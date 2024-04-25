身為桃園人，一定要知道的2024新據點！

大江購物中心MetroWalk，位於桃園市中壢區中園路二段501號，商場還有提供免費停車！一站式滿足購物、吃美食、看電影、春夏打卡地標。

更重要的是…商場內冷氣空調開得很涼爽～

點點心台灣－大江店

2024母親節還不知道要去哪慶祝？來到中壢大江購物中心，承錠首推這一間！點點心港式料理餐廳。

來自香港的專業料理團隊，堅持原汁原味，完美呈現，不用特別飛香港，也能輕鬆品嚐正港ㄟ 好滋味！

蟹子燒賣皇

豬仔流沙包

懷舊糯米雞

香煎蘿蔔糕

韭黃鮮蝦腸粉

XO醬臘味蒸飯

奶油焗白菜

貴妃荔枝蝦球

海苔酪梨咸水角

蔥油雞扒撈丁

富貴碗仔翅

鮮貝香菇雞煲湯

港式芋圓西米露

港式凍檸茶、港式凍奶茶、咸檸檬雪碧、阿里山金萱冷泡茶

2024大江最新春夏裝置藝術

主題是幸運冰果城，以「賓果遊戲」和「夏日水果冰」來做發想，在2024年的春夏，用日常的小確幸，來帶給大家歡樂與驚喜。

任一角度都很好拍！

此外，這一次最新裝置藝術，還有不少創意的小巧思！

像是地板上星星圖案中，隱藏了英文字母讓大家來找碴，就可以拼出一個BINGO～

拉霸機台上的輪轉，幸運的話…是真的可以看到，同時出現三個相同的單字喔！

湊近一點，可以看到夏日冰果城裡模擬出來，就好像是真的有「碎冰」掉下來。

還有適合大人小朋友的互動遊戲區。

以及坐在一旁的水池造景，抬頭就會發現，有著各種不同顏色的氣球，繽紛又充滿可愛元素的場景！

大江購物中心｜全新開幕、獨家店櫃介紹

前往購物中心逛街之前，不妨也可以先參考POP UP專刊，了解最新的時尚資訊，與大江購物中心的優惠活動喔！

Mum,Mum 饅饅好食

每日手作，每日點對點的配送，好漂亮的療癒系甜點，光看就覺得很好吃！最適合作為母親節蛋糕了。

母親節優惠內容

2024母親節限定-綜合紅莓果紫蘇梅蛋糕

6吋早鳥優惠價1,430元 原價1,680元

8吋早鳥優惠價2,280元 原價2,480元

4/5~4/29前早鳥訂購即贈送造型插卡一張

4/30開放取件～5/13止

訂購專線 : 0981572362

1F｜D+AF

「D+AF」於2005年成立，是一家時下流行的女鞋品牌，專為女性設計鞋子，主打「舒適」、「時尚」是D+AF 品牌的關鍵詞，不可或缺的時尚元素，得到不少消費者的喜愛。

2024推薦鞋款：

浪漫花釦．小蝴蝶結平底芭蕾娃娃鞋／價格:原價1,480元 特價980元

Q萌軟軟．雲朵抓皺小床墊涼拖鞋／價格:原價1,880元 特價1,080元

珍妮旋風．4D氣墊雙帶低跟瑪莉珍鞋／價格:原價1,980元 特價1,280元

優雅少女．山茶花金飾低跟樂福鞋／價格:原價1,980元 特價1,280元

1F｜AIR SPACE

AIR SPACE是一家女裝品牌，用心於款式設計的獨特性，擁有獨特自我風格的新銳設計師團隊，融合歐美好萊塢時尚女星路線，與日韓多層次搭配的休閒名媛風格，致力於平價時尚，也是一種美學。

母親節優惠內容 4/22-4/28 單筆消費滿2,500折200；單筆消費滿3,000折300 *特價品與其他活動無法合併使用

1F｜ROBINMAY

ROBINMAY 專賣各式男女包款，品牌精神是「ALL FOR EXPLORE」，創造風格多變、極具品味的時尚包款，專為熱愛生活的行動派，帶上優雅的同時，享受背包的自在與收納。

