

冬天吃鍋，最過癮，頂級食材、濃醇湯底，暖心暖胃又飽足～

今天分享的「 六野鴛鴦鍋物 」嚴選頂級食材，精心熬製的鍋底，香醇濃郁，主要提供 川蜀麻辣鍋、酸菜白肉鍋、藥膳白湯鍋、黃金昆布鍋，四種湯底（四選二）的鴛鴦鍋物店，火鍋套餐以及單點均有，選擇麻辣湯底的鴨血以及豆腐，可以無限續加、吃到飽，副餐 白飯、王子麵、寬冬粉、飯後甜品 明果冰淇淋，無限量供應。如皇宮般的奢華室內設計風格，在裡面用餐，可以非常優雅自在，細味品嚐精緻鍋物，來場豐盛美味的頂級饗宴。





春節營業時間

除夕2/9(五) 早上11:00-16:00 外帶取餐 冬天吃鍋，最過癮，頂級食材、濃醇湯底，暖心暖胃又飽足～今天分享的「」嚴選頂級食材，精心熬製的鍋底，香醇濃郁，主要提供 川蜀麻辣鍋、酸菜白肉鍋、藥膳白湯鍋、黃金昆布鍋，四種湯底（四選二）的鴛鴦鍋物店，火鍋套餐以及單點均有，選擇麻辣湯底的鴨血以及豆腐，可以無限續加、吃到飽，副餐 白飯、王子麵、寬冬粉、飯後甜品 明果冰淇淋，無限量供應。如皇宮般的奢華室內設計風格，在裡面用餐，可以非常優雅自在，細味品嚐精緻鍋物，來場豐盛美味的頂級饗宴。除夕2/9(五) 早上11:00-16:00 外帶取餐

晚上內用營業時間17:00-20:00（19:00為最後加點時間）

初一～初五 2/10(六)~2/14(三)

營業時間：12:00-21:00（20:30為最後加點時間）









優惠活動

優惠一：來消費就送肉肉 初六~初九 2/15(四)~2/18(日)公休優惠一：來消費就送肉肉

Google 五星評論或臉書打卡按讚 （每桌限一次優惠不與宵夜時段優惠共用）

就送好禮6選1：霜降牛、板腱牛、五花豬、松阪豬、大文蛤、甜白蝦

優惠二：壽星優惠 （一桌限一份）

1. 來電三天前提前預約慶生，當日壽星幾歲就送幾顆蛤蜊！(基本盤30顆)

帶阿公或阿嬤來，99歲就送99顆唷！

2.不需預約，來電慶生，當月或當日壽星，身高多少就送多重的肉！(基本盤150克)

身高180就送180克的肉肉唷！(牛五花或豬梅花2選1)

PS.以上壽星優惠2選1

優惠三：宵夜時段優惠

晚上21:00 以後到店消費，Google 五星評論或臉書打卡按讚 以下肉品同品項買一送一。

同品項肉品買一送一：澳洲和牛、牛五花、豬梅花、豬培根。







新竹火鍋推薦 | 六野鴛鴦鍋物 地理位置 交通資訊

新竹六野鴛鴦鍋物 座落於竹北的北大路上，就正在浸信會與LAHOS樂活眼鏡新竹總部的中間，附近大地標有「新竹城隍廟」、「新竹市政府」、「新竹福華大飯店」、以及「東門市場」等，斜對面就是北大路停車場，開車過來很方便；距離新竹火車站步行約15分鐘腳程，用餐後，可以慢步走逛附近景點，順便消化一下。













新竹精緻鍋物推薦 | 六野鴛鴦鍋物 環境介紹

結合中國風與歐式宮廷的室內設計，有如皇宮般的用餐氛圍，用餐環境寬敞舒適、乾淨明亮，以多人座位為主，適合人多聚餐、節日慶祝等等，二樓特別設置可容納20人包廂，（預定包廂的話，不分平、假日低消均為2萬元），非常適合公司部門團體聚餐及尾牙活動。



