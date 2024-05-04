夏季也有楓紅? 真心不騙

一般來說秋冬之際我們才會想到賞楓，但你知道嗎? 紫葉槭 就在春夏交替的季節綻放新芽，隨著日照時間增長顏色漸漸變深，一片紫紅色在翠綠的山林中格外顯眼，宛如楓紅的美景實在教人著迷 😍

宜蘭縣大同鄉的省道台七線明池路段，沿途正是紅通通的景致，這裡遊客不多堪稱是宜蘭的一處秘境

紫葉槭種植在明池森林遊樂區的附近，從宜蘭大同鄉走台七線(北橫公路)，一路往明池方向前進即可，快要抵達的時候便會看見道路兩旁開始有楓紅的景象，一直延伸到61K~67K處都會有

行駛在北橫公路上，一路都是被茂密森林和青苔所覆蓋，一過了明池景色就變得不一樣，鮮豔又有層次的紫紅色分布在兩側，與藍天與青山相襯，真是美不勝收

假日抽空上山為的就是放鬆心情，備用在車上的露營椅此刻派上用場，找了一處可停車的小空地便坐了下來，用步行的方式沿著山路緩緩前進，好好的呼吸山中的空氣，海拔約1150公尺的山林比平地涼爽許多，而北橫公路的生態非常豐富，尤其春夏季節花草茂盛、各種昆蟲爬蟲也都出來活動，山上可是熱鬧紛紛，我們一邊散步賞楓也一邊探索自然生態

紫葉槭在每年的四月開始冒出新芽，這種楓紅的景色會一直持續到十月，進入冬季之後便開始落葉，到隔年春天再吐露新芽，也就是這個路段有楓紅美景將近有六個月之久，民眾可以找時間上山看看喔

我們一大清早上山8點多就抵達，人車不多顯得非常清幽，微微的陽光乍現，是溫暖舒服的光，環繞在耳邊盡是蟲鳴鳥叫，這一處遠離塵囂的世外桃源教人沉醉，紫紅色的葉片上還沾有清晨的雨露，萬物就在大地的滋潤下逐漸展現生命力與活力

拾起落下的一片紫葉槭，漂亮的葉型真是討喜

透著陽光的紫葉槭片片火紅，渲染在寂靜的森林裡

一旁的流水潺潺，奏著春天的輕快樂曲

散步之餘忍不住幫他們拍了許多美照

紫葉槭就是春夏最美麗的模特兒

更是這一片森林裡最受矚目的焦點

除了欣賞紫葉槭，

順便也觀察到不少的可愛生物

紀錄一下山中的多采多姿

常見的一種蝴蝶白粉蝶，

正在花叢間雙雙對對飛舞求偶

孩子看見剛出生的小攀木蜥

山路兩旁欄杆上更是熱鬧精彩

超級多的昆蟲、毛蟲、螞蟻、椿象 行走攀爬

喜歡觀察自然生態的我們看得目不轉睛

大自然真是一座豐富的戶外教室

每每上山總是身心愉快也收穫滿滿

自備了一點滷味中午填飽肚子，

坐在露營椅上乘涼發呆，

短暫忘卻煩憂和惱人的事，

就在北橫公路上享受半日的悠閒寧靜

撒野樂活小村婦 窩客島 WalkerLand

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