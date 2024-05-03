這間位在油庫口附近的一間餐廳，在ig的一直被影片打到，
剛好跟朋友在附近有約就決定來吃看看，但因當天沒有訂位，
假日的5點多大約等了45分鐘的時間才入座。
用餐時間為90分鐘，店員帶位後直接用qrcode掃描點餐，
店裡沒收服務費，基本上餐具；醬料等都需要自助。
內用都有提供白飯吃到飽喔。
店裡的環境以米白色為主，給人一份舒適感，但因假日人潮太多，
所以當天給Ruby用餐的氛圍都是吵雜聲。
櫃台有一些特色小菜和甜點布丁，原本點了布丁說要餐後上，
結果當餐後要上的時候，店家卻告知已經沒有了，真的好可惜喔~
酥炸排骨蛋炒飯 $175
外脆內嫩的排骨與蛋炒飯，真的是這間店Ruby覺得好吃的一道菜。
滷味個來一份 $228
豬血糕和百頁味道還不錯，不過滷味是當天最後才上的一道菜。
絲瓜炒蛤蜊 $165
這道菜因為蛤蜊自閉，絲瓜太刮了，當天與店員反應後有退款了。
蔥爆牛肉 $170
蔥真的給多多，牛肉吃到後面都是牛肉末有一點可惜，不過味道還不錯。
酸辣湯$70
剁椒魚片 $190
燙高麗菜 $70
阿嬤控肉乾麵 $130
濃醒鮮奶茶 $85，蜂味烏龍 $55
Ruby覺得他們家的飲料比較強，飲料的奶茶類口感濃厚而順滑，
清新的烏龍茶中帶有淡淡的蜂蜜香氣，喝起來滿清爽的。
整體來說用餐的感覺體驗有一點需要再加強，以這樣的價格餐點的份量算是偏少，
甜點因為布丁售完沒有品嘗到有一點可惜，算是中規中矩的味道，
畢竟每個人對於美味的定義不一樣~
【店家資訊】
👉玖仰久仰
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🏠新北市板橋區文化路一段188巷51號
☎️02-2256-5613
⏰ AM11:00~PM21:30
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
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目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
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