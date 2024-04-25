今天帶大家去桃園區吃一家好吃的早午餐【伍伍森】

【伍伍森】

就在中正路的一條巷子裡，中正路上的7-11轉進去一下就到了，地點很好找，停車的部分比較看運氣:)

店址: 桃園區信光路120號

電話: 03-358-6779

營業時間: 09:30-17:00 (周三不定時公休，看店家公告)

伍伍森的外觀非常簡單，就是一片白牆上面寫著【伍伍森】

推開進去之後風格真的蠻特別的，我一直覺得自己很像來到什麼女藝術家的家裡，有沙發有鏡子有桌子

風格很簡約，可是別有一番味道，從熱鬧的中正路走進這裡，突然像走進另一個世界另一個時空

【餐具跟水這邊自取】

接著來看看菜單的部分吧!【用餐須知】先來! 點完餐之後要先結帳，注意只能現金喔!

賣的品項也蠻多選擇的喔! 有三明治，有早午餐盤，有義大利麵

早午餐盤的主餐類別選擇也蠻多的喔! 有一般常見的雞腿排，有唐揚雞，有羊小排，還有經典牛排!!

價錢從280到390不等，有附上一杯蜜香紅茶

這些【三明治】的口味也看起來太好吃了吧!

【義大利麵】單價稍高，但還有附飲料附烤麵包，感覺也不錯

不想吃主餐的朋友，也有開胃菜跟法式吐司可以選擇

當然也有【飲品】的部分

餐點還蠻豐富的，感覺可以來好幾次都點不同口味

今天來訪還是想吃感覺比較健康的【早午餐盤】所以點了雞腿排的口味

附餐的蜜香紅茶可以選擇甜度冰塊喔! 這點貼心

【上菜囉!】來看看我的餐盤

我覺得這一盤是簡單大方，跟店裡的風格一樣

生菜的部分不會濕濕爛爛，加分! 醬料另外擺，喜歡!

雞腿排邊邊有煎得恰恰，肉有醃漬過很香，而且雞腿肉很嫩喔! 好吃!

麵包的部分，本來想說熱量太高想逼自己跳過，沒想到咬了一口就忍不住一口接一口了啦!

馬鈴薯塊的部分就是原味，帶皮整塊去烤的，很健康!

附的蜜香紅茶我選無糖正常冰，完全不會苦澀，推推!

整體而言是個很不錯的用餐體驗喔! 而且在物價高漲的時代裡，這樣一盤有肉有菜有麵包再加一杯不隨便的飲料收280元我覺得可以

重點還不加服務費! 而且口味很多樣，感覺常常去也不會吃膩

【伍伍森】推薦給大家!