2024推薦商品：

沐夏水桶肩背包(L)/價格：1980元

Fine Life 肩背包/價格：1980元

夢特真皮胸包/價格：2980元

1F｜METRO T

Metro T-Metropolitan Taiwan & Tokyo，將台灣與東京的時尚做連結，以“開啟台灣與東京都會時尚新旅程”為理念，融合出新世代的流行穿搭飾品，分享兩地日常穿搭流行飾品，並搭配日本製的香氛產品，提升生活質感。

2024推薦商品：

玥境 珍珠純銀手鍊／價格: 原價1,280元 獨家價890元

相諾 珍珠造型手環／價格: 原價990元 獨家價690元

母親節優惠內容 1、4/19-5/12店櫃消費買四贈一 2、4/19-5/12消費滿980元贈珍珠耳環一對 價值450元 限量100份

1F｜YBG

YBG 集團獨家代理台灣原創品牌－KLOWER PANDOR，當天在櫃位試聞看看，味道調配都還蠻平衡，是屬於有質感的芬芳香氣！好多不同款式可做挑選，來滿足每個人的喜好喔！

2024推薦商品：

潘朵拉秘密香氛系列．香水洗沐組＋香水身體乳＋香水護手霜 /價格:原價3,320元 特價1,880元

1F｜犀牛盾 RHINOSHIELD

犀牛盾創立於 2012年，作為科技裝置配件品牌，十年來，以顛覆常規的材料科技及美學設計，一路成為世界知名的衝擊防護配件領導者之列。

承錠自己就有用過他們家的手機殼喔！

2024推薦商品：

AquaStand MagSafe兼容支架水壺 / 價格:1,900元(不鏽鋼版本)、1,450元(tritan版本)

CircularNext 100%循環再生防摔手機殼 / 價格:1,180元

背帶掛繩手機掛繩 / 價格:780元

1F｜PROMESSA

PROMESSA為點睛品旗下鑽飾專屬訂製品牌，代表義大利語「承諾」之意，為即將步入人生新階段的戀人，許下彼此永恆承諾。還有獨家iPad智能化訂製系統，充滿浪漫的儀式感體驗，陪伴迎向幸福的旅程。

2024推薦商品：

PROMESSA 18K白金玫瑰金雙色鑽石對戒: 價格店洽

PROMESSA 18K白金玫瑰金雙色鑽石項鍊: 價格店洽

1F｜U’re

U’re，希臘文為「妳就像」，女性是種多樣貌的存在，是無法任人單一定義的。品牌主打以合宜舒適的剪裁，並結合高質感與極舒適的素材，打造出柔美與優雅兼具的氣質，創造只屬於妳自己的獨特風格。

1F｜AS

AS，陪伴女性走過40逾年的光陰歲月，以精緻細膩的工藝匠心打造每一雙鞋履，不僅完美體現別致優雅靈魂，更是賦予每位女性嚮往的高尚生活美學。

2024推薦商品：

質感長釦全羊皮後繫帶尖頭高跟鞋 / 價格:原價5,280元 特價4,220元

母親節優惠內容 1、4/19-5/12-新品8折 2、消費滿5,000元現折500元

1F｜資生堂

想必沒有人不知道的國寶級保養品牌，資生堂從1872年開始分享美麗，擁有超過140年歷史的資生堂，承錠覺得就很適合作為今年母親節，永保青春美麗動人的秘密！送禮推薦給媽媽一套保養品。

2024推薦商品：

激抗痕彈力帶緊緻V臉夜間精華40ml /價格:原價5,800元 特價5,220元

激抗痕彈力帶緊緻V臉夜間精華 (加大容量80ml) /價格:原價9,200元 特價8,280元

1F｜AUROGEM 歐莉寶

歐莉寶AUROGEM珠寶，源起於1983年的裸鑽世家。所售出的珠寶，均附有品質保證書及最完善的服務！旗下現有歐莉寶珠寶【OnlyLove Diamonds, Grastyle】，共三大品牌提供給消費者。

