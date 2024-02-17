隱身在陽明山上雀客藏居環境清幽，群山圍繞，彷彿來到了與世隔絕世外桃源。一樓櫃台旁藏飲軒有隱藏版星巴克，四周種滿櫻花樹，現在正值櫻花季時美不勝收，室內室外座位區都有，可以在陽明山一邊欣賞櫻花一邊喝咖啡，超幸福的，另一間餐廳為藏粵閣提供精緻餐點。這間藏於陽明山中的隱世飯店，地理位置優勢，就位在往陽明山國家公園路上，就算不入住也可以來喝咖啡用餐，為陽明山最佳中繼休憩站。

四周環山隱世飯店雀客藏居是陽明山渡假的首選。影片分享

藏飲軒擁有大片的落地窗可以欣賞戶外景色，也有戶外座位區可以在櫻花樹下休憩喝咖啡。

雀客藏居台北陽明山溫泉飯店附設免費停車場，相當貼心。

住宿享有戶外泳池，還有獨立浴池可以泡湯，超有度假風～

不管是餐廳、戶外泳池區、停車場區都可以賞櫻，現在櫻花正值爆滿開，漫天飛舞相當美麗。

一樓藏飲軒提供星巴克咖啡服務，使用跟星巴克門市一樣的咖啡豆，提供咖啡飲品，需加收一成服務費。

這裡座位不多，但環境舒適，給人一種放鬆、度假的感覺～

戶外座位區座位數不多，相當搶手，櫻花季期間更是一位難求。

不管室內或戶外座位區都可以欣賞美麗的櫻花

一樓藏粵閣餐廳提供精緻餐點。

2024/2/13最新花況分享

雀客藏居前身中國麗緻，這裡最大的特色就是擁有青山環繞的露天山泉泳池。

這裡超有度假風，地理位置極好，離台北市區只要30分鐘⾞程，就能來到這與世隔絕世外桃源享受泡湯、泳池放空舒壓之旅。

雀客藏居台北陽明山溫泉飯店：台北市士林區格致路237號

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