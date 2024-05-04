為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人｜宜蘭大同秘境

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人｜宜蘭大同秘境

2024-05-04 16:58:00 撒野樂活小村婦 人氣：97
share
窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：169篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 大同鄉

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

夏季也有楓紅?  真心不騙

一般來說秋冬之際我們才會想到賞楓，但你知道嗎? 紫葉槭 就在春夏交替的季節綻放新芽，隨著日照時間增長顏色漸漸變深，一片紫紅色在翠綠的山林中格外顯眼，宛如楓紅的美景實在教人著迷 😍

宜蘭縣大同鄉的省道台七線明池路段，沿途正是紅通通的景致，這裡遊客不多堪稱是宜蘭的一處秘境

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

紫葉槭種植在明池森林遊樂區的附近，從宜蘭大同鄉走台七線(北橫公路)，一路往明池方向前進即可，快要抵達的時候便會看見道路兩旁開始有楓紅的景象，一直延伸到61K~67K處都會有

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

行駛在北橫公路上，一路都是被茂密森林和青苔所覆蓋，一過了明池景色就變得不一樣，鮮豔又有層次的紫紅色分布在兩側，與藍天與青山相襯，真是美不勝收

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

假日抽空上山為的就是放鬆心情，備用在車上的露營椅此刻派上用場，找了一處可停車的小空地便坐了下來，用步行的方式沿著山路緩緩前進，好好的呼吸山中的空氣，海拔約1150公尺的山林比平地涼爽許多，而北橫公路的生態非常豐富，尤其春夏季節花草茂盛、各種昆蟲爬蟲也都出來活動，山上可是熱鬧紛紛，我們一邊散步賞楓也一邊探索自然生態

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

紫葉槭在每年的四月開始冒出新芽，這種楓紅的景色會一直持續到十月，進入冬季之後便開始落葉，到隔年春天再吐露新芽，也就是這個路段有楓紅美景將近有六個月之久，民眾可以找時間上山看看喔

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

我們一大清早上山8點多就抵達，人車不多顯得非常清幽，微微的陽光乍現，是溫暖舒服的光，環繞在耳邊盡是蟲鳴鳥叫，這一處遠離塵囂的世外桃源教人沉醉，紫紅色的葉片上還沾有清晨的雨露，萬物就在大地的滋潤下逐漸展現生命力與活力

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

拾起落下的一片紫葉槭，漂亮的葉型真是討喜

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

透著陽光的紫葉槭片片火紅，渲染在寂靜的森林裡

一旁的流水潺潺，奏著春天的輕快樂曲

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

散步之餘忍不住幫他們拍了許多美照

紫葉槭就是春夏最美麗的模特兒

更是這一片森林裡最受矚目的焦點

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

除了欣賞紫葉槭

順便也觀察到不少的可愛生物

紀錄一下山中的多采多姿

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

常見的一種蝴蝶白粉蝶

正在花叢間雙雙對對飛舞求偶

孩子看見剛出生的小攀木蜥

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

山路兩旁欄杆上更是熱鬧精彩

超級多的昆蟲、毛蟲、螞蟻、椿象 行走攀爬

喜歡觀察自然生態的我們看得目不轉睛

大自然真是一座豐富的戶外教室

每每上山總是身心愉快也收穫滿滿

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

自備了一點滷味中午填飽肚子，

坐在露營椅上乘涼發呆，

短暫忘卻煩憂和惱人的事，

就在北橫公路上享受半日的悠閒寧靜

春夏也有楓紅?北橫明池路段「紫葉槭」吐露新芽，火紅一片正迷人

 

    撒野樂活小村婦 窩客島 WalkerLand

https://www.walkerland.com.tw/bloggers/125808/article

    撒野樂活小村婦 的 IG   

https://www.instagram.com/smallesa_wu/

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

文章標籤
北橫 台七線 楓葉 紫葉槭 楓紅 宜蘭大同景點 宜蘭景點 宜蘭秘境 明池山莊 賞楓 賞楓景點 宜蘭旅遊 宜蘭一日遊 賞楓秘境
創作者介紹
創作者 撒野樂活小村婦 的頭像
撒野樂活小村婦

撒野樂活小村婦




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#宜蘭
morechevron_right
文章關鍵字
宜蘭 明池 宜蘭大同鄉 紫葉槭 more
檢舉
share
chevron_left

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up