醬料採自助式，提供的種類多樣化，可以自由搭配喜愛的口味，飯後甜品是明果冰淇淋，可無限量享用。







▼一樓用餐環境













▼二樓用餐環境













▼自助式醬料、冰淇淋區





▼一樓用餐環境▼二樓用餐環境▼自助式醬料、冰淇淋區







新竹鴛鴦鍋推薦 | 六野鴛鴦鍋物 和牛龍蝦雙人海陸套餐

新竹六野鴛鴦鍋物提供火鍋套餐，另外也有單點，四種湯底可以選擇，我們選了店內的人氣湯底「蜀麻辣鍋」、「酸菜白肉鍋」，和牛龍蝦雙人海陸套餐的內容超豐盛，肉盤（台灣梅花豬、美國牛五花、澳洲嚴選羊五花、台灣去骨雞腿 4選2）以及4 片日本 A5 和牛，海鮮拼盤（季節龍蝦、白蝦、日本生食級干貝、九孔鮑魚、蛤蠣、鮭魚菲力片、鱸魚菲力、透抽），田園蔬菜盤、飲品，讓你吃好吃滿。







▼菜單（menu）



















▼菜單（menu）



川蜀麻辣鍋

溫順的辣度，不會過分嗆辣，湯頭濃郁香醇，喝起來很順口，麻辣鴨血＆豆腐，如果吃不夠的話，還可以無限續加呢～！！！











酸菜白肉鍋

使用天然發酵的酸白菜與白肉入湯，白菜脆口清甜帶點微酸，湯頭喝起來清爽開胃，酸度剛剛好，酸白菜以及白肉吃不夠的話，一樣都可以續加喔～！！！











季節龍蝦

重量達一斤重的浮誇大龍蝦，準備下鍋時，將龍蝦身體翻面過來，嚇了一大跳，龍蝦身裡竟然都是飽滿的龍蝦肉，煮起來蝦肉鮮甜又彈牙，兩個人吃，好滿足，龍蝦頭還可以拿來熬湯，而且連腳也超有肉，整隻龍蝦被我們嗑光光，附上兩顆肥美大生蠔，根本痛風套餐啊～！！！











▼飽滿的龍蝦肉









▼豐滿的龍蝦肉，鮮甜Q彈









▼新鮮肥美的大生蠔





▼飽滿的龍蝦肉▼豐滿的龍蝦肉，鮮甜Q彈▼新鮮肥美的大生蠔







日本 A5 和牛

嚴選日本 頂級 A5 和牛，油花分佈均勻，肉質軟嫩多汁，口感滑順細緻，建議不要沾醬，享受A5和牛的原始鮮甜。























田園蔬菜盤

菜盤的內容物也不馬虎，季節時蔬、綜合菇類、火鍋料以及可以吸附麻辣湯的油條。















台灣梅花豬、美國牛五花

特別製成肉瀑布造型的肉盤，吃火鍋不只僅是味覺享受，更是視覺上的饗宴，肉盤提供 台灣梅花豬、美國牛五花、澳洲嚴選羊五花、台灣去骨雞腿，四選二，我們選擇台灣梅花豬以及美國牛五花。











▼美國牛五花





▼台灣梅花豬

▼美國牛五花▼台灣梅花豬







海鮮拼盤

海鮮拼盤的內容超豐富，有 白蝦、日本生食級干貝、九孔鮑魚、蛤蠣、鮭魚菲力片、鱸魚菲力、透抽，白蝦煮起來不縮水，薄殼好撥，日本生食級干貝鮮甜可口，九孔鮑魚、透抽 吃起來Q彈的口感，鮭魚菲力吃起來的口感較紮實，而鱸魚菲力的肉質較鮮嫩，豐盛的海鮮拼盤，享受最新鮮的海味。



























店家資訊 ：



六野鴛鴦鍋物

地址：

新竹市北區北大路186號

電話：

03 528 6011

營業時間：

11:30–14:30 地址：新竹市北區北大路186號電話：03 528 6011營業時間：11:30–14:30

本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。