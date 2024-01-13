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《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋品/堅持新鮮活體海鮮&原形肉品 in『UMI烏米火鍋竹北水產直賣所』 Ivenの窩食在分享

2024-01-13 00:51:09 Ivenの窩 人氣：3,247
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窩客好文

Ivenの窩

發表篇數：489篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Umi 烏米火鍋｜新竹竹北水產直賣所
phone03-5583618
place新竹縣竹北市縣政十街46號1樓
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

▲   2023.07月的夏日，驅車竹北拜訪友人，聚餐in《Umi烏米火鍋新竹竹北水產直賣所》《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

《UMI烏米火鍋竹北美食》假日竹北訪友餐廳/CP值高的海鮮鍋

  《Umi 烏米火鍋｜新竹竹北水產直賣所》位在竹北市交通樞紐的縣政十街，旁邊有個大停車場旁，非常方便。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

《UMI烏米火鍋竹北美食》假日竹北訪友餐廳/CP值高的海鮮鍋

《Umi 烏米火鍋｜新竹竹北水產直賣所》  位在這棟大樓三角窗的二樓，二面臨窗，光線非常的好。《UMI烏米火鍋竹北美食》假日竹北訪友餐廳/CP值高的海鮮鍋

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《Umi 烏米火鍋｜新竹竹北水產直賣所》門口的菜單，引人入勝。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

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▲室內佈置舒適寬敞雅致，用餐環境明亮潔淨。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

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▲用餐位置很多，這裡也有日式佈置濃厚古典氛圍《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

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▲水族箱裡，活躍的海鮮們樂遊其中，充滿了海洋氣息。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

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▲臨窗整潔的自助吧，冰淇淋、咖啡、飲料、調料及湯品區，皆自助無限；醬料注重衛生皆加蓋。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

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▲店家的冰淇淋是高檔的泰國明果冰淇淋，我的最愛。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

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▲   店家對於食材有三大原則：堅持使用天然蔬果，每天熬製湯頭不使用任何加工食品的新鮮菜盤使用新鮮活體海鮮原形肉品《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

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▲上菜了，一到飯點，店裡馬上座無虛席。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

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▲整潔的餐桌上，電磁爐與日式餐具迎賓，在這不確定的世代，吃飯也要有儀式感。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

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「Menu」菜單上的料理很多，以雙人海鮮套餐的內容與價格相比，高貴不貴。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

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套餐分為王道肉品套餐極上海鮮套餐，套餐含有開胃小臻品、慢熬醇湯頭2選1、島嶼野菜盤(可兌換肉品盤)、超澎湃主餐，以及自助甜點等；料理豐富，每套都讓人都想點。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

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▲   店家老闆凡事親力親為，服務迅速確實，桌邊服務溫馨。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋
 

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「極上海鮮套餐-肉肉嘉年華」   $499

▲   雲林蛤蜊、澎湖小卷、海水白蝦、慢熟培根牛、蔬菜盤。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

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▲   慢熟培根牛，油花美麗，店家只推出原形肉品。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

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「海鮮盤」   三種新鮮海鮮盤：雲林蛤蜊、澎湖小卷、海水白蝦，品質新鮮，蛤蜊份量太多，吃不完打包帶走。

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▲另一套「極上海鮮套餐-肉肉嘉年華」三選一的肉品-「黑毛梅花豬」《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

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▲「蔬菜盤」   ：純粹新鮮當季蔬菜，沒有不ok的火鍋料，對於時下注重健康食材的首選。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

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▲主食：「滷肉飯」   莎莎建議必點的主食滷肉飯；吃不完還可以外帶，回家當晚餐。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

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Q彈加價購：「活體波斯頓龍蝦」  $699
▲   覺得活體現宰龍蝦，新鮮度沒話說，但比較小隻，讓人意猶未盡。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

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▲火鍋之美在於那下鍋燙一下的柔美鮮嫩，莎莎喜歡店家的肉品厚度實在，不會像一般店家薄如紙張的肉盤。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

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▲蛤蜊大顆爆獎口感、澎湖小卷Q彈、白蝦新鮮易撥，肉質彈牙鮮美。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋

《UMI烏米火鍋竹北美食》假日竹北訪友餐廳/CP值高的海鮮鍋

▲謝謝美食家的莎莎，請我們在竹北的《Umi 烏米火鍋》  吃晚餐，讓我們有個幸福美味的時光。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋
 
《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋
▲   能讓好友莎莎讚賞，一再光臨的《Umi 烏米火鍋》有三大原則：堅持使用天然蔬果，每天熬製湯頭不使用任何加工食品的新鮮菜盤使用新鮮活體海鮮原形肉品；最主要的是店家在食材上、用餐環境上都很用心，在這裡我們找到幸福美味，推薦給有來竹北的饕客唄。《竹北火鍋美食》假日竹北訪友餐廳/UMI烏米CP值高的海鮮鍋
  『Umi 烏米火鍋｜新竹竹北水產直賣所』
地       址：新竹縣竹北市縣政十街46號1樓
電       話：03-5583618
 
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Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇非合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

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竹北美食 竹北水產直賣所 烏米火鍋 烏米火鍋竹北 海鮮鍋品 火鍋 UMI烏米火鍋 Ivenの窩食在分享
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