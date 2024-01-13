▲ 2023.07月的夏日，驅車竹北拜訪友人，聚餐in《Umi烏米火鍋新竹竹北水產直賣所》。
▲ 《Umi 烏米火鍋｜新竹竹北水產直賣所》位在竹北市交通樞紐的縣政十街，旁邊有個大停車場旁，非常方便。
▲《Umi 烏米火鍋｜新竹竹北水產直賣所》 位在這棟大樓三角窗的二樓，二面臨窗，光線非常的好。
▲《Umi 烏米火鍋｜新竹竹北水產直賣所》門口的菜單，引人入勝。
▲室內佈置舒適寬敞雅致，用餐環境明亮潔淨。
▲用餐位置很多，這裡也有日式佈置濃厚古典氛圍
▲水族箱裡，活躍的海鮮們樂遊其中，充滿了海洋氣息。
▲臨窗整潔的自助吧，冰淇淋、咖啡、飲料、調料及湯品區，皆自助無限；醬料注重衛生皆加蓋。
▲店家的冰淇淋是高檔的泰國明果冰淇淋，我的最愛。
▲ 店家對於食材有三大原則：堅持使用天然蔬果，每天熬製湯頭、不使用任何加工食品的新鮮菜盤、使用新鮮活體海鮮和原形肉品。
▲上菜了，一到飯點，店裡馬上座無虛席。
▲整潔的餐桌上，電磁爐與日式餐具迎賓，在這不確定的世代，吃飯也要有儀式感。
▲ 雲林蛤蜊、澎湖小卷、海水白蝦、慢熟培根牛、蔬菜盤。
▲「海鮮盤」 三種新鮮海鮮盤：雲林蛤蜊、澎湖小卷、海水白蝦，品質新鮮，蛤蜊份量太多，吃不完打包帶走。
▲「蔬菜盤」 ：純粹新鮮當季蔬菜，沒有不ok的火鍋料，對於時下注重健康食材的首選。
▲主食：「滷肉飯」 莎莎建議必點的主食滷肉飯；吃不完還可以外帶，回家當晚餐。
▲ Q彈加價購：「活體波斯頓龍蝦」 $699
▲ 覺得活體現宰龍蝦，新鮮度沒話說，但比較小隻，讓人意猶未盡。
▲火鍋之美在於那下鍋燙一下的柔美鮮嫩，莎莎喜歡店家的肉品厚度實在，不會像一般店家薄如紙張的肉盤。
▲蛤蜊大顆爆獎口感、澎湖小卷Q彈、白蝦新鮮易撥，肉質彈牙鮮美。
電 話：03-5583618
※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇非合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。