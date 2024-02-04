2024 最新 新竹咖啡廳推薦》招財咖啡 一間位於新竹市區貓咪友善的療癒系咖啡廳開箱

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【新竹招財咖啡聽】咖啡廳探店心得

新竹咖啡廳推薦 招牌咖啡 門店照

說到新竹招財咖啡，就不得不提到他們家的貓咪了。看了一下他們家的評論，9成都有寫到貓咪XD，這也是當初吸引理智派來開箱踩點的主要原因之一。有在追蹤理智派應該就知道，理智派本人是愛貓人士，領養了四隻浪浪XD(最近也為了他們新開了一個IG，歡迎大家追蹤XD)。整體餐點與價位是新竹的中上水準，裝潢與貓咪讓分數加分了不少。如果下次朋友來新竹要推薦景點或是咖啡廳，我想招財咖啡會是理智派的口袋名單之一。

【新竹招財咖啡聽】環境簡介

新竹咖啡廳推薦 招牌咖啡 環境照

新竹招財咖啡位於新竹市政府對面的小巷弄，店面多達三個樓層，大概90%都是給貓咪活動的空間(?。

新竹咖啡廳推薦 招牌咖啡 貓咪

裝潢真的非常用心，非常大面積的部分設有貓咪相關的東西。

新竹咖啡廳推薦 招牌咖啡 貓咪02

雖然貓咪很多，但環境空間不會有刺鼻難聞的味道，算是很用心在經營的一個貓咪友善空間。

【新竹招財咖啡聽】餐點評價

*雖然理智派當天踩點是內用，但甜點全部都可以外帶享用，所以如果店內已滿無法內用的朋友，可以考慮他們家的外帶甜點。以理智派內用的評價，水準上還算不錯，是個偶爾解解嘴饞的好選擇之一。

。咖哩唐揚雞飯。

新竹咖啡廳推薦 招牌咖啡 咖哩唐揚雞飯

咖哩唐揚雞飯提供免費加量的選擇，以新竹物價來說，很佛心欸。理智派拍攝的照片，僅是未加飯的咖哩唐揚雞飯，分量看起來其實就已經很飽了XD。他們家的咖哩飯不知為何，讓理智派想起童年時期國小的營養午餐的口感，真的是吃一口回憶湧上心頭XD。而說到唐揚雞的部分，即便是稍微冷卻，仍然保持雞肉的嫩嫩的感覺。

。經典牛肉起司堡。

新竹咖啡廳推薦 招牌咖啡 經典牛肉起司堡

經典牛肉起司堡，讓人驚豔的是它的肉質。肉片厚實而有彈性，吃起來是滿滿的飽足感。不只是肉質，就連麵包也是這款堡的亮點之一。鬆軟型的麵包包覆著美味的牛肉，每一口都感受到層次豐富的口感。

。大人味焦糖布丁。

新竹咖啡廳推薦 招牌咖啡 大人味焦糖布丁

在眾多甜點中，大人味焦糖布丁獨具特色。不同於一般日式布丁的口感，脆感和甜度都是偏低的設計。這款大人味布丁不僅帶有焦糖的濃郁香氣，還加入了桂花，使整體口味更為有層次。一道金黃色的焦糖布丁擺放在透明杯中，微微泛著金黃色的光澤。表面綴以一層焦糖，讓人忍不住想先咬一口品嚐。布丁上點綴著一些微小的桂花，不僅為視覺增添層次感，更為整體帶來了一絲淡淡的花香。這款大人味焦糖布丁適合不喜歡太過甜膩口感的人。

。提拉米蘇-焦糖香蕉風味。

新竹咖啡廳推薦 招牌咖啡 提拉米蘇-焦糖香蕉風味

這款提拉米蘇-焦糖香蕉風味以一層輕薄的提拉米蘇蛋糕為基底，插入叉子，輕輕一切，感受到提拉米蘇獨有的柔軟。一入口，提拉米蘇的濃郁香氣迅速襲來，咖啡的苦甜和奶香的濃厚交織在口中。隨著咀嚼，焦糖香蕉的清新與香蕉的綿密質感逐漸展現，為整體口感注入了一抹獨特的風味。雖然香蕉味不明顯，但它以微妙的方式融入了提拉米蘇的豐富層次中，可以說是非常有特色。

。巧克力櫻桃生乳捲。

新竹咖啡廳推薦 招牌咖啡 蘭姆葡萄生乳捲

這款生乳捲不僅保持著絲滑綿密的口感，味道有濃郁的巧克力與淡淡的蘭姆香，不知為什麼有種85度C的感覺，整體還算不錯吃。蘭姆葡萄生乳捲綿密卻不乾柴，每一口都充滿了奶香的濃厚。而巧克力的層次感極為豐富，濃郁而不膩口，帶有一絲絲的苦甜，很是解膩。

