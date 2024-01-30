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宜蘭員山【水之定莊園】前身是【鳳梨屋水上莊園】，現在門票一人200元。園內設施非常豐富，鳳梨戲水池、水濂鞦韆~~都是網美拍照打卡場景! 親水環境超特別是很棒的露營地，也有免裝備免搭帳的豪華露營、露墅Villa非常好玩。而且這裏一泊三食的豪華露營活動也很精采，絕對不會無聊哦

水之定莊園 交通停車

國道三號北上→國道五號(北宜高速公路)→宜蘭→台7線→台7線103公里處右轉→循指標即可達。

自行開車： Google導航輸入 水之定莊園 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：附設停車場，開車來很方便

水之定莊園 地圖

談到環境不得不再度出動地圖啦，這樣才會體會這裏的分佈，因為園區真的太大啦

長條形的園區 ! 露墅Villa都在入口處旁，露營區則是在園區的內部

其中露墅Villa系列有 : 茶花園、瀨溪、磐石、露宅、築夢，不同的房型滿足不同的需求

水之定莊園 下午茶

這次前來在戲水池旁多了個景觀咖啡廳-Banana blue coffee

下午茶有咖啡、茶飲、果汁等，入住前服務人員會先詢問，確認餐點內容。( 但未來送餐方式有可能是送至房內)

咖啡廳內部空間 一樓環境

我們外帶到二樓來享用，景觀一級棒

網美座位，也太好拍了吧!

彎月燈椅也非常浪漫，尤其晚上會有不同顏色的燈光，真的好美





真的是熱門打卡景點啊!太好拍了!!

16:30 安排園區導覽

白天除了是綠色隧道外，晚上也會點上燈，變成浪漫的燈海哦

經過解說後會對鳳梨屋更了解

晚上會有可愛的鳳梨燈飾

水之定莊園 溪流戲水池

有陽光和沒陽光真的差很大!! 青山綠水非常美麗，真的有世外桃源的感覺啊

園內著名的打卡熱點-水濂鞦韆!

愛心戲水池

水池比較淺，適合小小孩來此戲水，池中也設置小小滑梯！非常可愛

沙池、遊戲器材，爸媽還能在旁邊座位區休憩陪伴

園區內另一個亮點

鳳梨屋-水上莊園，最著名的就是園內的天然流水了，設計的非常棒。彷彿是天然的一般

小朋友都可以在營帳旁自在的玩水，水也不會太深，滿安全的

園區未來會有可愛動物區，可以在區內自在的喝咖啡!! 相信到時候又是另一個園區的亮點了

水之定莊園 鳳梨游泳池

鳳梨造型的游泳池，沁涼的泉水保證透心涼，小朋友玩的好開心

水之定莊園 房間 介紹

位於黃色大鳳梨票亭的旁的瀨溪房型，共有4間

房間造型當然與鳳梨息息相關!! 運用鳳梨的菱格紋創造出的外觀，其實還滿有時尚感的，加上植栽流水，還滿有小豪宅的fu 呢

免裝備豪華露營輕鬆入住，一泊三食，超享受的！

一進來先有個小客廳，桌上已備好小餅乾及金棗茶，上方採中空設計可保持空氣流通，空間感很棒，這樣子的設計挺不錯的

這裏進入房間採用電子鎖，很特別。內部空間寬敞，不輸五星級大飯店。窗廉也是可調光的!

床單、小抱枕~~~都有鳳梨圖案。因為有木頭的關係，空氣中還有淡淡的原木香，真的很棒

這床還是加大的雙人床哦！不過，因為靠近山區，所以入住時空調要全程打開，溼氣才不會太重

房間裏的設施一應俱全，該有的都有了，另外也有書桌兼化粧台!

Dyson 吹風機!!!! 太夢幻了。另外備品用的是「 AVEDA 肯夢 」這也是夢幻逸品了

還有礦泉水、沐浴用品，毛巾、牙刷組、潄口水、酒精濕紙巾等。可當揹帶的袋子很方便，這裏可以玩水，可以用這種方式帶著走

這牆面的壁燈也挺不賴的，這一顆超大鑽石造型，可以當作小夜燈使用！

再來看看浴室，有泡澡浴缸

採用全電腦免治馬桶，設備一級棒

這裏還有戶外私人小花園呢，小小的空間，有用心安排哦。連洗手台的水龍頭開關，也採用蝴蝶造型，加分!!

水之定莊園 豐盛晚餐

晚餐的時間到了~~超期待的啊

露墅Villa餐廳，用餐空間明亮舒適。餐桌上有名牌，對號入座就對了

除了主餐，也有自助百匯的部份

自助百匯餐檯上的菜色很不錯吧~~，但精采的還在後頭

現煎鐵排牛排

鱘龍魚排!! 這是自家養殖的，絕對夠新鮮。從產地到餐桌只有數百公尺而己!!

精采主餐上菜啦！ 半隻龍蝦／鱘龍魚／牛排，真的原味就非常棒了。

水果、咖啡、飲料也都是任您喝到飽

用餐的同時，還特別安排歌手駐唱表演，增加不少娛樂性。還可以點歌哦!

水之定莊園 高空煙花秀 星空電影院

晚上7:50分會有戶外高空煙火秀

8點原住民歌舞表演，還有星空電影院

水之定莊園 活力早餐 油畫彩繪

早餐提供豐盛的中西式餐點。也有現煎的荷包蛋、 蘿蔔糕及蛋餅哦

碗熱呼呼的清粥小菜

10:00，另有油畫彩繪體驗

等我們要離開時，天氣終於轉晴了，藍天白雲青山綠水，加上新鮮的空氣，純淨的大自然環境，這才是最迷人的鳳梨屋啊

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