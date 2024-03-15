豐米排骨便當

周處除三害。桂林仔阮經天吃的便當是什麼？

台灣便當在大陸意外爆紅！有大家學生時候的回憶嗎？

(豐米便當.菜單營業時間地址電話)

（圖／翻攝自臉書粉專＠周處除三害）

大陸紅到爆的電影《周處除三害》大家看過了沒?

由阮經天飾演的陳桂林(桂林仔)在劇中吃的排骨便當也爆紅了

大陸網友發現原來台灣便當菜色如此豐富，當然小米要趕快來開箱給大家看看啦。

桂林仔吃的排骨便當來自新竹老牌便當店「豐米便當」，至今已有近30年的歷史，第二代老闆接手後推出二代店，打破傳統便當店給人的既定印象

小米還在竹北縣政店看到側臉超像阮經天的員工耶 XD

不管是一代店還是二代店(3/14 禮拜四開賣)，都買得到阮經天(桂林仔)同款排骨便當喔！

快跟著小米一起去看看吧。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉豐米便當-竹北縣政店位置

*******************

豐米便當-竹北縣政店位於縣政二路與文愛街交叉口旁。

👉豐米便當-竹北縣政店環境介紹

*******************

竹北縣政店是二代店，裝潢以純白文青風格為主，打破傳統便當店給人的既定印象

小米還看到側臉超像阮經天的員工耶

👉豐米便當-竹北縣政店菜單目錄搶先看

*******************

3/14(禮拜四)起二代店也供應阮經天同款滷排骨便當(100元)了！

👉豐米便當-竹北縣政店用餐心得分享

*******************

來開動吧！

豐米傳統排骨便當(100元)有三種配菜，主菜是古早味滷排骨，排骨是有厚度的，而且Size挺大的

滷排骨先炸後滷，滷製入味，而且嫩而不柴，難怪桂林仔愛吃

滷排骨配上白飯是傳統美味享受

每天的配菜都不太一樣喔。口味較重一些也很下飯唷！

最後來對比一下山寨版跟正版阮經天吧 ~ 最後來跟山寨版阮經天同框吃便當

（圖／翻攝自臉書粉專＠周處除三害）

以上是我們的心得分享，粉絲們快來豐米便當吃阮經天同款排骨便當吧

👉豐米便當-竹北縣政店營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：豐米便當-竹北縣政店

🏠地址：新竹縣竹北市縣政二路187號

☎電話：03 558 3434

⏰營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00

粉絲團：豐米便當formebento

➡️現金交易/無收取服務費



👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我