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【板橋美食】玖仰久仰 板橋傑仕堡門市 -網美文文青風的熱炒店，飲料比餐點強-近捷運新埔站 Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-05-03 12:22:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：102
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：446篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：玖仰久仰-板橋傑仕堡門市
phone02-22565613
place新北市板橋區文化路一段188巷51號
作者本次評價：
2.20
美味度
2.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
1.00
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組合圖.jpg

這間位在油庫口附近的一間餐廳，在ig的一直被影片打到，

剛好跟朋友在附近有約就決定來吃看看，但因當天沒有訂位，

假日的5點多大約等了45分鐘的時間才入座。

【板橋美食】玖仰久仰 板橋傑仕堡門市 -網美文文青風的熱炒店

用餐時間為90分鐘，店員帶位後直接用qrcode掃描點餐，

店裡沒收服務費，基本上餐具；醬料等都需要自助。

內用都有提供白飯吃到飽喔。

【板橋美食】玖仰久仰 板橋傑仕堡門市 -網美文文青風的熱炒店

店裡的環境以米白色為主，給人一份舒適感，但因假日人潮太多，

所以當天給Ruby用餐的氛圍都是吵雜聲。

【板橋美食】玖仰久仰 板橋傑仕堡門市 -網美文文青風的熱炒店

櫃台有一些特色小菜和甜點布丁，原本點了布丁說要餐後上，

結果當餐後要上的時候，店家卻告知已經沒有了，真的好可惜喔~ 

【板橋美食】玖仰久仰 板橋傑仕堡門市 -網美文文青風的熱炒店

【板橋美食】玖仰久仰 板橋傑仕堡門市 -網美文文青風的熱炒店

酥炸排骨蛋炒飯 $175
外脆內嫩的排骨與蛋炒飯，真的是這間店Ruby覺得好吃的一道菜。

【板橋美食】玖仰久仰 板橋傑仕堡門市 -網美文文青風的熱炒店

【板橋美食】玖仰久仰 板橋傑仕堡門市 -網美文文青風的熱炒店

滷味個來一份 $228
豬血糕和百頁味道還不錯，不過滷味是當天最後才上的一道菜。

【板橋美食】玖仰久仰 板橋傑仕堡門市 -網美文文青風的熱炒店

絲瓜炒蛤蜊 $165
這道菜因為蛤蜊自閉，絲瓜太刮了，當天與店員反應後有退款了。

【板橋美食】玖仰久仰 板橋傑仕堡門市 -網美文文青風的熱炒店

蔥爆牛肉 $170
蔥真的給多多，牛肉吃到後面都是牛肉末有一點可惜，不過味道還不錯。

【板橋美食】玖仰久仰 板橋傑仕堡門市 -網美文文青風的熱炒店

酸辣湯$70

【板橋美食】玖仰久仰 板橋傑仕堡門市 -網美文文青風的熱炒店

剁椒魚片 $190

【板橋美食】玖仰久仰 板橋傑仕堡門市 -網美文文青風的熱炒店

燙高麗菜 $70

【板橋美食】玖仰久仰 板橋傑仕堡門市 -網美文文青風的熱炒店

阿嬤控肉乾麵 $130

【板橋美食】玖仰久仰 板橋傑仕堡門市 -網美文文青風的熱炒店

濃醒鮮奶茶 $85，蜂味烏龍 $55
Ruby覺得他們家的飲料比較強，飲料的奶茶類口感濃厚而順滑，

清新的烏龍茶中帶有淡淡的蜂蜜香氣，喝起來滿清爽的。

【板橋美食】玖仰久仰 板橋傑仕堡門市 -網美文文青風的熱炒店

整體來說用餐的感覺體驗有一點需要再加強，以這樣的價格餐點的份量算是偏少，

甜點因為布丁售完沒有品嘗到有一點可惜，算是中規中矩的味道，

畢竟每個人對於美味的定義不一樣~

 

【店家資訊】
👉玖仰久仰
🍽FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠新北市板橋區文化路一段188巷51號
☎️02-2256-5613
⏰ AM11:00~PM21:30

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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