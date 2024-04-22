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【新竹食記】浩克廚房 - 主打低鹽少油，吃出健康的大份量的平價餐食

2024-04-22 21:32:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：104
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：681篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：浩克廚房
phone03-6676880
place新竹縣竹北市文興路二段132號1樓
作者本次評價：
3.75
美味度
3.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【新竹食記】浩克廚房

 

這天帶小朋友到竹北的水圳森林公園玩，晚上就在附近的浩克廚房用餐，他們主打低鹽少油的健康料理，蛋包飯、麻油雞、湯烏龍、拌麵都可以來吃看看。

開車前往可停附近路邊停車格。

【新竹食記】浩克廚房

▲浩克廚房為獨棟透天的一樓店面，有個醒目的藍紫色招牌，機車可停店門口。

 

【新竹食記】浩克廚房

▲店內走的是活潑色系，用餐空間舒適乾淨。

 

【新竹食記】浩克廚房

 

【新竹食記】浩克廚房

 

【新竹食記】浩克廚房

▲內用可享用免費紅茶和味噌湯，醬料台有多種調味料可自取。

 

【新竹食記】浩克廚房

▲浩克廚房菜單：主餐類有飯有麵，價格都在100元出頭很平易近人。

 

【新竹食記】浩克廚房

麻油雞酒湯套餐165元：套餐的配菜有兩道燙青菜、荷包蛋、蓮藕、小番茄和白蓮子。，營養均衡吃起來無負擔。

 

【新竹食記】浩克廚房

【新竹食記】浩克廚房

▲麻油雞湯整體口味清淡，麻油香氣並不明顯，冬粉保有原本的口感沒有煮到過於軟爛，雞肉軟嫩好入口。

 

【新竹食記】浩克廚房

【新竹食記】浩克廚房

蔥鹽燒肉豬蓋飯 179元：這道的肉量非常驚人，把蓋飯上鋪得滿滿的，豬肉有醬油與蔥鹽的香氣很夠味，再配上一顆太陽蛋非常下飯，較可惜的是肉質偏乾柴。

 

【新竹食記】浩克廚房

【新竹食記】浩克廚房

咖哩豬肉蛋包飯 125元：咖哩醬和半熟蛋皮將餐點一分為二非常好看，配菜有紫地瓜、蓮藕、小番茄、花椰菜和白蓮子。

 

【新竹食記】浩克廚房

▲豬肉是帶油花的肉片，肉質也是偏乾柴。

 

【新竹食記】浩克廚房

燙青菜 40元：今天的青菜為高麗菜和波菜，表面淋上油膏提味。

 

【新竹食記】浩克廚房

 

 

雞蛋糕短評：餐點走清爽清淡路線，整體份量大男生可以吃得很飽，肉質稍微偏乾柴，醬汁夠味，老闆娘親切和善。


用餐環境★★★★
餐點★★★☆   
服務★★★★☆
CP值★★★★


【浩克廚房美食資訊】

地址：新竹縣竹北市文興路二段132號
電話：036676880
官網：FB
營業時間：11:00–14:00、16:30–20:30
外送：foodpanda
線上預定：ichefpos
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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