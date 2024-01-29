為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各種配件任你搭配｜ORG韓式拍貼機

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各種配件任你搭配｜ORG韓式拍貼機

2024-01-29 15:18:36 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：100
share
邀約
窩客好文

貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：199篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：彰化縣 > 員林市

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

 

員林也有有質感的韓式拍貼機啦！而且就在員林火車站前~各種配件任你搭配，6種版型、各種期間限定相框任你挑選，拍完還有電子圖檔及縮時影片！這樣拍一次只要$100是不是很佛！

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

ORG是員林少有的韓式拍貼機，位於員林火車站前右手邊，斗大的橘色招牌超顯眼！

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

店內寬敞明亮，還有冷氣開放（這樣夏天就不怕汗流浹背了，超讚！）

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

店內有一面全身鏡，也可以盡情和朋友拍照喔！

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

牆面也有一面鏡子可以稍稍補妝或整理頭髮

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

一旁架上的配件通通可以使用，看你要搭可愛的、搞怪的、帥氣的都有~

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

各種可愛髮箍~想戴哪個就戴哪個！

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

有三間拍照間，各是不同的背景顏色，有粉色、藍色、綠色，拍照間外貼滿其他成品，若沒有擺動作的靈感也可以來參考一下（我就是XD

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

拍照間不小~而且燈打很好看！

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

拍照流程：按下開始選擇版型選擇付款方式（目前有現金、Linepay選擇拍照模式開始拍照挑選照片選擇濾鏡及相框列印照片QRcode存電子圖檔及縮時影片

 

選擇拍照模式（倒數計時／每張8秒、遙控器／需於160秒拍攝完畢）

我個人覺得倒數計時雖然會有點慌，但至少可以解放雙手，怎麼擺動作都不受限~

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

開始拍照後就自由擺動作了（這裡是我拍攝友人的部分），選擇長條四格的可以拍8張，最後從8張挑出4張！

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

拍完後挑選照片，可以自由挑選想要的照片及順序！也可以選擇要不要鏡像輸出~

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

選擇濾鏡及相框，有彩色及黑白可選，黑白可以呈現比較帥氣個性的風格~

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

ORG還有個特色就是常常與插畫家合作，還會出季節、節慶限定相框，搭配應景的配件，看起來超可愛的啦！

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

再來等照片印出時，可以掃QRcode存電子圖檔及縮時影片，縮時影片完整呈現拍照時的過程~

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

也可以選擇要不要加映~如果有多人一起拍照可以選擇加洗！

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

再來看看我們的成品吧！影片介紹在IG，會更詳細介紹流程喔~

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

趁著寒假、新年假期與親朋好友來玩玩吧！

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

ORG.韓式拍貼機
店家FB https://www.facebook.com/orgphoto2023
店家IG https://www.instagram.com/orgphoto2023/
地址｜彰化縣員林鎮民權街41-1號（員林車站前站步行約2分鐘）
營業時間｜平日09:00-23:00。假日08:00-23:00
提供現金、Linepay、街口支付、悠遊卡、信用卡結帳
價格 ｜ 100元／次


檢視較大的地圖

想看更多好吃好玩記得追蹤我
貪食瑞秋IG @rachel_eat_play
貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist
美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com

彰化員林｜超人氣韓式質感拍貼機在員林也拍得到啦！只要百元，各

文章標籤

ORG相框 ORG. ORG.韓式拍貼機 ORG韓式拍貼機 員林 韓式拍貼機 拍貼機 彰化 縮時錄影 員林第一間 單眼相機 彰化探店 員林探店 彰化拍貼機 拍貼機彰化 員林拍貼機 員林韓式拍貼機
創作者介紹
創作者 貪食瑞秋 的頭像
貪食瑞秋

貪食瑞秋a口袋名單




#員林
morechevron_right
文章關鍵字
ORG相框 ORG ORG韓式拍貼機 員林 more
檢舉
share
chevron_left

宅配美食｜蛋捲界的LV攜手奶油家族聯名，龍年春

台中西屯｜中科商圈精品手沖咖啡廳，視覺滿分夢

chevron_right
延伸閱讀
西澳旅遊／《Denison港》短暫停留後前往《仆倒風剪樹》
 Big Fish
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
2024新北新莊，讓麵煮一會 雞白湯らーめん，天冷⛄來一碗熱湯麵吧🍜。
 揚子陵
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up