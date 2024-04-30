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好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋咪｜宜蘭美食

2024-04-30 17:38:00 撒野樂活小村婦 人氣：104
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：168篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：刀山臭豆腐
phone03-9616511
place宜蘭縣冬山鄉鹿得路113號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

放在口袋內一陣子的刀山臭豆腐，終於來採點嚐鮮！臭豆腐是台灣平民級美食，當然要吃起來呀，更何況這一間網評不錯，好吃又好拍，身為宜蘭地方媽媽就趕緊來吃給大家看 😆

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

刀山臭豆腐位在宜蘭縣冬山鄉，附近有知名景點梅花湖風景區，距離不到兩公里(開車五分鐘)，推薦大家到這裡遊玩的時候可順道過來，開車導航到周圍都是田邊的鹿得路，斗大顯眼的紅色招牌就是了，還有一排刀狀的紅色大旗飛舞飄揚

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

刀山臭豆腐外觀是一間鐵皮搭建的小餐館，有附設停車場，停車位還蠻多的，假日若遇人潮多也不必擔心，還有路旁白線可以停，用餐非常方便

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

  刀山臭豆腐｜店內環境  

我們停好車後在外面就聞到陣陣香味

濃郁的氣味讓我們加緊腳步入內

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

一進室內就被滿屋的紅給驚豔，大紅色的牆面非常搶眼，入門處的牛頭馬面和大刀造景吸引許多遊客在這邊拍照打卡，相當有趣

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

靠近櫃台這一片牆還有刀梯 (此處不可攀爬)  店裡大膽的色調和特殊的造景設計感十足，難怪開幕時也刮起一陣旋風和話題

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

店LOGO的設計也非常特別

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

另一個讓遊客感到趣味的就是這個大油鍋，是真的可以入內拍照的 (需要脫鞋) 雖然是火焰是假的，但看起來有那麼一點真實感，不過拍照時請按照指示注意安全，家長最好在一旁協助小朋友進入喔。這裡的造景可以讓小朋友體驗上刀山、下油鍋的樂趣，用餐之餘增添趣味也很不錯呢

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

▼點餐櫃檯處 

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

工作人員都很年輕，入內便親切招呼客人，當天是假日傍晚幸運的並沒有客滿，所以我們一到就馬上有位置，整間店的座位不少，環境寬敞整潔，完全沒有傳統小吃店的油膩髒亂，這一點覺得很加分

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

乾乾淨淨的用餐空間，在這邊吃臭豆腐很可以

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

  刀山臭豆腐｜點餐流程  

餐點的方式比較特別，需要使用點餐機

 ▶️ 點餐機操作選取餐點

 ▶️列印出菜單等候叫號

 ▶️聽到號碼之後再到櫃台取餐+結帳

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

  刀山臭豆腐｜由來  

原來刀山臭豆腐「花蓮瑞穗臭豆腐」的第三代，來到宜蘭冬山鄉梅花湖附近開設，從小耳濡目染在臭豆腐的環境，也懂得掌握油鍋的功夫，後來結合『上刀山下油鍋』的創意發想，讓此地鄉親和遊客也能夠品嚐飄香六十年的好味道

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

  刀山臭豆腐｜菜 單  

刀山臭豆腐菜單.jpg

菜單很簡單就是臭豆腐，有分

刀山派、特大份、隱藏版 

另外飲料有兩種 

桃花綠茶、椒龍紅茶 

(加購飲料可折10元，每份現折一杯) 

(沒有低消，不加服務費) 

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

除了點餐機可以瀏覽，

旁邊也有圖文說明的菜單可供參考

  刀山臭豆腐｜餐點分享  

初次到訪，我們兩人點了 

刀山派  臭豆腐(大)  $80

隱藏版  快意武蝦  $120

椒龍紅茶  $30

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

我看網路上介紹都是點特大份至尊刀磚臭豆腐下圖出處來自 刀山臭豆腐臉書）四層疊起來總共有16塊，看著就好過癮，不過我們只有兩個人實在不能浪費食材，就點了一般大份的，下次再多帶一些吃貨朋友來點一桌大快朵頤

刀山臭豆腐至尊.jpg

刀山派  臭豆腐 (大)

刀山派小份的三塊，大份的有五塊，老實說臭豆腐上桌的時候因為有一點破損，外觀上沒有很漂亮，我查google評價時的照片大家都拍得很不錯，外皮酥脆方正，不知道是不是當天的小小失誤，呵呵，也只好把真實照片呈現(不過我還是會想再去吃啦，給機會再去補拍一下) 

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

臭豆腐口感還算不錯，外面有酥脆度，裡面軟嫩多汁，內餡已經塞了醬汁和蒜泥，其實一塊不小喔以女生來講一口塞不下，分好幾口才吃完，他們的泡菜我很喜歡，酸度甜度脆度都具備，但沒有辣度就是了，個人覺得再加一些辣味道會更出色

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

隱藏版  快意武蝦

這一道完全是看隱藏版就想點來吃吃看，老闆介紹說是包著蝦肉和花枝，聽了就覺得特別

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

這一顆很大耶，咬下去很有札實感，內餡是蝦漿和花枝漿，不但飽滿而且有蝦蝦的味道，外皮就是裹覆著醬汁的豆腐皮，第一次吃到覺得口味蠻獨特，我吃了兩塊就開始覺得飽，這一道很推薦大家試試看，隱藏版另一種口味是刀光金沙，我也超級有興趣，臭豆腐加鹹蛋黃耶，期待再找時間去品嚐跟你們分享喔

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

椒龍紅茶  

什麼是椒龍紅茶啦?  看名字真的不太曉得，我喝了一口後皺起眉頭，我家大叔說就是加了花椒的紅茶呀，我的天啊太特別了，連喝好幾口之後淡訂的跟大叔說，我覺得還是古早味紅茶比較對味 😂個人覺得花椒味比較重所以搶了紅茶的風味，不過重口味的先生很喜歡，他說特別又好喝，這個就讓大家自己來品嚐囉

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

吃完臭豆腐最重要的當然是拍照玩耍去，隔壁桌的兩位小朋友已經輪流去上刀山下油鍋了，小男生在油鍋裡翻滾啊翻滾，演得很逼真爸爸也拍得相當認真，我詢求家長同意之後也幫小朋友拍張照片 (因為我們兩個大人都不好意思進去翻滾 🤣哈哈哈 )

好吃好拍的創意小吃【刀山臭豆腐】鄰近冬山梅花湖，油鍋拍照金醋

刀山臭豆腐 這次用餐印象還算不錯，店內舒適寬敞乾淨又有停車場，造景特別頗有趣味性，下回很想試試 金沙臭豆腐、四層的至尊刀磚宜蘭冬山的美食跟大家分享，有機會來梅花湖風景區別忘記來嘗鮮

  刀山臭豆腐｜資訊  

■ 地址 : 宜蘭縣冬山鄉鹿得路113號 

■ 電話 : 03 9616511

■ 營業時間 11:00-18:00

  最後點餐時間為 17:30 

■ 公休日: 週三

■ FB官方網站: 刀山臭豆腐

    撒野樂活小村婦 窩客島 WalkerLand

https://www.walkerland.com.tw/bloggers/125808/article

    撒野樂活小村婦 的 IG   

https://www.instagram.com/smallesa_wu/

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主                 

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