▲ 新竹訪友聚餐在『穗稻忠武｜日式定食•肉專門』，品嚐過他們的日式定食餐點之後，非常贊成店家的名言：

體重一定要浪費在美味的食物上。

▲『穗稻忠武｜日式定食•肉專門』的日式定食料理，精緻又超有特色，餐點現點現作，營養美味豐富，大推主廚的多蜜牛肉漢堡定食、黑毛炸豬排定食、黑松露海鮮蒸蛋，以及單點可樂餅。

▲點個定食主餐，加杯飲料及黑松露海鮮蒸蛋，營養美味，一個人也可以在這裡美美的用餐。

▲「多蜜牛肉漢堡排」$340 +「黑松露海鮮蒸蛋」&「茉香綠茶(無糖)」$100

▲定食午餐一份，加點1杯無糖的茉香綠茶飲料、以及一盅黑松露海鮮蒸蛋，豐盛的開啟新竹一日遊，美好的時光。

▲多蜜牛肉漢堡排定食套餐，除了水果蔬菜沙拉、馬鈴薯泥，一盅例湯，以及小菜，還含有免費吃到飽的白飯，來這裡絕對就是可以吃飽飽的。

▲多蜜牛肉漢堡排定食套餐，二個漢堡肉很厚實大塊，套餐的馬鈴薯泥微鹹綿密，生菜沙拉中有橘子、小番茄水果之外，紫洋蔥酸酸甜甜脆香入味，整份餐點就是清爽精緻。

▲牛肉漢堡排點了七分熟，一口咬下，漢堡排的肉汁，整個併發爆漿在口裡，並且有咀嚼得到牛肉的筋，吃得到是用原肉食材製作的牛肉，而且牛肉排餐的醬汁就很下飯，整個超美味的。

▲店家主廚手工製作共有三種沾醬：韓式辣醬、糯米椒辣醬、蒜頭辣椒醬。

▲特殊的醬料讓人驚豔，喜歡原汁原味，平常很少沾醬的我，這次讓我每種沾醬都想試試看，漢堡排沾了主廚推薦的糯米椒辣醬，帶點微甜，香而不辣的口感，豐富了肉排的層次口味，很棒呢。

▲小細節大用心，就連加了手工胡麻醬，一小碟高麗菜，也讓人一掃而空，讓人意猶未盡。

▲店家今天的例湯是關東煮，用豬大骨熬湯，甘甜順口好滋補。

▲ 「黑松露海鮮蒸蛋」+ 「茉香綠茶(無糖)」$100

▲最喜歡原汁原味不加糖的茉香綠茶，茶香濃郁，清爽鮮膩。

▲「黑松露海鮮蒸蛋」滑嫩的蒸蛋，滿口黑松露的香氣，完整的鮮蝦仁，隨著滑嫩的蒸蛋迎賓，滿口的幸福感，讓人不禁吃完後又感到意猶未盡，大推。

▲ 「黑毛炸豬排」$320+「黑松露海鮮蒸蛋」、 「凍檸紅茶」$100

▲整份的定食營養豐富，擺盤美麗，畫面讓人食慾大開。

▲金黃色酥皮，包裹著很有厚度的豬排，黑毛炸豬排份量很大盤，店家老闆很大氣， 來這裡品嚐定食，就是會吃很飽。

▲ 黑毛炸豬排沾韓式辣醬，微辣中濃厚的鹹甘郁口，很不錯呢。



▲蒜蓉辣椒醬很香辣口味比較強烈，香辣的口感，非常開胃，適合無辣不歡的人。



▲ 「黑松露海鮮蒸蛋」+ 「凍檸紅茶」$100

▲凍檸紅茶 甜度合宜，檸檬原汁香氣，融入紅茶裡面，整個清爽香甜順口。

▲單點：「可樂餅-蔬菜」$40、「可樂餅-起司」$40、「柴魚玉子烘蛋」$80

▲「可樂餅-起司」$40、「可樂餅-蔬菜」$40



▲ 「可樂餅-起司」外酥內Q，起司微鹹增添Q彈層次口感，超喜歡它的。

▲「可樂餅-蔬菜」金黃外酥脆外皮，內心充滿了綿密的馬鈴薯泥，微甜口感，營養清爽很是下飯，很棒呢~

▲ 「柴魚玉子烘蛋」柴魚薄片在熱騰騰的烘蛋上飛舞，烘蛋微鹹香郁口感，很是下飯。

▲店家主廚對於每一份定食主餐、單點，以及配菜都很用心，首推新竹最強的個人定食套餐：多蜜牛肉漢堡排餐。

▲ 「Menu」菜單上就四道定食套餐，以及四道單點料理，簡單明瞭，卻道道精緻美味，很不簡單，價格比起我們在台北生活圈出沒的人來說，很是親民；也對於我這種有選擇性障礙的雙子女，簡單俐落的美食，是最合適不過了。

( 以上菜單下載自店家的FB粉團： 穗稻忠武｜日式定食•肉專門 點入)

▲沒想到平常日的中午，店家的翻桌率蠻高的。

▲店裡有單人及四人桌的位置，我很喜歡吧檯位置，一個人也可以很自在的，來吃美美的定食套餐。





▲ 日式原木裝潢，整個餐廳空氣清新潔淨舒適，寬敞舒適怡人，用餐環境很溫馨舒適。

▲乾淨明亮的自助飲水醬料區，店家三種自製手工的醬料是亮點，讓料理食在美味與安心。

▲入門門口旁，點餐機典雅迎賓，讓我們方便點餐又自在。

▲『穗稻忠武｜日式定食•肉專門』小小的店面，日式氛圍的門面，迎接過客，讓人感到很是溫馨。

▲ 『穗稻忠武｜日式定食•肉專門』位在新竹市勝利路、林森路口，從新竹火車站走過來不到 8 分鐘，交通非常便捷，是個鬧中取靜的餐廳。

▲就在新竹火車站附近，新竹最強的個人日式定食開賣了，以後來新竹訪友，就不用再跑去大遠百，一個人也可以很自在的 在『穗稻忠武』，吃套美美的定食餐點；精緻日式特色定食料理，現點 現作營養美豐富餐點，每一口都很美味，對於忙碌的上班族來說，這裡CP值高，也推薦給有來新竹火車站附近的饕客們。

『穗稻忠武｜日式定食•肉專門』

地 址：新竹市東區勝利路131號

電 話：0978 902 405

營業時間：11:00-14:30，17:00-21:00 周三公休

粉絲團： 穗稻忠武｜日式定食•肉專門

I G： https://www.instagram.com/sleepnoon_131

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