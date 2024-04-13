身為年長弟弟12歲的兄長，很欣慰弟弟和弟妹擁有一個安穩的家！

弟弟畢業後即北漂工作+結婚，當了好久的租屋族，去年才在台中定下來，住進他們夫妻倆藍圖中的起家厝。

地點：台中南屯

屋齡：新成屋

類型：電梯大樓

設計坪數：18坪(不含2間衛浴)

格局：3房改2房2廳2衛

設計公司：綻緣空間設計

以下是弟弟的分享：

婚前婚後當了多年的租屋族，一直渴望有屬於自己的空間，不用搬來搬去。和老婆決定買房後，花了一年多時間看房、評估，終於找到這間各方面都符合我們需求的房子。

◆房子原始屋況◆

我們買的是預售屋，由於兩人工作都忙，直到快交屋時才找設計師。

事後其實有點後悔太晚找設計師...如果當初買屋後先找設計師討論裝潢風格並提前客變，我們就能節省滿多裝潢費用...而不用又動牆面又動水電...

回到設計公司，當時看到綻緣空間設計的作品，十分合我們眼緣，風格也正符合我們需求，但因為是第一次找裝修，想說多找幾間設計公司比較保險，結果諮詢好幾間，兜兜轉轉，還是轉回我們第一個找到的綻緣空間設計，和林設計師聊過之後，我們非常合拍，就決定交給他們開始了新家規劃！

◆平面圖◆

▼原始格局3房平面圖

建商原規劃成3房，導致廚房流理空間狹小。

▼變更後格局大2房平面圖

我們反映廚房過窄的問題，綻緣設計師透過空間設計改造成更舒適、更好用的格局。

捨棄一間臥室用以擴大廚房空間，同時重建的隔間牆面，在廚房和臥室皆能規劃收納櫃體，增加收納空間。

◆3D渲染圖◆

整體設計我和老婆都很滿意，現代帶點輕奢感，讓我們很期待成果！

◆施工過程◆

監工隨手拍，施工現場維持滿乾淨的，看工班都是一邊做一邊收拾，工程品質很不錯，林設計師也是定期回報進度，即便我們上班不能到現場也能放心！

▼看不懂的施工圖…拍一下，莫名有參與感！

▼打通的兩間臥室。

▼木工、系統櫃和系統櫥櫃。

木工可以呈現更豐富的櫃體變化，系統櫃則是可以加速施工進度。

▼噴漆。

◆完工分享◆

玄關

▼玄關是家的門面、家的第一印象，我們希望每個踏入新家的客人，可以獲得耳目一新的衝擊感。

故在玄關設計上，設計師以布織紋櫃面提升系統櫃質感，並搭配幾何拼貼茶鏡，完美呈現我們想要的現代、時尚、輕奢裝潢風格。

▼窺探電視櫃一隅。

客廳

▼好喜歡這種寧靜的色調，讓整體氛圍且舒適。設計師用抱枕、飽滿的橘，點綴空間，有亮點！

另外我們比較在意空氣品質，因為新家周圍空氣狀況較差，所以特別安裝全熱交換機，希望在緊閉窗戶狀態下也能通風維持空氣清新。

▼電視牆也是我們最愛設計之一！

林設計師以隱形門設計，默默幫我們擴大了電視牆，讓整個牆面延伸更能放大空間感。

廚房

▼廚房做了拉門，避免下廚時油煙飄散出去。

本來門框是深咖啡色，看起來沉重又顯空間小，設計師幫我們換了一個玻璃拉門，整個感覺就變得好有設計感！

玻璃拉門是隱形軌道門，視覺感懸浮輕盈，搭配小冰柱玻璃，保有採光又能阻擋視線，同時半遮蔽的透明度微映人影，可以告訴大家：裡面有人哦！

▼系統櫥櫃是淺奶茶風，搭配大理石紋AICA板，取代烤漆玻璃或傳統防濺磁磚，時尚美觀又易於清潔。

我們很喜歡廚房整體的配色，清爽、輕快，讓人完全感受不到廚房空間封閉，每次下廚我們都覺得自己好幸福！

主臥室

▼每天早上陽光灑進來，淺色調光捲簾和臥榻，將臥室呈現充滿輕盈又溫暖的情調。

而我最愛的則是在臥榻翻著一本又一本的漫畫！慵懶、愜意、爽！！

▼因為風水考量，我們挺在意主臥室壓樑問題，所以林設計師特別規劃加厚版床頭櫃，巧妙避開壓樑，又可以增加收納空間。

▼簡約梳妝台。

▼床頭配置好插座和開關，不用起床就能關燈，到了冬天更是喜歡這個設計。

臥室二

▼將原本兩間小臥室打通後，有一個完整的大空間可以規劃，所以林設計師幫我們把辦公書桌以及步入式衣櫃配置在這裡。

▼使用我們兩人都喜歡的飽滿橘色，面對溫暖的採光，相信未來處理工作會特別有動力！

◆裝修&入住心得◆

住進來半年多，我們只要待在家裡，每一刻都更愛我們的新家！不僅裝潢好看，生活起來也很舒適。

很開心當初是交給綻緣空間設計，找對設計師很重要，林設計師樂於傾聽我們的需求，對細節的追求和貼心程度也讓我們很安心，最後呈現出我們想像中美好的家！

如果我們未來再有裝潢機會或大家需要裝潢，會建議可以在客變時就找設計師，提前與建商客變格局，會比交屋後再來更動格局節省更多費用，也省了大動干戈的功夫。 分享這次的裝潢經驗給大家，希望大家都能找到合拍的室內設計師！

綻緣空間設計室內裝修

地址：台中市南區忠明南路758號14樓

營業時間：9:00-18:00（六日休息）

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