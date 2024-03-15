為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 周處除三害。桂林仔吃的便當是什麼？ 台灣便當在大陸意外爆紅！ 豐米排骨便當有大家學生時候的回憶嗎？--跟著踢小米吃喝玩樂趣

周處除三害。桂林仔吃的便當是什麼？ 台灣便當在大陸意外爆紅！ 豐米排骨便當有大家學生時候的回憶嗎？--跟著踢小米吃喝玩樂趣

2024-03-15 12:00:00 踢小米 人氣：110
share
窩客好文

踢小米

發表篇數：1174篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：豐米便當 縣政店
phone03-5583434
place新竹縣竹北市縣政二路187號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

豐米排骨便當。周處除三害。桂林仔阮經天吃的便當是什麼？ 台灣便當在大陸意外爆紅！有大家學生時候的回憶嗎？ (豐米便當.菜單營業時間地址電話)

豐米排骨便當

周處除三害。桂林仔阮經天吃的便當是什麼？

台灣便當在大陸意外爆紅！有大家學生時候的回憶嗎？

(豐米便當.菜單營業時間地址電話)

（圖／翻攝自臉書粉專＠周處除三害）

大陸紅到爆的電影《周處除三害》大家看過了沒?

由阮經天飾演的陳桂林(桂林仔)在劇中吃的排骨便當也爆紅了

大陸網友發現原來台灣便當菜色如此豐富，當然小米要趕快來開箱給大家看看啦。

桂林仔吃的排骨便當來自新竹老牌便當店「豐米便當」，至今已有近30年的歷史，第二代老闆接手後推出二代店，打破傳統便當店給人的既定印象

小米還在竹北縣政店看到側臉超像阮經天的員工耶 XD

不管是一代店還是二代店(3/14 禮拜四開賣)，都買得到阮經天(桂林仔)同款排骨便當喔！

快跟著小米一起去看看吧。

 

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

 

 

👉豐米便當-竹北縣政店位置

*******************

豐米便當-竹北縣政店位於縣政二路與文愛街交叉口旁。

 

👉豐米便當-竹北縣政店環境介紹

*******************

竹北縣政店是二代店，裝潢以純白文青風格為主，打破傳統便當店給人的既定印象

小米還看到側臉超像阮經天的員工耶

 

👉豐米便當-竹北縣政店菜單目錄搶先看

*******************

3/14(禮拜四)起二代店也供應阮經天同款滷排骨便當(100元)了！

 

👉豐米便當-竹北縣政店用餐心得分享

*******************

來開動吧！

豐米傳統排骨便當(100元)有三種配菜，主菜是古早味滷排骨，排骨是有厚度的，而且Size挺大的

滷排骨先炸後滷，滷製入味，而且嫩而不柴，難怪桂林仔愛吃

滷排骨配上白飯是傳統美味享受

每天的配菜都不太一樣喔。口味較重一些也很下飯唷！

最後來對比一下山寨版跟正版阮經天吧 ~ 最後來跟山寨版阮經天同框吃便當

（圖／翻攝自臉書粉專＠周處除三害）

以上是我們的心得分享，粉絲們快來豐米便當吃阮經天同款排骨便當吧

 

👉豐米便當-竹北縣政店營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：豐米便當-竹北縣政店
🏠地址：新竹縣竹北市縣政二路187號
☎電話：03 558 3434
⏰營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00
粉絲團：豐米便當formebento
➡️現金交易/無收取服務費

 

👉竹北遠百吃什麼？➡️

2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)

 

 

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我 




加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
檢舉
share
chevron_left

新竹第一家”油條麵包”只要銅板價！

新竹飲料推薦。大王茶迷插旗新竹！終於有一家不

chevron_right
延伸閱讀
新竹50元綜合滷味超多料！魷魚羹麵.湯米粉銅板價味美超值！ - 跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
新竹市無人泡麵店。麵屋日月泡麵專門 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
網稱新竹天婦羅的天花板？由旅居日本20年料理經歷的台灣人所開的天婦羅專門店！！--跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
森森燒肉要插旗新竹市了！1月17日試營運！各種開幕優惠看這裡--跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up