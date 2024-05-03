自去年中秋烤肉一別，過了約莫半年左右的時間沒跟大學同學阿宏見面了~~；

阿宏提早預訂了之前在新莊才有創始店的一間韓式料理，

在GOOGLE MAP的評價中有著超高評分，最讚的是現在也能在微風信義就可以享用到囉!!

「韓吃一隻雞」於信義店的交通上來說非常方便，直接坐到市政府捷運站，

從3號出口一出來，右轉直接可以到微風信義，再搭乘電梯或手扶梯上四樓就到店家的樓層囉!

韓吃一隻雞 來源小故事

過去「一隻雞」是古早分秒必爭的商人們就餐時, 會直接說「我要一隻雞」，

加上雞湯原本即是江原道百姓裡食用的代表美食~爾後更衍伸成為了訪韓的必吃鍋物!

一鍋燉煮極為美味飄香的雞湯，在「韓吃一隻雞」現在也可以體驗到喔!

結合韓式新式特色新奇的滋味，或許更可以帶給我們在韓國所嘗試不到的新鮮感。

韓吃一隻雞 環境介紹

來到微風信義四樓後，不管是往哪個方向走都可以~

可以直接參考圖示的位置，門市位於「編號9」的地方。

一到位址就可以到看非常澎湃的菜色宣傳圖與整面的迎賓入口；

門口也有放置菜單可以提供給有興趣的朋友們參考喔!

裡面整體呈現黑灰色的蘑菇石板牆面~搭配著暖黃光，讓微冷的調性中透著溫暖且內斂的環境質感。

位置多採四人座~且桌面非常寬敞~完全不用擔心放不下所點的菜色~超可放心點餐!!

*也有比較隱私的包廂型

*入座時座位上器皿、餐具、飲用水都已準備好，且設有服務鈴~非常貼心~!

韓吃一隻雞 菜單

菜單的選擇上真的非常豐富~!!

有套餐的類型來讓兩個好友的聚餐~甚至開小型家族聚會都沒有問題~!

套餐

從最基礎的2人套餐~9人套餐都有!除提供的餐點愈來愈豐富外，

在雞湯鍋裏面也會從原本的半雞變成全雞；特調飲料的部分也會根據人數套餐有提供對應的杯數。

單點

如果擔心套餐中提供豐富的餐點不夠吃，

韓吃一隻雞也有提供非常豐富的單點來做選擇喔!

例如搬出來就超級澎派的「海鮮桶」有蛤蜊、魚片、小卷等選擇~

送上桌就會讓整桌的視覺性直接爆棚。

除此之外，更有獨家私藏料理、燒烤、經典風味料理等等~超可以一飽口福。

商業午餐

韓吃一隻雞除了一般套餐與單點外，也有針對在信義商圈上班的朋友們~

有提供商業午餐的選擇!只要是平日11:00~14:00就可以同時遇見這份菜單，

讓一個人也可以輕鬆獨享多人才可以享用的美味。

*當然一般消費者在該時段也可以購買喔!

最後胖達跟朋友選了一組雙人套餐、澎派魚片桶(小) 、澎派蛤蜊桶(中) 、

韓風炸醬麵、玉米火腿海苔飯~!那就期待餐點陸陸續續上桌啦!!!

韓吃一隻雞 招牌半隻雞

陣陣濃郁的雞湯味，再端上桌的時候就直撲而來。

放好之後服務人員會告知有「剪雞」的服務，將半雞剪至好入口的大小~非常貼心。

直舀一勺品嘗，這經典原味湯雞湯，湯頭濃郁不死鹹，喝起來非常甘甜、

入口清爽不會過於油膩。湯中的雞肉軟嫩不乾柴，頗富肉汁，且剪的大小適合，非常好入口。

韓吃一隻雞 泡菜煎餅

泡菜煎餅的餅皮不會太厚，外皮煎的恰~恰，吃起來帶有酥脆口感，

內餡的泡菜也酸辣脆口，微酸的滋味刺激著胖達的味蕾~吃一了片後直接開胃~~~!

