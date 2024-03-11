台北．羊毛與花 光點

位在中山北路二段上的「SPOT光點台北 台北之家」

除了有光點電影院、多功能藝文廳、光點生活之外

另外還有一間名為「羊毛與花 光點」的咖啡館

羊毛與花 光點是由原本美國駐台領事館的大使館待室所改建

是由三面採光良好的玻璃屋所組成，且就位在有樹木的庭園步道旁

無論天氣好壞，白天與黑夜各自有不同的美

不管是光線從落地窗灑下的畫面，或是夜晚有燈光的點輟

不同時間所營造的氛圍不同，但拍出來的畫面都很美啊~

餐點選擇性不少，惟整體價格偏高，約$120~$250間

提供咖啡、調味牛奶、茶、果汁、酒精飲料等飲品

也有鹹食（咖哩飯、打拋豬、紅酒燉牛肉飯）、早餐盤和法式鹹派

還有輕食（沙拉、厚烤吐司、雞/牛/農夫派、軟法和肉桂捲）和多款甜點

羊毛與花 光點的環境及氣氛很棒，餐點貴了些，但都蠻好吃的

不管是悠閒的午後或夜晚，都很適合來這裡用餐或走走逛逛喔

羊毛與花 光點_地理位置

大使館接待室改建位在中山北路二段上的「SPOT光點台北 台北之家」

除了有光點電影院、多功能藝文廳、光點生活之外

另外還有一間名為「羊毛與花 光點」的咖啡館

羊毛與花 光點是由原本美國駐台領事館的大使館待室所改建

是由三面採光良好的玻璃屋所組成，且就位在有樹木的庭園步道旁

無論天氣好壞，白天與黑夜各自有不同的美

羊毛與花 光點離中山捷運站不遠

從四號出口沿中山北路二段步行約五分鐘可到達

看到寫有中山北路二段20巷的門牌後，可由這邊的入口進去



因為是近傍晚才到，且當天為陰雨的氣候

所以沒能拍到白天有光線的模樣，還蠻可惜的

走進建築物裡後，左前方是光影台北的售票處

一旁樓梯可通往二樓電影院、展場及化妝室

其左右兩側分別是羊毛與花 光點及光點生活

右手邊是光點生活SPOT DESIGNS

光點生活 SPOT DESIGNS

原為大使館前室、衣帽間，裡側左邊為餐廳及廚房，面對庭園處為接待處。

現規劃為以電影、音樂、人文、藝術、設計為主題之選品商店，

集結台灣原創及國內外等多項創意品牌，並精選推薦各類具指標性的影音作品，

使訪客品味光點專屬的生活創意，感受迷人深邃的影像魅力。

這是一家以「電影」為概念，以「生活」為主張的商店。

光點生活規劃為以「電影‧音樂‧人文‧藝術‧設計」主題元素，在影院場域之內，

提供觀影前後探討影人影事的空間，重情相遇豐富多元的藝術影音及設計產品，

電影之內之外，與生活自然對話，結合電影的感性溫度與生活的知性層次，

營造兩者密不可分的深邃魅力，品味自然展現。

上圖是去二樓洗手間時往下拍的店內一景

內部空間非上圖看到的這麼大而已，再往裡面走還有另一展售空間

有興趣的人都可以進去走走逛逛

羊毛與花 光點_內部環境

左邊這間羊毛與花 光點，就是這回要吃下午茶的地方

羊毛與花 光點

原為大使館接待室，面對優雅大方、林木蓊鬱的庭園步道，成為來訪貴賓休憩空間。

現規劃為咖啡廳，面對庭園，在老樹幽影下，啜飲香醇的咖啡之餘，可思考，可創作，

可冥想，可容納約60人。

櫃檯工作區

這個空間因為相對比較小一點

加上櫃檯有服務人員在，游小熊就不好意思一直往這裡拍了

冷藏櫃裡放有當天供應的甜點品項

游小熊也將它都拍了一輪給大家看看

甜點種類也蠻多樣的，有戚風、乳酪、磅蛋糕、檸檬塔、布丁….等

甜點的價位一樣不便宜，約落在$150~$220之間不等

羊毛與花 光點_座位區

羊毛與花 光點的座位區從這圓形拱門進去

裡面這有著三面的玻璃屋就是座位區了

在走廊的左右兩側和前端都設有2-4人的座位

因為是傍晚才來，所以沒能看到白天陽光灑落的景致

羊毛與花 光點_菜單

菜單是硬版的設計，也蠻有質感的

翻開內頁，第一頁是店內的用餐須知

前幾頁都是飲品的部份，有義式咖啡、調味咖啡、燕麥奶咖啡和單品手沖

另外也有調味牛奶、鮮奶茶、茶、果汁和酒精飲料可選擇

飲品價位約落在$120~$250，和一般咖啡店相比是貴了不少

