左營串燒居酒屋推薦評價很高的 鳥居炭火燒鳥居酒屋，職人燒鳥串燒、清酒專賣店

光是店內高達160多款的日本清酒提供

細膩風味搭配日式職人炭火串燒、私房特色菜色

越晚越熱鬧，下班小酌、朋友聚會吃美食、慶生約會都很歡樂

帶有日本居酒屋風情，一串串熱呼呼的炭火燒烤美食

還有招牌爆量鮭魚卵丼飯，免充日本就能歡樂吃到

串燒有鹽燒、醬燒，都是主廚特製調味

使用新鮮頂級桂丁雞，自家手工切割去骨去筋膜

來使用桂丁雞胸製作出生食級的雞肉生魚片，極力推薦必點

鳥居炭火燒鳥居酒屋

位置:高雄市左營區富民路55號

營業時間:18:00~01:00

服務專線:075566599

線上訂位:https://inline.app/booking

搭乘捷運凹子底捷運站3號出口步行1分鐘

特約停車場：

富民路上vs嘉慶街(加水站旁)、忠言路上vs富國路(全聯樓上)

粉絲團:Facebook

北高雄左營深夜最熱鬧的 鳥居炭火燒鳥居酒屋

很多朋友下班聚會、小酌、約會都會來

開車搭捷運來都很便利，餐廳對面有特約停車場、捷運到凹子底站步行5分鐘

內臟串燒高手，目前是北高雄評價最高的串燒店

一人用餐、少人聚會可以坐板前

多人聚會建議可以先訂位，有四人位置跟一間八人包廂

相當日本居酒屋，是瘋燒餐飲其中一個品牌

另外還有i燒肉、TheOne單人燒肉、Hi燒肉等姊妹店

不同的方式享受熱呼呼美味的燒肉美食

二樓用餐環境也帶一點隱私

可以把帆布放下來不被打擾的享受跟朋友聚會時光

串燒不走創意路線，堅持新鮮用料搭配黃金比例的醬燒、鹽燒

就能吃到食材最新鮮風味與獨特香氣，絕對挑逗味蕾

桌上都會放置店家客製化製作的木板，串燒料理好就會立馬上菜

用餐環境很細膩，讓聚餐約會感受度大提升~~~下班、約會聚餐都可以約一波!

高雄提供最多清酒的店家，高達160款清酒

價格很親民唷~~如果懂清酒的馬上就能知道價格有多甜了

這裡不用擔心找不到服務人員，桌上都會有細膩的服務裝置

需要的點餐、服務、結帳、桌面清潔等方式，只要翻轉桌上的小裝置即可

來這裡就是要吃串燒，基本上菜單上都可以點上一輪

招牌必吃就是桂丁雞串燒，都是職人料理手法

可以吃到不同部位的風味、層次細膩度

如果你喜歡吃內臟類，絕對要點雞砂肝、雞上心、雞生蠔，都是市面上少有的!

桌上都會附上主廚使用蒜頭爆炒蒜泥、醬汁，可以沾著提出不同風味

蔬菜類也是我們的愛，可以搭配解膩

明太子山藥

華麗順口帶有甘甜與鹹香提味的滑溜明太子山藥

吃的時候稍微攪拌，讓醬汁整個滲入與稠度的山藥融合

山藥帶有絲絲滑溜與脆度口感，很爽口開胃好吃

唐揚雞

好吃推薦必點唐揚雞，使用棒棒腿

尤其小酌都會想要啃食唰嘴的美食，更會一口接一口吃

熱呼呼燙口帶一點薄脆口感，香濃入味

可以沾上主廚特製松露美乃滋滋潤，帶出松露香氣堆疊很夠味

不同的串燒都會不同的鹽燒、醬燒方式，都是主廚團隊所研發最美味的風味

記得上桌熱呼呼吃，更能品味到最濃郁原始風味

主打雞肉串燒，基本上都好吃無雷，還能吃到新鮮風味

肉品都是自家師傅手工切割、一支一支手工串，堅持自家把關製作出獨家風味

細膩鹽巴調味、自家熬煮的燒肉醬提味，就能吃到食材最新鮮滋味

豬肋條、雞菲力

很推薦豬肋條，帶有油脂與層次香氣，越咀嚼越香

雞菲力油花少，新鮮食材直火炭烤帶出焦香細嫩甜味

鹽烤雞腿肉

很細嫩的雞腿肉，簡單的鹽調味帶出最飽滿香甜嫩度

山葵里肌肉

帶一點扎實與Q度，加上山葵挑逗味壘，讓雞肉吃起來更甜

雞上心

市面上少有的雞上心，這裡真的把雞全身的部位都運用到

這樣更加可以品味到不同部位的肉品香濃度

雞上心很稀少限量，帶有油脂香氣與Q度、清脆度

咀嚼很挑逗味蕾，越吃越愛

番茄

咬下會爆漿的番茄，當然要點啊!

