此食記為花見團子造訪「小鹿亭」 (造訪日期 : 2023/02)



「小鹿亭」咖哩飯、咖哩烏龍麵、豚骨拉麵

大安區咖哩推薦、公館台電大樓美食推薦







小鹿亭



地址 : 台北市大安區羅斯福路三段247號

電話 : 02 2368 6883

時間 :11:00–14:00, 17:00–20:30（一～六）

11:00–14:00（日）

愛吃咖哩的朋友最近發現一家好店，找團子一起來分享。這家日式咖哩店名為「小鹿亭」。店家位於捷運台電大樓站附近，距離台大公館商圈及師大商圈都很近，交通很便利。店家主要販售咖哩飯、烏龍麵、丼飯，美味有口皆碑，深受許多學生及在附近的上班族喜愛，每到用餐時刻人潮絡繹不絕。

走進店內環境明亮整潔，黃色搭配橘色的牆壁充滿元氣及朝氣，還懸掛著充滿設計感的日式海報，提供輕鬆又舒適的用餐環境，店內提供多張兩人及四人座位，若多人聚餐時也可以進行併桌。

店家主要販售咖哩飯、烏龍麵、丼飯、拉麵、番茄肉醬、肉燥系列，又可細分為野菜、雞肉、牛肉、牛雞綜合多種口味，種類很豐富，可依自己的喜好進行挑選，點主餐還附贈一小杯紅茶，還有湯品、小菜可供選擇。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

高麗菜 / 和風牛蒡絲

「高麗菜」採現燙，保留鮮蔬清脆原味，店家淋上柚子醬調味，讓傳統的燙高麗菜更顯清爽開胃。「和風牛蒡絲」輕嫩爽脆，添加黑芝麻更增香氣而且餘韻回甘。

滷蛋

「滷蛋」店家的滷蛋是團子推薦是一定要點的單品！使用肉燥一起熬煮，蛋白跟蛋黃都超入味，吃起來有點像鐵蛋QQ的口感，讓團子意猶未盡，享用完餐點後，又外帶了6顆回家品嚐。

牛肉咖哩飯

「牛肉咖哩飯」是店家銷售人氣第一名！咖哩使用多種蔬果及辛香料費時熬製而成，口感甘甜香醇，屬於日式咖哩風味，牛肉使用輕嫩柔軟的牛肉片，配上白飯、花椰菜和紅蘿蔔，讓我一口接一口，完全停不下來。

牛雞綜合咖哩烏龍麵