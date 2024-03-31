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朋月栻 韓吃一隻雞微風信義店簡介

全台最強韓雞雞 朋月栻 韓吃一隻雞在台北信義區就可以吃的到囉!地點就在捷運市府站3號出口微風信義百貨四樓,最大特色就是鍋底有一隻雞,超級彭湃不論聚餐或宴客都很有面子,可以一次吃到最道地的各種韓式料理最新鮮的海鮮同時享受火鍋的美味十足的美味與滿足

微風信義店用餐環境介紹

朋月栻 韓吃一隻雞微風信義店用餐環境融合了韓國風與現代黑色高雅的裝修,座位非常寬敞舒適除了有2~4人座位,還有一個大包廂有活動屏風隔間可以容納10~20位,我很喜歡牆上石材的線條拼貼以及水墨畫的壁貼,還有燈飾非常高雅就像置身在高檔餐廳,還有一桌是玻璃靠窗半開放的獨立空間非常舒適適合聚餐開心吃開懷聊天唷!

朋月栻 韓吃一隻雞微風信義店菜單

韓吃一隻雞主推是套餐有2人.3人.4人.9人組合,也有特色菜韓式菜品單點及獨家私藏菜品.獨家招牌炭烤.韓式飲品.燒酒.燒啤等等應有盡有可以滿足所有人的需求及味蕾唷~

每桌都會有一個服務鈴需要服務人員隨時可以呼叫唷~

每

豺狼與小幫手用餐食記分享

今天我們點的是雙人餐$1580,另外加了海鮮桶的小卷及蛤蜊

哇!雞湯鍋上菜我們直接張大眼睛哇!裡面有整整半隻雞耶!(開火前服務人員會很貼心的幫大家把雞剪開唷!這樣可以優雅地品嚐喔!)

湯底是經典的韓式雞湯風味，搭配的蔬菜盤沒有火鍋料都是各種新鮮蔬菜吃韓式料理當然要吃煮韓國魚板啦~~QQ彈彈超好吃的啦

火鍋內會有一個豆腐很特別，他是圓柱形的，店員會先讓你拍完照他在幫你下肉火鍋內，吃起來棉棉軟軟的豆香味十足超級好吃

這雞湯鍋底有一句話可以形容~鮮到一個不行我覺得好像是喝雞精的感覺~超讚!

燒烤的肉類我們選的是韓式的經典醬燒牛，用生菜夾著蒜片一起吃，爽脆不油膩我個人很推薦這樣的吃法

韓式泡菜煎餅薄薄的可以吃得到煎餅的脆度以及泡菜的酸，這個煎餅也是必點,另外還有四款經典的韓式小菜是可以吃到飽的唷~

韓式海苔飯球在主食類蠻建議加點這款!一口咬下白飯的鬆軟跟韓式香油超級搭，再加上裡面的明太子一咬就爆開，這道我們都吃爆好愛

套餐還有兩杯飲料,我們喝的是韓流玉米鬚茶和柳橙汁,他的柳橙汁是鮮榨的很好喝喔!玉米鬚茶蠻清香的.

最後我們單點的海鮮盤，整整8隻超級大的小卷,這小卷超新鮮吃起來好鮮美又Q好好吃好過癮,再來滿滿一大盆的蛤蜊，整個就是新鮮滿足感覺喝了蜆精~哈!哈!直接飽到天花板。



最後菜品吃完,超誇張的啦!服務人員說要幫我們煮雜燴粥....我們互看了一下覺得我我我真的吃不下了,不過想到這鍋底那麼鮮美煮粥一定很讚!!於是煮好的雜燴粥又被我們很努力很努力地吃完了~超讚!

今天整體用餐的感覺是好讚!小幫手本身很愛韓式料理覺得口味很道地,以前吃火鍋常常是鍋底只拿來燙肉不敢喝,

但朋月栻韓吃一隻雞的套餐是把經典雞湯鍋配上健康的蔬菜瓜果類,再搭上各種道地特色的韓式料理,所以雞湯鍋完全是可以單獨吃的,

而且套餐內容很豐富完全是可以吃飽飽的,加上他們的用餐環境好高雅,覺得朋友聚餐或宴客都可以粗飽喝飽又有面子唷!很推薦唷!

小幫手立馬她們閨蜜姊妹聚餐常常在東區竟然不知道這家,所以下次她要推薦朋月栻 韓吃一隻雞微風信義店~~推推唷!

朋月栻 韓吃一隻雞微風信義店地址相關資訊

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓(微風信義)

營業時間：日～三 11:00～14:30 17:30～21:30（最後收客19:30）

四～六 11:00～14:30 17:30～22:00（最後收客20:00）

電話：02-2723-0778

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訂位: https://inline.app/booking/-Nm__JNsFMg2NhTj_Ury:inline-live-3/-Nm__J_mhgjvVDTbkBgR?language=zh-tw&fbclid=IwAR0xjZPiiNjZPTsvKDQT9OAerMMq3E_bKBwkpOpaVyG3czwTeHOs9M8nqyk

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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

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