逢年過節挑選禮盒，除了要完整傳遞心意以外，也希望可以送到心坎裡，美觀也要兼顧美味！最近開箱到左心房的「孔雀開屏捲心酥禮盒」、「蝴蝶翩翩蝴蝶酥禮盒」，禮盒造型優雅大方，手作餅乾更是精美，令人忍不住一塊接一塊呢～

兩款禮盒的外觀都用彩繪呈現，典雅的色系非常吸睛！尤其上面的孔雀及蝴蝶~非常精緻！

▼孔雀開屏捲心酥禮盒

盒內兩種口味捲心酥交錯排列，包裝一橘一咖啡，非常和諧~

兩種口味為香蕉和桂花，老實說開袋後分不出來是哪個口味，看起來都一樣~但可以靠香味去判斷！

香蕉的味道特別濃郁！桂花則是聞起來有股淡雅的桂花香氣，兩種口味一起享用也不覺得違和~

兩款內餡都非常飽滿~捲心酥層層酥脆看得見！

▼蝴蝶翩翩蝴蝶酥禮盒

藏青色與咖啡色的包裝交錯~視覺上也蠻和諧的！更顯典雅感~

飽滿心型的蝴蝶酥特別可愛！

一顆顆糖粒佈滿表面，香酥甜蜜的口感讓人好滿足！

▼鉑金包

這真的太可愛了！只有手掌大小，而且是真的可以揹！！！

內容物有4顆雪花酥

吃起來甜而不膩~還有莓果乾的微酸感

整體來說，雖然說是手工餅乾，但從包裝到形象都有經過設計，用優雅的形象去包裝最純粹的手工餅乾，平價而不廉價！讓人覺得實在又美好！

【 左心房友禮 】

▸ 官網 ｜ https://www.leftheart2022.com/

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/profile.php?id=100083222234258

想看更多好吃好玩記得追蹤我▼

貪食瑞秋IG @rachel_eat_play

貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist

美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com

文章標籤