豐米排骨便當。周處除三害。桂林仔阮經天吃的便當是什麼？ 台灣便當在大陸意外爆紅！有大家學生時候的回憶嗎？ (豐米便當.菜單營業時間地址電話)
豐米排骨便當
周處除三害。桂林仔阮經天吃的便當是什麼？
台灣便當在大陸意外爆紅！有大家學生時候的回憶嗎？
(豐米便當.菜單營業時間地址電話)
（圖／翻攝自臉書粉專＠周處除三害）
大陸紅到爆的電影《周處除三害》大家看過了沒?
由阮經天飾演的陳桂林(桂林仔)在劇中吃的排骨便當也爆紅了
大陸網友發現原來台灣便當菜色如此豐富，當然小米要趕快來開箱給大家看看啦。
桂林仔吃的排骨便當來自新竹老牌便當店「豐米便當」，至今已有近30年的歷史，第二代老闆接手後推出二代店，打破傳統便當店給人的既定印象
小米還在竹北縣政店看到側臉超像阮經天的員工耶 XD
不管是一代店還是二代店(3/14 禮拜四開賣)，都買得到阮經天(桂林仔)同款排骨便當喔！
快跟著小米一起去看看吧。
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👉豐米便當-竹北縣政店位置
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豐米便當-竹北縣政店位於縣政二路與文愛街交叉口旁。
👉豐米便當-竹北縣政店環境介紹
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竹北縣政店是二代店，裝潢以純白文青風格為主，打破傳統便當店給人的既定印象
小米還看到側臉超像阮經天的員工耶
👉豐米便當-竹北縣政店菜單目錄搶先看
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3/14(禮拜四)起二代店也供應阮經天同款滷排骨便當(100元)了！
👉豐米便當-竹北縣政店用餐心得分享
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來開動吧！
豐米傳統排骨便當(100元)有三種配菜，主菜是古早味滷排骨，排骨是有厚度的，而且Size挺大的
滷排骨先炸後滷，滷製入味，而且嫩而不柴，難怪桂林仔愛吃
滷排骨配上白飯是傳統美味享受
每天的配菜都不太一樣喔。口味較重一些也很下飯唷！
最後來對比一下山寨版跟正版阮經天吧 ~ 最後來跟山寨版阮經天同框吃便當
（圖／翻攝自臉書粉專＠周處除三害）
以上是我們的心得分享，粉絲們快來豐米便當吃阮經天同款排骨便當吧
👉豐米便當-竹北縣政店營業時間地址
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🌟店家資訊：豐米便當-竹北縣政店
🏠地址：新竹縣竹北市縣政二路187號
☎電話：03 558 3434
⏰營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00
粉絲團：豐米便當formebento
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