整個炭火烤過會帶出番茄的茄紅素甜味

雞砂肝

軟嫩好吃帶有脆度，雞胗脆度鮮味與口感

桌上都會附上分食叉，輕鬆取出肉肉可以分享吃

小牛胸腺

口感很細膩，烤到表面金黃帶焦香

不會有牛肉香氣，焦香滋味很樸實帶甜味

豬五花

逼出油脂帶出焦香酥脆口感，大口咬下還帶有酥脆口感

整個湧出香氣帶焦香豬肉甜味，邪惡好吃

橫膈膜

超愛!!!推薦必點橫膈膜

橫膈膜本身有獨特的香氣，使用醬燒串烤逼出更濃郁香氣

軟嫩帶有脆度層次，太愛了

雞生蠔

是雞肉大腿內側肉，手工切下來的肉品長得很像生蠔，所以被稱為雞生蠔

烤過帶有金黃酥脆焦香，肉質帶一點Q軟堆疊，蠻唰嘴好吃

醬燒雞肝

重口味推薦必點醬燒雞肝，口感好滑嫩帶出醬燒甜味

整個雞肝新鮮濃郁度會於嘴裡爆開來，我好愛

SUNTORY 生啤酒

傳說中最強3:7完美泡沫啤酒，這裡還獲得神泡認證

泡沫會讓生啤酒更加絲滑口感

3:7完美綿密神泡，綿密觸感更帶出啤酒的香氣與冰涼感

細膩層次真的讓生啤酒更好喝

鮭魚卵丼飯

來了來了!!!傳說中最狂的爆量鮭魚卵丼飯

還會跟客人互動，現場很歡樂

會一邊倒入新鮮鮭魚卵又特製調味過

跟著服務人員喊口號，增加現場的歡樂度~~~好嗨啊!

大聲喊出歐伊莎!!!店員就會不停鮭魚卵唷，視覺也療癒了

使用越光米搭配新鮮鮭魚卵，可以高達3~4人份量

不用衝日本，直接到鳥居吃 爆量鮭魚卵丼飯，絕!!!真的很新鮮又好吃~

爆量又爆口，自然鹹香帶有甘甜滋味，好吃無腥味

突破表面張力滿吃來的鮭魚卵丼飯，波波爆出挑逗味壘，鮮啊!!太愛了~

每桌必點，太威了~~~~怎麼能不吃啊!

山葵雞肉刺身

正港新鮮才敢製作成雞肉刺身，表面稍微炙燒過

帶有半身熟，使用頂級桂丁雞的雞胸肉料理，撒上辛辣粉提味

可以先吃原味感受本身的香甜、軟嫩口感

真的很厲害，越咀嚼越香甜，完全無腥味

明太子山藥

厚切山藥，特製明太子覆蓋炙燒過

咬下帶有脆度是我愛的山藥口感

引出濃厚明太子甜與鮮味，完美的融合好好吃

辛味增牛舌湯

溫暖好喝推薦必點的辛味增牛舌湯，很多人當解酒湯品

帶有香辣滋味，湯頭會有牛舌的香氣與蔬菜甜味，尾韻帶出辣度

可以吃到大量蔬菜的清甜還有一顆蛋

使用新鮮厚切牛舌，天啊!!這牛舌口感好軟嫩

而且會帶出牛肉本身的濃郁甜味，有夠好吃

香甜中帶有辣味噌釀製香氣，越喝越上頭

起司豬腦

每日限量的豬腦，使用白醬焗烤方式，帶出猶如軟綿豆腐嫩度

滿滿的起司帶出白醬香氣

好邪惡唷~~~豬腦很新鮮不擔心有腥味

入口軟綿很像豆腐滑嫩，起司濃厚堆疊引出鹹香

吃多少點多少，熱呼呼吃最美味

別忘了還有清酒可以搭配唷~~~

越晚越熱鬧，人多聚餐建議先訂位唷!!!

左營高CP值的串燒居酒屋推薦

鳥居炭火燒鳥居酒屋

位置:高雄市左營區富民路55號

營業時間:18:00~01:00

服務專線:075566599

線上訂位:https://inline.app/booking

搭乘捷運凹子底捷運站3號出口步行1分鐘

特約停車場：

富民路上vs嘉慶街(加水站旁)、忠言路上vs富國路(全聯樓上)

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