2024推薦商品：

2克拉天然無燒藍寶鑽戒（附GRS證書）／價格: 原價438,000元 特價328,000元

Clover幸運草天然鑽石套組／價格: 原價54,000元 特價33,800元

母親節優惠內容 正品8折滿一萬現抵500元（GIA、特價品除外） 單筆消費滿8,000元贈菱格化妝包1個(另有高檻贈，詳情以現場專櫃公告為主，贈品不累贈)

2F｜SO NICE

以平價、高品質著稱的時尚女裝SO NICE，為本土在地品牌深耕超過30年，長久以來對女性顧客需求及設計剪裁的了解，持續提供貼近全球流行趨勢，並且符合亞洲女性身型的都會女裝。

2024推薦商品：

法式浪漫兩穿拋袖真絲洋裝4,980元

小香風V領撞色光澤感真絲上衣2,980元

真絲背心上衣2,480元

都會簡約雙排釦修身抗皺西裝外套2,980元

都會簡約修身抗皺喇叭褲1,980元

顯瘦Clean Fit抗皺快乾西裝外套2,980元

Clean Fit風抗皺落地西裝寬褲1,980元

圓領/V領重磅挺塑修身涼感上衣 490元(重磅-最顯瘦)

V領撞色重磅挺塑修身上衣490 (小香風-重磅)

輕盈絲柔滑綁結短版寬鬆涼感上衣 790元 (最涼、最輕薄、高級長絨棉)

高效防曬涼感綁帶修身抗皺風衣外套 1,780元 (Pro系列，具備戶外防曬等級)

高效防曬涼感壓褶修身抗皺寬褲 1,780元 (顯瘦顯腿長的版型)

高效防曬涼感工裝風落肩短版抽繩外套 1,780元

高效防曬涼感工裝風彈性寬褲 1,580元

母親節優惠內容 4/24-5/12 消費滿6,600元贈美白冰紗抗曬CP組

2F｜哈皮樂園

哈皮樂園榮獲台北市產發局SITI計畫，獨創多元主題DIY手作，包含史萊姆 、奶油膠、拚豆、串珠、熱縮片、洗手慕斯等。

原料皆通過SGS檢驗，現場會有專業老師引導，培養孩子們的空間感與美學！

推薦商品：

史萊姆DIY / 價格: 980元

奶油膠系列-水晶夜燈 / 價格:1,280元

奶油膠系列-萬用卡夾 / 價格:880

串珠系列-手鍊 / 價格:680元

串珠系列-吊飾/ 價格:880元

母親節優惠內容 母親節期間會員方案最低75折 單筆消費滿3,000元贈酒精噴瓶 出示大江coupon單筆消費1,000元即可現折100元

大江購物中心｜特賣會活動

省gogo美妝特賣

日期：4/18(四)-4/29(一)

地點：GBF水池旁

JIEYUN 捷云國際精品展售會

日期：5/1(三)-5/13(一)

地點：GBF水池旁

Panasonic按摩椅展售會

日期：5/1(三)-5/15(一)

地點：GBF水池旁

大江購物中心｜GBF商店手工壁畫

大江還有很多秘境打卡景點，像是下圖的壁畫造景，可都是專門請畫師一筆一筆手工繪畫上去，鮮明生動的圖案色彩，看起來栩栩如生充滿靈氣！

大江購物中心｜GBF太陽廣場戶外噴水池/草地

戶外還有一座噴水池，聽說到了晚上點亮燈光，照射到水中反射出來的畫面，看起來也更加夢幻呢！

大江購物中心｜5F空中廊道日夜景

空中廊道的入口處，是位在「4F古拉爵」&「客服中心」旁，可搭乘手扶梯上去唷！

大江購物中心的五樓，有開放走出室外的空中廊道，在這裡能欣賞到日夜不同的景緻風光。

承錠覺得晚上最漂亮，藍紫色燈光，營造出夢幻般的氛圍，涼爽的晚風吹過，看出去沒有什麼遮蔽物，視野極佳！

母親節檔期－馨花開 This is love!

活動日期：2024/4/19~5/12

贈送內容：全館當日累計滿5,000元送400元，聯名卡友6,000元最高送700元。

【2024年母親節EDM】→ https://pse.is/5s4xy4

【2024年母親節POP UP EDM】→ https://pse.is/5scbmw