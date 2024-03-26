新店報報！新竹在地自創飲料品牌「搗壺DAOHU DAY」豆腐奶茶專門店，以濃豆漿為主題，加入獨創豆腐配料，給你高纖、高蛋白，喝完很有飽足感！

全台首創厚豆乳手搖飲料專賣店！竹北新開幕的「搗壺DAOHU DAY」豆腐奶茶專門店，以濃豆漿為主題，用豆腐當作配料，是新竹在地自創特色手搖飲料品牌，加入完整的全豆豆漿，喝起來有很濃厚的口感，每一口都是高纖、高蛋白，濃、醇、香一次滿足，喝多也不覺得膩口，是款兼具營養及美味且又有飽足感的手搖飲料！「搗壺DAOHU DAY」也有販售一般茶飲，其中推薦穀落奶蓋系列，讓奶蓋中帶有古早味米香，愛吃料的朋友，推薦加點自製豆腐，特別適合鮮奶茶系列，增添口感也增加蛋白質攝取，另外店內也有販售手工豆腐甜點，一次買整組，就送你調色盤造型的包裝，超適合打卡拍照的，飲料控、有乳糖不耐症的朋友，快把這間「搗壺DAOHU DAY」收藏起來。



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「搗壺DAOHU DAY」位在竹北莊敬五街上，鄰近竹北大遠百、台元科技園區、新竹縣體育館，整間店以大地色系裝潢，沈穩低調有質感。

「搗壺DAOHU DAY」取自於豆腐的諧音，主打以厚豆乳、豆腐為主的手搖飲料，在新竹眾多手搖飲料中，以天然原料為走向的手搖飲料店。

這是「搗壺DAOHU DAY」推出的手工搗壺，共有四種口味選擇，買四入直接給你超有質感的造型調色盤！根本是送禮自吃兩相宜！下方為各位分享口感心得～

▲搗壺DAOHU DAY菜單價格

原物料都有嚴格挑選過，選用100%非基改黃豆、HERSHEY’S可可粉、日本進口抹茶粉、100%光泉鮮奶等等，每一口都是真材實料。

🔺抹茶搗壺那提 $80

「抹茶搗壺那提」是帶點苦韻的濃抹茶！純鮮乳加上日本抹茶粉，非常真材實料，同時還吃得到手工豆腐配料，口感像是奶酪，香甜之中帶有豆香味，與抹茶拿鐵很對味。

🔺濃烙那提 $75

🔺珍珠蜜紅豆那提 $70

「濃烙那提」以特殊烘焙的紅茶加入光泉鮮奶1:1黃金比例調配，一入口茶香十足，口感濃郁會回甘，無糖就很好喝。

「珍珠蜜紅豆那提」萬丹紅豆加上黑糖泡過的白玉珍珠，整整半杯都是料，再搭配光泉鮮奶，真材實料又有飽足感的一杯。這款飲品不含咖啡因，紅豆與牛奶真是絕配組合，白玉珍珠本身蘊含著黑糖的香氣，咀嚼時不斷散發出迷人的香甜，絕對是咀嚼控必點的一杯。

🔺穀落金穗綠茶 $60

「穀落金穗綠茶」上層是使用100%鮮奶油打發的奶蓋，走鹹奶蓋路線，喝起來帶有穀物的顆粒感，以及古早味的米香，搭配獨特苦韻的綠茶相當對味。如果怕喝不慣的話，也有原味雲落岩鹽奶蓋可以選擇。

🔺萃嶺烏龍 $40

「搗壺DAOHU DAY」原茶系列也不錯，推薦這杯「萃嶺烏龍」，入口不苦澀且會回甘，尾韻帶有楓糖熟成的香氣，挺順口好喝的。

🔺芝麻厚豆乳 $60

「芝麻厚豆乳」以研磨芝麻粉加上現煮全豆濃豆漿，是款有飽足感又健康的手搖飲料首選，使用全豆豆乳製作，能吸收到更多黃豆的完整營養，高蛋白、高纖維、高營養，當正餐、點心都很可以，也很適合健身的人運動後來上一杯，口味上，喝起來有點像冰沙般的沙沙口感，還保有濃醇的黃豆香，而且無咖啡因，真的是老少閒宜，另有可可、抹茶、鮮奶口味可以選擇。

🔺職人手作搗壺(可可/抹茶/芝麻/花生) 加購價$35/顆

手工搗壺有四種口味，買四個還送你一個超可愛的造型調色盤！根本是送禮自吃兩相宜！手工搗壺以濃豆漿製作，吃起來就像帶有豆香味的綿密奶酪，因為是用豆漿做的，所以相對清爽許多。

花生口味上會撒上花生粉，吃起來鹹鹹甜甜，花生香氣超濃郁！我最愛的裡面放了蜜紅豆的抹茶口味，頂級抹茶粉的苦韻香氣，還有蜜紅豆的綿密甜香！香甜微苦的可可口味也很不錯，撒上OREO碎粒，吃起來脆脆的口感很加分。再來的芝麻口味，會撒上巴瑞脆片，營養又好吃！

很開心竹北又多一間很棒的手搖飲料選擇，「搗壺DAOHU DAY」豆腐奶茶專門店主打的是能補充蛋白質的同時，還能有飽足感，不管是健身族群、乳糖不耐症或是不想喝咖啡因的人，都很適合來上一杯，還有豆腐特色配料，店內也有販售手工豆腐甜點，口感就像奶酪一樣，濃郁又好吃，愛喝飲料的朋友，真心推薦你這間「搗壺DAOHU DAY 豆腐奶茶專門店」。