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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台北食記】大同區火鍋推薦，新北美食火鍋插旗台北，第九站精緻鍋品，捷運紅線美食交通方便，有菜單！【大同區美食】大龍峒火鍋推薦

【台北食記】大同區火鍋推薦，新北美食火鍋插旗台北，第九站精緻鍋品，捷運紅線美食交通方便，有菜單！【大同區美食】大龍峒火鍋推薦

2024-02-25 21:12:08 Phyllis 17 人氣：117
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Phyllis 17

發表篇數：337篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：第九站精緻鍋品-酒泉店
phone02-25952556
place台北市大同區酒泉街127號1樓
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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持續低溫特報，必需火鍋吃好吃暖！

新北三重在地美食火鍋-第九站精緻鍋品在保安宮附近的酒泉街開分店啦！

第九站精緻鍋品-酒泉店

地址：台北市大同區酒泉街127號

電話：02-2595-2556

時間：週一到週五 11：00-14：00．17：00-22：00

                         週六到週日 11：00-23：00

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第九站精緻鍋品-酒泉店靠近捷運淡水線圓山站走路差不多十分鐘，更是公車站牌酒泉重慶口站的下車處！

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店面是長型的格局，裝璜穩重高雅！

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自助的調味區提供超多醬料，滿足你想要口味！

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多種冷熱飲和茶包及冰淇淋可供食用！

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值得稱讚的事，第九站精緻鍋品不收服務費，但每桌貼心的安置服務鈴，連接當班人員的智能手錶，第一時間提供最即時的服務！

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第九站精緻鍋品有五種湯底，七種菜盤及六種副餐可以選擇！

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四人的海鮮豪華餐，海鮮控絕對會喜歡！

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雙人份的套餐也超豐富，誠意十足！

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一個人的獨享，滿足喜歡嚐鮮，或者是肉控，也可以幸福感滿滿！

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加點的品項也超多，你想吃的這裡都有！

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跟大家分享第九站精緻鍋品-酒泉店的美味！

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雙人波士頓龍蝦套餐 NT $1830

湯底（養生藥膳湯和麻辣牛奶湯）

海鮮拚盤（波士頓大龍蝦、天使紅蝦、大干貝、扇貝、鮑魚、小卷、白蝦、蛤蜊）

肉盤（梅花豬和板腱低脂牛）

副餐（白飯和韓式拉麵）

菜盤

手工奶酪

【台北食記】大同區火鍋推薦，新北美食火鍋插旗台北，第九站精緻

第九站精緻鍋品的五種湯頭，都是愛吃的店長，經過多次調整精心研發出黃金比例的湯頭，這次選的是不同於以往的牛奶鍋，麻辣牛奶看似衝突但很順口，養生藥膳也超清甜！

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海鮮拚盤，超澎湃的啦！所有的海鮮都是活體急速冷凍，保持鮮度！

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波士頓龍蝦，還有超多超濃的蝦膏！

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第九站精緻鍋品有提供沙漏，用滾後的中火煮，讓沙漏要翻轉一次，就能吃到龍蝦最鮮甜彈牙的口感！

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菜盤裡的菜種類眾多，當天現送的青菜都好新鮮！

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10盎司的肉盤，顏色鮮嫩欲滴，稍微涮一下就很美味！

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冷冷的天吃火鍋是最幸福的事，第九站精緻鍋品的火鍋更是一絕！

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吃完火鍋，甜點是必須的，第九站精緻鍋品有提供小美冰淇淋，不浪費的情況下隨便吃！

【台北食記】大同區火鍋推薦，新北美食火鍋插旗台北，第九站精緻

但真的覺得第九站精緻鍋品套餐的手工奶酪甜點，都是店內的員工現做的喲！附上跳跳糖，使得入嘴香甜的奶酪在口中跳動，太新奇了！

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誠意滿滿的第九站精緻鍋品除了打卡送美食，生日當月還可以玩轉盤遊戲得好料！

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第九站精緻鍋品，有鹹物有甜食，能提供各式海鮮也能滿足肉控，在生活很累想補充時，這個幸福鍋物就是最佳充電站！，

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第九站精緻鍋品-酒泉店

地址：台北市大同區酒泉街127號

電話：02-2595-2556

時間：週一到週五 11：00-14：00．17：00-22：00

週六到週日 11：00-23：00

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100090547958434

IG：https://www.instagram.com/no.9_hotpot/

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