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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色料理/ 現點現作營養美豐富餐點/大推爆漿美味多蜜漢堡排/可樂餅/內用外帶外送皆宜 -in…

《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色料理/ 現點現作營養美豐富餐點/大推爆漿美味多蜜漢堡排/可樂餅/內用外帶外送皆宜 -in『穗稻忠武｜日式定食•肉專』 Ivenの窩食在分享

2024-02-02 16:00:00 Ivenの窩 人氣：1,406
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Ivenの窩

發表篇數：491篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：穗稻忠武｜日式定食•肉專門
phone09-78902405
place新竹市東區勝利路131號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

新竹訪友聚餐在『穗稻忠武｜日式定食•肉專門』，品嚐過他們的日式定食餐點之後，非常贊成店家的名言： 
體重一定要浪費在美味的食物上《新竹車站美食》精緻日式特色定食料理/ 現作營養美味豐富餐點

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

『穗稻忠武｜日式定食•肉專門』日式定食料理，精緻又超有特色，餐點現點現作，營養美味豐富，大推主廚的多蜜牛肉漢堡定食、黑毛炸豬排定食、黑松露海鮮蒸蛋，以及單點可樂餅《新竹車站美食》新竹最強的個人定食店/精緻日式特色定食料理/

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

▲點個定食主餐，加杯飲料及黑松露海鮮蒸蛋，營養美味，一個人也可以在這裡美美的用餐。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

「多蜜牛肉漢堡排」$340 +「黑松露海鮮蒸蛋」&「茉香綠茶(無糖)」$100

《新竹車站美食》精緻日式特色定食料理/ 現作營養美味豐富餐點

▲定食午餐一份，加點1杯無糖的茉香綠茶飲料、以及一盅黑松露海鮮蒸蛋，豐盛的開啟新竹一日遊，美好的時光。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食店/精緻日式特色定食料理/

多蜜牛肉漢堡排定食套餐，除了水果蔬菜沙拉、馬鈴薯泥，一盅例湯，以及小菜，還含有免費吃到飽的白飯，來這裡絕對就是可以吃飽飽的。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

多蜜牛肉漢堡排定食套餐，二個漢堡肉很厚實大塊，套餐的馬鈴薯泥微鹹綿密，生菜沙拉中有橘子、小番茄水果之外，紫洋蔥酸酸甜甜脆香入味，整份餐點就是清爽精緻。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

牛肉漢堡排點了七分熟，一口咬下，漢堡排的肉汁，整個併發爆漿在口裡，並且有咀嚼得到牛肉的筋，吃得到是用原肉食材製作的牛肉，而且牛肉排餐的醬汁就很下飯，整個超美味的。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

店家主廚手工製作共有三種沾醬：韓式辣醬糯米椒辣醬蒜頭辣椒醬

▲特殊的醬料讓人驚豔，喜歡原汁原味，平常很少沾醬的我，這次讓我每種沾醬都想試試看，漢堡排沾了主廚推薦的糯米椒辣醬，帶點微甜，香而不辣的口感，豐富了肉排的層次口味，很棒呢。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

▲小細節大用心，就連加了手工胡麻醬，一小碟高麗菜，也讓人一掃而空，讓人意猶未盡。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

▲店家今天的例湯是關東煮，用豬大骨熬湯，甘甜順口好滋補。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

「黑松露海鮮蒸蛋」+ 「茉香綠茶(無糖)」$100

最喜歡原汁原味不加糖的茉香綠茶，茶香濃郁，清爽鮮膩。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

「黑松露海鮮蒸蛋」滑嫩的蒸蛋，滿口黑松露的香氣，完整的鮮蝦仁，隨著滑嫩的蒸蛋迎賓，滿口的幸福感，讓人不禁吃完後又感到意猶未盡，大推。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

「黑毛炸豬排」$320+「黑松露海鮮蒸蛋」 「凍檸紅茶」$100

▲整份的定食營養豐富，擺盤美麗，畫面讓人食慾大開。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

▲金黃色酥皮，包裹著很有厚度的豬排，黑毛炸豬排份量很大盤，店家老闆很大氣， 來這裡品嚐定食，就是會吃很飽。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

