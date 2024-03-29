怎麼可以放過寵物友善的燒肉餐廳！

台中肉肉燒肉可以帶狗狗一同用餐而且還免費供應寵物餐點，立刻找了時間前來探訪

台中真的是寵物友善指數很高的城市，有很多寵物友善的景點和餐廳

這間肉肉燒肉也是收藏很久的口袋名單！

肉肉燒肉有3家分店，但我特別選朝馬店，因為只有他們有專屬停車場哈哈

完全不擔心停車問題，用餐可停店家後方停車場，朝馬一街轉進去就可以看到了

【肉肉燒肉NIKU NIKU 朝馬店】臨近秋紅谷、國家歌劇院、老虎城、新光三越

，旁邊就是朝馬轉運站，交通非常便利

獨立一棟建築，外觀黑色斜屋頂，我覺得外觀還蠻低調的，很容易走過錯過，但真的讓人ㄧ吃愛上欸！

推開木門走進餐廳裡，走神秘路線的黑色質感裝潢

座位有一般座位區跟和室座位區，日系氛圍感十足的店內環境

最棒的是肉肉燒肉歡迎毛小孩光臨，對毛孩超級友善，牽繩就可以落地入內也可以上椅

能帶著毛孩一起用餐覺得好幸福，還提供寵物專用餐點，讓毛孩可以和你一起共享美味喲！

肉肉燒肉主打日式燒肉，雙人套餐以及三人套餐可以選擇，價位分別在1980-3580元，還有推出全和牛饗宴

我先說，雙人套餐的份量真的非常大！

入座後馬上就會送上主廚雞湯跟沾醬，沾醬分別是橙醋醬、玫瑰鹽及燒肉醬

【主廚燉煮雞湯】

一壺熱熱的雞湯暖暖胃

據說這雞湯是用大骨熬製16小時並加入新鮮蔬果，湯頭鮮甜美味

話說這讓雞湯超好喝的超威！

跟一般用雞湯塊泡出來的完全不一樣，喝下喉頭口感圓潤濃郁，喝到最後也不會覺得口渴

不得不說這雞湯真的太好喝了，熬成乳白色的雞湯，讓人忍不住一碗接一碗〜

【主廚沙拉 紅酒醋醬】

沙拉盤是真的很大一盤吃的飽的那種XD

特別選了外面少有的紅酒醋醬，有濃濃地葡萄果香，酸中帶甜，口感鮮美

非常清爽的醬汁，有紅酒醋的酸可以胃口大開，生菜沙拉搭配上紅酒醋醬絕對加分

【黃金泡菜+桂花釀番茄】

黃金泡菜、包肉生菜、桂花釀番茄(皆可續)

開胃菜黃金泡菜帶點微酸、微辣的口感，醬汁的風味十足，拿來搭配肉類也很對味！

是不是跟我一樣愛吃桂花釀番茄？番茄好吃的停不下來，酸酸甜甜，開胃又解膩

我們桌上滿滿的肉盤菜盤竟然都是套餐的內容欸！

【豚五花 原塊厚切】

五花肉果然是厚度滿分口感有彈性，喜歡吃肉的應該會非常有滿足感

超彈嫩的五花肉配上清甜生菜，簡直太過癮啦！

包著生菜的烤五花肉，大口塞下，然後再配啤酒，超完美XD

【現流小鮮蚵】

鮮蚵事先已經有先處理過，直接放上去火爐上烤就烤可以了

一顆又一顆肥美新鮮的蚵仔，放在烤肉架上烤啊烤，飽滿又鮮甜湯汁很多

口感濃郁鮮美，同時更散發淡淡的奶香，滑溜肥美滑入喉〜滿足！

【NIKU角切牛】

應該是屬於牛肋條部位，帶有豐富的油脂

有獨特口感和味道，特別的軟Q，同時肉質又帶有那麼一點點的嚼勁

帶有骨邊肉濃郁的肉香，油花多富筋膜、肉嫩多汁，咬勁十足香氣四溢〜

肉肉燒肉的牛肋條真的很好吃耶！

【極黑牛霜降】

油脂分布恰到好處，肥瘦比剛好

肉質軟嫩多汁，入口即化的鮮甜美味，帶有濃郁香醇的牛肉香，驚艷的美味讓人無法抵擋

【溫體去骨雞腿肉 韓式】

去骨雞腿肉有事先用醬料醃過，更多一個層次的美味喔

紮實飽口、鮮嫩多汁，獨門調料醃入味，鹹香適宜、爽口涮嘴

【伊比利豚梅花】

精選頂級伊比利豬，雪白的油花分部猶如梅花般綻放

無豬腥味，有種獨特的清香鮮味

果然是伊比利豬，香味十足帶有濃郁的肉汁，一入口即散發誘人的清甜味！

【嚴選板腱牛】

板腱牛很厚實的一份肉，看起來很大一片啊

香嫩口感帶有適度的油花，每一口都充滿了豐富肉汁，真的好吃(眼睛冒愛心)

他們家的肉品真材實料，小編對他們的肉品讚不絕口，吃一次就上癮

【奶油杏鮑菇】

這個奶油杏鮑菇吃起來真的香到不行，菇類跟奶油真的是絕配！

一口咬下杏鮑菇還會爆汁咧

【特選牛胸腹】

因為怕吃不飽，後來我們又追加點了一份牛胸腹，沒想到上菜後是滿滿一桌，貪心的我們根本吃不完

牛胸腹瘦肉中帶有油脂口感不柴不膩

溫潤的口感不會讓人感到油膩，烤久一點還會有焦焦脆脆的邊更好吃

【可爾必思+無糖綠茶】

【NIKU NIKU的寵物餐】

當然不能只有人類吃飽飽囉，毛孩也有專屬的寵物餐唷

有帶狗狗去的店家還會提供特製鮮食(豬肉)，滿滿一碗超級有誠意，毛孩都吃得超開心

小珊珊碎碎念：

燒肉界寵物友善餐廳請指名肉肉燒肉！

台中真的很適合一群朋友或家庭帶著毛寶貝來放鬆旅行

肉肉燒肉整體套餐份量非常足夠，且桌邊人員換烤網及服務非常貼心，很棒的用餐環境

【Info】

肉肉燒肉NIKU NIKU「朝馬店」

地址：台中市西屯區朝馬路70號1樓

營業時間：11：30-14：30/17：00-22：00

訂位電話：04-2258-0090

肉肉燒肉 朝馬店 | 立即訂位！inline 線上訂位預約：https://lihi2.cc/RelHt

粉絲專頁：NikuNiku 肉肉燒肉朝馬店

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