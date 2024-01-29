員林也有有質感的韓式拍貼機啦！而且就在員林火車站前~各種配件任你搭配，6種版型、各種期間限定相框任你挑選，拍完還有電子圖檔及縮時影片！這樣拍一次只要$100是不是很佛！

ORG是員林少有的韓式拍貼機，位於員林火車站前右手邊，斗大的橘色招牌超顯眼！

店內寬敞明亮，還有冷氣開放（這樣夏天就不怕汗流浹背了，超讚！）

店內有一面全身鏡，也可以盡情和朋友拍照喔！

牆面也有一面鏡子可以稍稍補妝或整理頭髮

一旁架上的配件通通可以使用，看你要搭可愛的、搞怪的、帥氣的都有~

各種可愛髮箍~想戴哪個就戴哪個！

有三間拍照間，各是不同的背景顏色，有粉色、藍色、綠色，拍照間外貼滿其他成品，若沒有擺動作的靈感也可以來參考一下（我就是XD）

拍照間不小~而且燈打很好看！

拍照流程：按下開始➔選擇版型➔選擇付款方式（目前有現金、Linepay）➔選擇拍照模式➔開始拍照➔挑選照片➔選擇濾鏡及相框➔列印照片➔掃QRcode存電子圖檔及縮時影片

選擇拍照模式（倒數計時／每張8秒、遙控器／需於160秒拍攝完畢）

我個人覺得倒數計時雖然會有點慌，但至少可以解放雙手，怎麼擺動作都不受限~

開始拍照後就自由擺動作了（這裡是我拍攝友人的部分），選擇長條四格的可以拍8張，最後從8張挑出4張！

拍完後挑選照片，可以自由挑選想要的照片及順序！也可以選擇要不要鏡像輸出~

選擇濾鏡及相框，有彩色及黑白可選，黑白可以呈現比較帥氣個性的風格~

ORG還有個特色就是常常與插畫家合作，還會出季節、節慶限定相框，搭配應景的配件，看起來超可愛的啦！

再來等照片印出時，可以掃QRcode存電子圖檔及縮時影片，縮時影片完整呈現拍照時的過程~

也可以選擇要不要加映~如果有多人一起拍照可以選擇加洗！

再來看看我們的成品吧！影片介紹在IG，會更詳細介紹流程喔~

趁著寒假、新年假期與親朋好友來玩玩吧！

【 ORG.韓式拍貼機 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/orgphoto2023

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/orgphoto2023/

▸ 地址｜彰化縣員林鎮民權街41-1號（員林車站前站步行約2分鐘）

▸ 營業時間｜平日09:00-23:00。假日08:00-23:00

▸ 提供現金、Linepay、街口支付、悠遊卡、信用卡結帳

▸ 價格 ｜ 100元／次



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