警語：未成年請勿飲酒，開車不喝酒、喝酒不開車

餐點有鹹食和輕食，價位約$130~$250

鹹食有：咖哩飯、打拋豬、紅酒燉牛肉飯

輕食有：沙拉、厚烤吐司、雞/牛/農夫派、軟法和肉桂捲

另外也有早餐盤和法式鹹派可選擇

甜點因為會不定期更換，以上菜單裡的品項僅供參考

要到甜點冷藏櫃前，依現場實際提供的品項為主

店家也有提供整模蛋糕和甜點禮盒預雨的服務

另外還有一張是平日限定商業午餐的獨立菜單

有幾款飯食套餐+任一飲品，售價是$369

有比單點的價格來的優惠些

點好餐之後，候餐時看到這杯墊也很有質感

所以忍不住將它拍了下來，呵~

羊毛與花 光點_餐點

稍待一會兒後餐點也陸續送上桌

「紅酒燉牛肉飯$250」

同行友人點的紅酒燉牛肉飯，但因為游小熊不吃牛

所以就不知道好不好吃了，還請見諒~

「手作厚烤吐司$160」

手作厚烤吐司提供四款抹醬，有：有鹽奶油、蜂蜜、季節果醬和芋泥

游小熊選了其中的有鹽奶油+季節果醬兩款來搭配吐司一起吃

鹹奶油已直接放在吐司上，拍照時奶油已隨著吐司的熱度而融化

吐司外表烤的酥脆，內層仍保有鬆軟的口感

且因鹹奶油已融化，所以吃來有著鹹香的滋味

再塗上一些果醬來吃，增加些許酸甜滋味也好吃

「羊毛與花肉桂捲$130」

肉桂捲也有奶油乳酪和花生乳酪兩款抹醬

可選其中一種來搭配，選了不常見的花生乳酪來吃吃看

肉桂捲基本上不大會有雷，肉桂香甜搭配鬆軟的麵包體

可以直接單吃或是加點花生乳酪一起吃也不錯

（甜甜的花生香帶點微微的酸的抹醬，味道不違和也不錯吃）



「黃檸檬磅蛋糕$150」

磅蛋糕一向是游小熊的愛

羊毛與花 光點的這款黃檸檬磅蛋糕也好吃

外圍酥酥的，內裡有著厚實的口感及微酸的滋味

拿來搭配咖啡一起吃很好吃

飲料點了兩杯熱飲

「蜂蜜檸檬$160」

份量小了點，酸甜比例還不錯，蠻好喝的

「拿鐵$160」

有著愛心拉花的拿鐵，咖啡味香醇且口感新鮮好喝

羊毛與花 光點_夜景

用餐後走出店外，天色也已變暗

也趁離開前拍了一下夜間的景致

點了燈之後，是不是也很美呢^^

【後記】

由原美國駐台領事館的大使館接待室所改建的羊毛與花 光點

不管是環境或是氣氛都很好，坐在三面玻璃的用餐區裡用餐也很有FU

來這裡不僅可以用餐，也可到光點電影院、多功能藝文廳和光點生活逛逛

更可以在室內或是戶外拍拍美照都很不錯

羊毛與花 光點的餐點價格雖然有貴一些，但都蠻有質感且好吃的

若有來這附近，也不妨來這裡走走逛逛或吃點下午茶也很不錯



【延伸閱讀】

【懶人包】「全台特色老屋咖啡.老屋餐廳全收錄，來這裡用餐超有FU，早午餐.甜點.輕食.下午茶攏總有（不定時更新）」



【台北】「美好食光，就在BLAnC.中山(布朗客/特色料理/鐵鍋鬆餅/巷弄美食/近中山捷運站)」

【台北】「4F劇場咖啡Le Promenoir Coffee．在古蹟裡喝咖啡，隱身中山堂裡的靜謚咖啡館（單品手沖/手作甜點/港式點心/近西門町）」

【台北】「獅子甜點．來自比利時的美味（手作甜點/義大利麵/鹹派/比利時庫克三明治/近中山國小捷運站）

【台北】「Ctrl+F Brunch & Cafe．抗錯佳早午餐（工業風/開放三明治/手作甜點/寵物友善/近中山國小捷運站.晴光市場）」

【台北】「ハハ珈琲店（haha cafe）（日系文青風/貓咪咖啡館/甜點/今日特餐/雙城街/近中山國小捷運站）」

更多台北美食請點此…



店家/景點資訊

店家名稱：羊毛與花 光點

所在地址：台北市中山區中山北路二段18號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00

店家電話：02-2562-0099

評價：★★★★★

備註資訊：

*平日提供電話訂位，假日僅供現場候位

官網:https://www.youmoutoohanacoffee.com/index.html

*用餐限時兩小時，酌收10%服務費

*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告 Google即時導航