韓吃一隻雞 韓式辣炒牛

這道特色料理韓式辣炒牛本身可以單吃，也可以用生菜包裹著吃，皆具有不錯的風味，

胖達建議夾著生菜入口可以增添一點脆口感與水分~品嘗起來的風味比較讚。

牛五花本身辣味非常夠勁，且肉質柔軟若搭配蘿蔓入口，吃起來感受較為多汁；

用紅捲包覆則會略帶苦味喔！

韓吃一隻雞 韓風炸醬麵

麵體上鋪放著半熟荷包蛋、小黃瓜與撒上芝麻的韓風炸醬；

拌勻入口~麵體軟硬適中，吃起來Q彈，炸醬本身不會太鹹，

沾附在麵體上吃起來非常滑順估溜。

韓吃一隻雞 玉米火腿海苔飯丸

一長盤上有五球飯丸~小巧的感覺非常可愛；飯丸的米粒本身很Q軟，

調味上透過火腿與海苔本身的鹹味與點綴在上方的辣椒絲帶有微辣，

有著不錯的相乘風味。

韓吃一隻雞 魚片&蛤蜊桶

讓人覺得很厲害的澎派桶~很難想像如果點「大」桶的出來是要多少人吃了!!

蛤蜊的數量非常之多~放到湯鍋裡面去，頓時以為我今天是不是改吃了蛤蜊鍋了~~!

蛤蜊粒粒肉質皆非常飽滿，入口肉質非常緊實，滿滿的鮮甜味；

而鱸魚片也不表現不俗，吃起來輕甜~肉質細緻十分。

韓吃一隻雞 韓式水煮魚板

需要放入雞湯過一起燉煮，最後魚板不僅吸附了雞湯的精華~

咬下更具甘甜風味且本身非常Q彈，鮮味也滿滿。

韓吃一隻雞 韓式小菜

泡菜（辛奇）

醃製的非常入味，保留了清脆的口感與水分，入口非常唰嘴。

醃製蘿蔔

蘿蔔本身的特有土味不會太重，吃起來具有一股酸酸甜甜的滋味。

涼拌豆芽

入口不會像泡菜（辛奇）那麼辛辣，沒有川燙的過於軟爛，留有不錯的脆口感。

涼拌海帶芽

相較於海帶，海帶芽更具有軟嫩的口感~天然賦有一點點的鹹鹹滋味，

當開胃小點非常合適。

韓吃一隻雞 蔬菜盤

菜盤上面有高麗菜、金針菇、鴻喜菇、袖珍菇、香菇、玉米筍、南瓜等。

袖珍與鴻喜菇入鍋煮後吃起來皆質地滿飽、多汁，玉米筍則保有脆脆的口感，

金針菇則富有咀嚼帶來的脆嫩感。

韓吃一隻雞 西瓜冰棒汽水

另一道有震撼視覺的餐點，直接一支西瓜冰棒雪糕插在氣跑水上方，

西瓜雪糕的濃濃風味，搭配以氣泡水為基底的飲品，

入口富有清爽與甜蜜感，在春夏之際喝起來非常讚～

最後冰棒融入在氣泡水中的風味更佳。

韓吃一隻雞 玉米鬚茶

入口微甘不苦澀，且因為沒有含咖啡因～讓想喝茶卻怕睡不著的朋友也可以喝喝～

韓吃一隻雞 結語&相關資訊

胖達與朋友吃完一輪下來，真的覺得超級豐盛~!!!

不管是鮮度或者肉質的呈現與湯品的風味都有著不錯的表現，

不用去韓國在這邊也可以一品道地風味呢!

胖達也分享相關資訊在下方給大家參考喔!

店名:朋月栻-韓雞雞–江原道-宗음식 韓吃一隻雞火鍋鍋物｜微風信義店

（韓國一隻雞鍋物）

地址: 台北市信義區忠孝東路五段68號4樓

電話:02 2723-0778

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