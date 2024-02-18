此食記為花見團子造訪「小鹿亭」 (造訪日期 : 2023/02)
「小鹿亭」咖哩飯、咖哩烏龍麵、豚骨拉麵
大安區咖哩推薦、公館台電大樓美食推薦
小鹿亭
地址 : 台北市大安區羅斯福路三段247號
電話 : 02 2368 6883
時間 :11:00–14:00, 17:00–20:30（一～六）
11:00–14:00（日）
愛吃咖哩的朋友最近發現一家好店，找團子一起來分享。這家日式咖哩店名為「小鹿亭」。店家位於捷運台電大樓站附近，距離台大公館商圈及師大商圈都很近，交通很便利。店家主要販售咖哩飯、烏龍麵、丼飯，美味有口皆碑，深受許多學生及在附近的上班族喜愛，每到用餐時刻人潮絡繹不絕。
走進店內環境明亮整潔，黃色搭配橘色的牆壁充滿元氣及朝氣，還懸掛著充滿設計感的日式海報，提供輕鬆又舒適的用餐環境，店內提供多張兩人及四人座位，若多人聚餐時也可以進行併桌。
店家主要販售咖哩飯、烏龍麵、丼飯、拉麵、番茄肉醬、肉燥系列，又可細分為野菜、雞肉、牛肉、牛雞綜合多種口味，種類很豐富，可依自己的喜好進行挑選，點主餐還附贈一小杯紅茶，還有湯品、小菜可供選擇。
團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！
高麗菜 / 和風牛蒡絲
「高麗菜」採現燙，保留鮮蔬清脆原味，店家淋上柚子醬調味，讓傳統的燙高麗菜更顯清爽開胃。「和風牛蒡絲」輕嫩爽脆，添加黑芝麻更增香氣而且餘韻回甘。
滷蛋
「滷蛋」店家的滷蛋是團子推薦是一定要點的單品！使用肉燥一起熬煮，蛋白跟蛋黃都超入味，吃起來有點像鐵蛋QQ的口感，讓團子意猶未盡，享用完餐點後，又外帶了6顆回家品嚐。
牛肉咖哩飯
「牛肉咖哩飯」是店家銷售人氣第一名！咖哩使用多種蔬果及辛香料費時熬製而成，口感甘甜香醇，屬於日式咖哩風味，牛肉使用輕嫩柔軟的牛肉片，配上白飯、花椰菜和紅蘿蔔，讓我一口接一口，完全停不下來。
牛雞綜合咖哩烏龍麵
「牛雞綜合咖哩烏龍麵」要一次品嘗肉品兩種好味道一定要選牛雞綜合，牛肉軟而不爛，雞肉嚼勁十足，配上Q彈烏龍麵和咖哩，讓整體滋味更加豐富。
牛雞豚骨拉麵
「牛雞豚骨拉麵」這裡的拉麵湯頭和日式拉麵濃鹹的味道不太一樣，除了豚骨還有加入雞骨一起熬煮多時，再加上白蘿蔔、高麗菜，呈現爽口又自然鮮甜的湯頭，拉麵的麵條彈牙有咬勁，會越嚼越香，我個人很喜歡，推薦拉麵控一定要來試試這一味。
牛雞和風乾拌烏龍麵
「牛雞和風乾拌烏龍麵」店家使用壽喜燒的風味進行調味，甜甜鹹鹹的口感搭配烏龍麵或是牛肉雞肉都很對味，是大人小孩都會喜歡的味道。
蘿蔔湯
燉煮多時的「蘿蔔湯」，蘿蔔煮到軟嫩，湯頭配上蔥花超級鮮甜，喝一口暖心又暖胃。
紅茶
「紅茶」是店家招牌！茶湯橙紅明亮，帶有淡淡的甜味，點主餐就會附贈一小杯，若想要再加點也可直接購買。
鮮乳紅茶
「鮮乳紅茶」很大一杯，入口後香醇濃郁，加入新鮮濃郁的鮮奶 ，入口後香甜爽口，大人小孩都喜歡。
整體而言，團子覺得「小鹿亭」用餐環境舒適，料理種類多元，咖哩飯、烏龍麵、丼飯、拉麵、番茄肉醬、肉燥等系列應有盡有，價格又很實惠，喜歡吃咖哩、烏龍麵的朋友快來大快朵頤喔！
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