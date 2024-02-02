朋月栻 旗下品牌「韓吃一隻雞」終於在台北插旗囉！韓吃一隻雞微風信義店，距離捷運市政府步行約兩分鐘

店裡裝潢走一個氣派古典風格，用餐空間寬敞明亮。

半開放式包廂間以門簾區隔，機動性高，可隨時因應大團體聚餐。

零失敗的韓式小菜：醃蘿蔔、辣泡菜、辣豆芽、海帶芽，等待餐點空檔先狂嗑一波，吃完還可以無限續喔！

韓流玉米鬚茶，香氣清新有微微甜味，是韓國歐巴歐膩的最愛～

韓式玄米綠茶，有綠茶淡淡的幽香，無糖喝起來爽口解膩！

柳橙汁，滋味微酸微甜，大人小孩都會喜愛～

韓系最強噴射炸彈，韓國最潮最夯喝法不容錯過～

店家現場會mix燒酒和啤酒，表演精彩韓酒噴射秀

不妨也試試調出屬於自己最愛的黃金比例吧！

招牌碳烤牛小排，熟度拿捏得宜肉質不會太老

牛小排搭配微辛嗆洋蔥直接單吃就很夠味～

也可以選擇搭配生菜和佐料一起吃，別有一番風味！

招牌韓式麻藥蛋，是韓國時下流行小菜之一

半熟搪心蛋口感光滑綿密，搭配靈魂辣醬汁

像麻藥一樣讓人一吃就上癮！讓人欲罷不能～

韓式生醃章魚腳，新鮮章魚腳軟脆鮮美與豐富醬料融合

又鹹又辣醃的很入味，很適合拿來下酒的一道涼拌菜！

韓式粉絲馬鈴薯，薯泥捏成兩個球狀，口感綿密紮實

結合清脆小黃瓜、香甜玉米以及ＱＱ粉絲，走一個爽口路線！

青陽美乃滋獨家啾雞脆皮炸雞，炸雞軟嫩飽滿肉汁JUICY～

佐上韓國獨家培育的「青陽辣椒」製成的柔順美乃滋

滋味一拍即合可口美味！ＱＱ炸年糕也相當好吃。

韓式紫菜冬粉捲，一口咬下炸粉薄脆不油膩！

大片紫菜裡面包裹ＱＱ軟嫩有嚼勁的冬粉

整體口感層次分明，不僅美味還有豐富營養～

韓式經典泡菜煎餅，味道香氣誘人，表面煎的酥酥脆脆～

煎餅有一定的厚度，裡面配上酸辣爽口的韓式泡菜

開胃又涮嘴，讓人忍不住想一口接著一口停不下來！

韓式海苔飯球，外型小巧圓滾，米飯香Ｑ粒粒分明不軟爛，夾雜海苔、玉米和火腿，一口下肚挺有飽足感的！

江原道起司春川雞，這道口味偏重超級下飯喔！

雞肉鮮嫩不乾澀mix道地韓式辣醬及多種辛香料～

再搭配邪惡的香濃起司，滋味實在太讚啦！

韓式經典烤豬五花，比起牛肉我更喜歡肥瘦有度的烤豬五花

豬五花肉烤的表面微酥，沾上韓式芝麻香油，滋味超級加分～

用生菜包裹蒜片、糯米椒一起吃，口感不僅豐富也更層次！

澎湃海鮮桶，桶內裝著海量海鮮(小卷、白蝦、蛤蠣)

小卷口感鮮嫩滑順略帶一點咬勁，味道超鮮給個讚！

白蝦蝦肉緊密彈牙有甜味，蝦子數量給的超多，讓人吃得很過癮～

蛤蠣沙子吐乾淨，蛤蠣肉豐滿彈牙，味道甘甜鮮美！真是愛慘了～

招牌綜合有機小農蔬菜盤，店家在食材挑選上很用心！

玉米筍、菇類、黑木耳、高麗菜、南瓜，營養健康又好吃～

冷冷的天氣吃「韓吃一隻雞火鍋鍋物」，暖心又暖胃超讚！

一整隻雞不用煩惱該如何下手，店家人員會幫忙大卸八塊

湯裡本身就料多豐富，有韓式魚板串、年糕、馬鈴薯

鮮雞湯經過細火慢燉，熱騰騰喝起來既清甜又順口

雞肉肉質佳，口感鮮嫩不柴，獲得大家一致讚賞喔！

韓式魚板串，口感柔嫩簡單味美，是韓國必吃的庶民小吃。

YouTube影片有更多介紹~

韓雞雞–江原道-宗음식 韓吃一隻雞 微風信義店

電話：02 2723 0778

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓

營業時間：週一至週日11:00～22:00

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