。椰香蜜桃果泥冰沙。

新竹咖啡廳推薦 招牌咖啡 椰香蜜桃果泥冰沙

椰香蜜桃果泥冰沙的外觀上，插了新鮮柑橘，淋上誘人的焦糖醬，再搭配香濃的鮮奶油，底下則是椰香蜜桃果泥冰沙，層次豐富的很值得 #相機食先。味道上，椰香與焦糖醬的香濃交織在一起，味道很是特別，以台灣的甜點與飲料店來說，算是較為特別的口味之一。即便蜜桃的味道相對較輕，但在椰香的包裹下，整體口感更為香醇。

。木瓜牛奶。

木瓜牛奶的外觀是木瓜的自然粉色搭配牛奶的細膩質感，口感是冰沙感十足。甜度上不會過分甜膩，適合喜歡清淡口感的朋友。冰沙的質地十分細緻，每一口在口腔中融化的時候，都會帶來陣陣涼意。木瓜本身的味道偏淡，保留了牛奶本身的滑順口感。即使放久了，這杯飲品也不會因時間過久而變得苦苦的，整體水準可以說是中上水平。

【新竹招財咖啡】店家資訊

名稱：招財咖啡

時間：12:00-19:30 (周二公休)

電話：03-5255602

地點：300新竹市北區英明街6-1號

甜點訂購：https://reurl.cc/L4m6M3

IG：@fanghua1993

*甜點訂購方式「加入Line官方社團」or「加入招財咪蘇IG私訊」

【新竹招財咖啡】地理位置 / 怎麼去

新竹咖啡廳推薦 招牌咖啡 地理位置 怎麼去

新竹招財咖啡位於新竹市政府前的小巷弄，是新竹市區，交通上即使搭乘公車前往招財咖啡也是很方便。以下理智派提供兩種前往方式給大家參考：

。大眾交通：欲搭乘大眾交通工具前往招財咖啡的朋友，可以使用火車前往新竹火車站後，轉乘公車藍線、27、182、5604等，僅需10分鐘不到可以抵達。

。自行開車：欲自行開車前往招財咖啡的朋友，可以使用國道1號，於95A-新竹出口下交流道後，往新竹市區方向行駛，約10分鐘即可抵達。

【新竹招財咖啡】停車位置

新竹咖啡廳推薦 招牌咖啡 停車位置

新竹招財咖啡位於新竹市區，停車位置非常方便。理智派簡單搜尋了一下大概有近15個停車場，其中幾個更是走路2分鐘內。附近的停車場包含了新竹稅務大樓停車場、東門城圓環停車場、北大路停車場、遠見英明停車場、遠見北門停車場……等。

【新竹招財咖啡】價位 I 價目表 I 菜單一覽

新竹招財咖啡的餐點以咖啡廳來說偏多，對男生來說蠻不錯的，連漢堡都有XD。

新竹咖啡廳推薦 招牌咖啡 菜單01

新竹咖啡廳推薦 招牌咖啡 菜單02

新竹咖啡廳推薦 招牌咖啡 菜單03

。漢堡和三明治：漢堡和三明治的價位落在140-240中間，如果吃不飽還可以加培根呢。

。秘密咖哩：秘密咖哩的價位落在240-330中間，牛肋條咖哩更是只有假日才有。

。早午餐與沙拉：沙拉的價位落在90-170中間，要升級成早午餐可以加選配料如培根、鮭魚與薯條等。

。提拉米蘇：提拉米蘇的價位落在150-160中間，蘭姆葡萄蠻特別的，可以試試看。

。甜點：甜點價位落在150-330中間，如果不知道要選什麼可以選個招財甜心盤。

。咖啡：咖啡的價位落在120-165中間，奶油玫瑰拿鐵蠻特別的可以點點看。

。牛奶與果汁：牛奶與果汁的價位落在120-160中間，個人覺得黑糖抹茶牛奶看起來就很暖胃XD。

。酒精：酒精的價位落在155-160中間，注意未成年請勿飲酒。

。紅茶：紅茶的價位落在110-150中間，可以試試看他們的招財奶蓋紅。

。氣泡飲：氣泡飲的價位為130，夏天時來一杯很消暑。

。草本茶：草本茶的價位落在210-225中間，洋甘菊薰衣草茶用聽的就很舒壓。

。奶昔：奶昔的價位落在190-210中間，口味非常多甚至還有椰香呢。

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