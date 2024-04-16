2024「觀音觀鷹樂活行腳系列活動」於4月14日(日)假北觀處觀音山遊客中心揭開序幕，活動至6月30日(日)為期2個月。今年的活動以「輕旅觀音山」為主軸，透過一系列的觀音山猛禽生態、步道導覽、尋寶遊戲、市集in觀音以及手作DIY課程等活動，帶領大眾走進山林「鷹得精彩 」，感受觀音山自然之美。
2024「觀音觀鷹樂活行腳系列活動」現場，有街頭藝人表演為開幕儀式進行暖場。
新北市成州國小管樂團，現場演奏三首樂曲，以優美的旋律為2024「觀音觀鷹樂活行腳系列活動」揭開序幕。
北觀處陳煜川處長字開幕致詞表示，為了讓更多人認識觀音山之美，北觀處也規劃了特別的旅遊行程。活動特別結合旅行社、台灣觀巴等業者，推出觀音山套裝旅遊行程，除了有專人導覽解說觀音山的自然生態與人文故事外，還可在受CNN評選為台灣8大秘境之一的「老梅綠石槽」中，尋找水中綠寶石海藻覆蓋在特色的火山礁岩上特色景觀，保證讓你滿載而歸！
「市集in觀音」有在地小農、生態協會、在地業者及觀光圈業者等近20家攤位，一同共襄盛舉，現場展售的各式八里、五股地區生產的履歷、有機蔬果是2024「觀音觀鷹」活動亮點之一。
喜歡探索生態的朋友，一定不能錯過桃園市野鳥協會、台灣蝴蝶保育協會、台灣兩棲類動物保育協會與台灣猛禽研究會等攤位。台灣蝴蝶保育協會，現場展示玉帶鳳蝶幼蟲與小紫斑蝶標本，生態老師透過圖片，深入淺出的介紹小紫斑蝶、圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶、端紫斑蝶等台灣現存的四種紫斑蝶。
野生動物採取的生存策略有四種－擬態、隱態 (保護色)、警告色、偽裝成不能吃的東西，蛙類是隱身高手，能完全隱身在棲息的環境中。台灣兩棲類動物保育協會，除現場展示受到監測與控制的外來種「斑腿樹蛙」公、母 (體型較大者) 各一及其卵泡，並透過實拍照片讓民眾仔細搜尋找出青蛙的藏身處，寓教於樂十分有趣。
觀音山是猛禽鳥類主要棲身地，也是候鳥北遷時在台停留最後的一片山谷，其中又以「赤腹鷹、灰面鵟鷹、鳳頭蒼鷹、大冠鷲」等觀音四秀最富盛名，年度「觀音、觀鷹」是賞鳥界年度盛會，每年吸引許多賞鳥人士參與。
即日起至6月30日，北觀處與健行筆記網站合作，推出「親山尋寶趣-步道數位集章趣味活動」，漫步於牛港稜、牛寮埔、楓櫃斗湖、硬漢嶺、林梢步道、尖山步道、福隆山步道等7條觀音山系步道，並收集完各區寶石，就能獲得數位證書，還有機會拿到2024觀音觀鷹限定紀念徽章，限量1,000名。此外，5月至6月之間，有8場親旅漫遊與2場文化歷史專業導覽，以及5/5一日限定的百人健行活動，邀請百位民眾一同登上硬漢嶺步道。
林梢步道，入口位於觀音山遊客中心下方的生態園區，平行於凌雲路三段公路下方，共分為兩段，鋼骨高架木棧道，棧道坡度緩慢非常好走，而且距離短，是一條老少咸宜的親子步道。
樓梯內側裝有玻璃，映照樹影讓人覺得走在樹叢間，好奇特的感覺！
走在鋼骨高架的木棧道，如此親近以前要抬頭仰望的樹冠，這麼棒的感覺你一定要自己來體驗。
北觀處提醒，觀音山上停車空間有限，參加活動民眾，可於蘆洲捷運站搭乘三重客運橘20或785號公車至觀音山遊客中心。
北觀處觀音山遊客中心
地址：新北市五股區凌雲路三段130號
2024「觀音觀鷹樂活行腳系列活動」之生態導覽、親山旅遊與健行活動-百人「親」山去，詳見活動官網及粉絲專頁。
北觀處官網 ：https://theme.northguan-nsa.gov.tw/hawkwatching/
北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan/
2024「觀音觀鷹」活動線上報名，Accupass：https://www.accupass.com/event/2403250330562077176686
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