▲今天想推薦『禾日家』超級涮嘴的特製炒薯條，以及營養美味的噴泉牛三寶滷味， 每星期二、四， 有來新竹後站夜市的朋友，千萬別錯過。

▲睽違6年，新竹後站夜市，在去年底回歸，自2023年12月28日正式營運，每周二、四開張。

(以上 新竹後站夜市交通指引 相片下載自： https://udn.com/news/story/7324/7666326 )

▲2/22(四)這一天新竹訪友，與友人來新竹夜市逛逛嚐鮮，人山人海的新竹夜市，超多特色攤位，讓我這有選擇性障礙的人，目不暇給。

▲隨著人群，走在夜市裡閒逛時，發現了這家掛著炒薯人&噴泉牛三寶的旗幟的『禾日家』攤位前，大排長龍。

▲『禾日家』攤位前就有炒薯條，以及噴泉牛三寶的作業區。

▲好大一鍋的牛三寶。

▲噴泉牛三寶：牛腱心 、牛筋、牛肚 、百頁、米血，店家加入10多種秘方中藥材滷製的。

▲把炸薯條加入蒜頭、蔥白、洋蔥下去，大火爆炒，滿滿的鑊氣，再加入秘製特殊辛香料，整個專業手法的畫面讓人驚豔。

▲炒薯條，金黃色澤，香酥脆的賣相迷人。

▲生平第一次看到這樣的炒薯條，出爐時，空氣中瀰漫著洋蔥的辛香味，讓人不禁的流口水，當下買了一份嚐鮮。

▲在夜市中邊走邊吃炒暮條，半鹹半甜香酥口慾滿分，酥香油滋美味口感，讓人不禁一條接一條吃不停，很是涮嘴呀，不一會兒就把整份的炒暮條吃完了。

▲走到一半忍不住又回頭，又買了大份的炒薯條以及噴泉牛三寶回家與家人享用。

▲炒薯條：小$100 大$150 (新竹總店限定)

▲帶回家的炒薯條，就是冷掉了，吃起來還是香酥脆口感，超美味的。

▲『禾日家』主打的：噴泉牛三寶：小$120 大$150

▲噴泉牛三寶：牛腱心 、牛筋、牛肚 、百頁、米血，多姿多采的食材，整碗份量十足。

▲噴泉牛三寶：有厚度帶筋的牛腱心牛肉，滷香入味，口味滷得鹹淡合宜，牛筋、牛肚滷得肉質Q彈帶柔嫩，好順口；百頁、米血糕吸滿清爽牛滷汁，米糕香郁Q彈，百頁在牛肉滷汁裡，香氣十足，一把酸菜，加了點辣椒 、米酒 ，以及香油提味，更豐富了精彩的味覺，讓人整個的口慾與飽足感十足。

▲噴泉牛三寶的滷湯，清甜清爽是可以喝的，湯頭甘甜不鹹，再下把麵條，兒子整碗捧場吃光光，也可當下酒小菜，老少咸宜。 （未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲就是冷掉也很好吃，超愛這杯美味的炒薯條。

▲店家主打噴泉牛三寶，但我超喜歡這份炒薯條的，特地與禾日家老闆合照，只能說禾日家是家有杯被牛三寶耽誤的炒薯條店。

▲目前禾日家出沒地點：新竹後站夜市(二、四)， 之後台中大慶黃昏市場，以及苗栗的後龍夜市，也將陸續都會有禾日家牛三寶分店營業，以後台中及苗栗後龍的饕客們也會有口福哦。

▲吃到美味的食物，就會感到十分的幸福，『禾日家』二種夜市小吃：噴泉牛三寶與炒薯條，就這樣的征服了我的味蕾；每週二、四出沒在新竹後站夜市，絕對獨家美味的炒薯條，以及營養美味、當零食又可當正餐飽足的噴泉牛三寶，推薦給有來新竹火車站附近的饕客們。

『禾日家』

地址：新竹車站後站停車場 (新竹後站夜市)

營業時間：每星期二、四；17：00–22：30

粉絲團： 禾 日 家

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