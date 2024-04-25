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宅配美食｜伴手禮推薦｜孔雀開屏捲心酥禮盒、蝴蝶翩翩蝴蝶酥禮盒｜左心房友禮

2024-04-25 16:03:00 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：100
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貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：213篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：左心房友禮
place台中市西屯區西安街74號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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宅配美食｜伴手禮推薦｜孔雀開屏捲心酥禮盒、蝴蝶翩翩蝴蝶酥禮盒

 

逢年過節挑選禮盒，除了要完整傳遞心意以外，也希望可以送到心坎裡，美觀也要兼顧美味！最近開箱到左心房的「孔雀開屏捲心酥禮盒」、「蝴蝶翩翩蝴蝶酥禮盒」，禮盒造型優雅大方，手作餅乾更是精美，令人忍不住一塊接一塊呢～

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兩款禮盒的外觀都用彩繪呈現，典雅的色系非常吸睛！尤其上面的孔雀及蝴蝶~非常精緻！

 

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孔雀開屏捲心酥禮盒

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盒內兩種口味捲心酥交錯排列，包裝一橘一咖啡，非常和諧~

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兩種口味為香蕉和桂花，老實說開袋後分不出來是哪個口味，看起來都一樣~但可以靠香味去判斷！

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香蕉的味道特別濃郁！桂花則是聞起來有股淡雅的桂花香氣，兩種口味一起享用也不覺得違和~

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兩款內餡都非常飽滿~捲心酥層層酥脆看得見！

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蝴蝶翩翩蝴蝶酥禮盒

 

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藏青色與咖啡色的包裝交錯~視覺上也蠻和諧的！更顯典雅感~

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飽滿心型的蝴蝶酥特別可愛！

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一顆顆糖粒佈滿表面，香酥甜蜜的口感讓人好滿足！

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鉑金包

 

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這真的太可愛了！只有手掌大小，而且是真的可以揹！！！

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內容物有4顆雪花酥

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吃起來甜而不膩~還有莓果乾的微酸感

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整體來說，雖然說是手工餅乾，但從包裝到形象都有經過設計，用優雅的形象去包裝最純粹的手工餅乾，平價而不廉價！讓人覺得實在又美好！

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【 左心房友禮 】
官網 ｜ https://www.leftheart2022.com/
店家FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100083222234258

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