00-14:30

Dinner: 16:30-21:00 (週五至週日中午不休息)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: Yes (尖峰50分鐘)

低消限制: No

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址:  104 台北市中山區中山北路一段140巷9號

電話: 02-2541-0008


檢視較大的地圖

 

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