 黑毛炸豬排韓式辣醬，微辣中濃厚的鹹甘郁口，很不錯呢。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式
蒜蓉辣椒醬很香辣口味比較強烈，香辣的口感，非常開胃，適合無辣不歡的人。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式
「黑松露海鮮蒸蛋」+ 「凍檸紅茶」$100

凍檸紅茶   甜度合宜，檸檬原汁香氣，融入紅茶裡面，整個清爽香甜順口。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

▲單點：「可樂餅-蔬菜」$40、「可樂餅-起司」$40、「柴魚玉子烘蛋」$80

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

「可樂餅-起司」$40、「可樂餅-蔬菜」$40

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式
「可樂餅-起司」外酥內Q，起司微鹹增添Q彈層次口感，超喜歡它的。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食店/精緻日式特色定食料理/

《新竹車站美食》精緻日式特色定食料理/ 現作營養美味豐富餐點

「可樂餅-蔬菜」金黃外酥脆外皮，內心充滿了綿密的馬鈴薯泥，微甜口感，營養清爽很是下飯，很棒呢~《新竹車站美食》新竹最強的個人定食店/精緻日式特色定食料理/

《新竹車站美食》精緻日式特色定食料理/ 現作營養美味豐富餐點

「柴魚玉子烘蛋」柴魚薄片在熱騰騰的烘蛋上飛舞，烘蛋微鹹香郁口感，很是下飯。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食店/精緻日式特色定食料理/

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

店家主廚對於每一份定食主餐、單點，以及配菜都很用心，首推新竹最強的個人定食套餐：多蜜牛肉漢堡排餐。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

「Menu」菜單上就四道定食套餐，以及四道單點料理，簡單明瞭，卻道道精緻美味，很不簡單，價格比起我們在台北生活圈出沒的人來說，很是親民；也對於我這種有選擇性障礙的雙子女，簡單俐落的美食，是最合適不過了。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

( 以上菜單下載自店家的FB粉團：《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式穗稻忠武｜日式定食•肉專門《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式入)

《新竹車站美食》精緻日式特色定食料理/ 現作營養美味豐富餐點

沒想到平常日的中午，店家的翻桌率蠻高的。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

▲店裡有單人及四人桌的位置，我很喜歡吧檯位置，一個人也可以很自在的，來吃美美的定食套餐。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理
《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

 日式原木裝潢，整個餐廳空氣清新潔淨舒適，寬敞舒適怡人，用餐環境很溫馨舒適。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食店/精緻日式特色定食料理/

《新竹車站美食》精緻日式特色定食料理/ 現作營養美味豐富餐點

▲乾淨明亮的自助飲水醬料區，店家三種自製手工的醬料是亮點，讓料理食在美味與安心。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

▲入門門口旁，點餐機典雅迎賓，讓我們方便點餐又自在。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》精緻日式特色定食料理/ 現作營養美味豐富餐點

『穗稻忠武｜日式定食•肉專門』小小的店面，日式氛圍的門面，迎接過客，讓人感到很是溫馨。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

『穗稻忠武｜日式定食•肉專門』位在新竹市勝利路林森路口，從新竹火車站走過來不到 8 分鐘，交通非常便捷，是個鬧中取靜的餐廳。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

就在新竹火車站附近，新竹最強的個人日式定食開賣了，以後來新竹訪友，就不用再跑去大遠百，一個人也可以很自在的 在『穗稻忠武』，吃套美美的定食餐點；精緻日式特色定食料理，現點 現作營養美豐富餐點，每一口都很美味，對於忙碌的上班族來說，這裡CP值高，也推薦給有來新竹火車站附近的饕客們。《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理《新竹車站美食》新竹最強的個人定食開賣/精緻日式特色定食料理

 

  『穗稻忠武｜日式定食•肉專門』
地       址：新竹市東區勝利路131號
電       話：0978 902 405
營業時間：11:00-14:30，17:00-21:00 周三公休
粉絲團：《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式穗稻忠武｜日式定食•肉專門《新竹車站美食》現點現作精緻日式定食料理/ 『穗稻忠武｜日式

I G：https://www.instagram.com/sleepnoon_131

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

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