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宜蘭壯圍超人氣韓式料理 朋月栻古亭穀倉韓雞一號倉尺洞 超浮誇韓國長型鐵板料理 超好喝雞湯還有韓式炸雞..親子出遊家庭聚餐都很適合

2024-07-22 18:07:00 豺狼做料理 人氣：96
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窩客好文

豺狼做料理

發表篇數：56篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

朋月栻 치킨하나古亭穀倉-韓雞一號「倉尺洞」
phone03-930100
place宜蘭縣壯圍鄉永美路二段17巷12號1樓
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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首圖.jpg

宜蘭在我的印象就是好山好水,算是台北人很常去小旅行的地方,
沒有錯這次全家小旅行我特別安排了“古亭穀倉韓雞一號倉尺洞”韓式料理,
因為之前就吃過朋月栻韓吃一隻雞對這品牌很有信心,
來到這才發現這個廢墟秘境我以前來拍過不少網美照..
竟沒發現韓雞一號倉尺洞,走吧!先來去吃飯吧~~

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朋月栻 치킨하나古亭穀倉-韓雞一號「倉尺洞」
地址：宜蘭縣壯圍鄉永美路二段17巷12號一樓
電話號碼： 03 930 1001

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古亭穀倉-韓雞一號「倉尺洞」位在古亭穀倉旁,餐廳附近周邊可以免費停車,停好車立刻就看到這棟很明顯的黃色建築加上韓文招牌,辨別度很高,很好找.

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走進餐廳先看到這隻黃色大大的小雞敲可愛啦!

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餐廳內色彩繽紛的顏色搭配各種的布條.海報,上面都是滿滿的韓文，
可以感受到像是置身於韓國街頭的文化和意境

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餐廳內還有不斷變換的韓文霓虹燈很吸引目光，完全融入韓國流行風格，
充滿著明亮與熱鬧的氛圍
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我很喜歡古亭穀倉-韓雞一號「倉尺洞」的風格，溫馨可愛還有寬敞明亮的空間,這裡的布置十分舒服，看起來很有韓式風格，相信網美們會拍照拍不停

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韓雞一號「倉尺洞」使用線上掃碼點餐,
詳細的菜單在此就不一一羅列(以官網公告為主)

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豺狼及小幫手這次點的是熱門穀倉懷舊倉尺雙人套餐$1288,
另外又加點了一些特色菜,來看我們食記~~

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湯底-我們選擇的是招牌的雞湯,一上桌香味撲鼻而來,非常香濃郁好喝,
火鍋湯底裡面有韓式魚板和各種小農蔬菜,裡面沒有加工餃類我很喜歡

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套餐有一盤肉品,我們選的是牛肉,肉切的有厚度口感還不錯,
牛肉是偏五花肥瘦比蠻適當的不會太油膩

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套餐含有兩杯飲料,我個人很推薦韓式哈密瓜雪糕冰淇淋,
超特別是哈密瓜汽水,汽水裡插著哈密瓜雪糕真的超級有趣

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無骨炸雞:裹粉不會太厚,很酥香,店家附了三種不同的沾料,蜂蜜.韓式醬.美乃滋.每一種沾料吃的口感不同都超好吃

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春川辣雞加上熔岩莫扎瀑布起司:不僅減低辣味還帶了一點奶香，
裡面的馬鈴薯好綿密Q香,我大推超好吃的

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生菜沙拉:裡面超多種類的蔬菜,小黃瓜.玉米.美生菜.紫色高麗菜...
還有馬鈴薯泥,搭的是柚香和風醬汁很清爽,很解膩非常適合

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海苔玉米飯:我們把飯和所有料拌勻捏成一球一球,覺得很有趣好玩又好吃，飯很Q香軟硬剛好,裡面的玉米搭配淡淡的海苔香氣我好愛

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店內還附有三種經典的韓式小菜:這都是小幫手的最愛喔!
而且這是可以免費續點的~讚!
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韓式花生煉乳年糕:大家一定要點，軟軟糯糯一口一個停不下來,真的很好吃

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韓式辣味烤雞:$580小幫手在網路看到推薦大家必點的喔!(這要三天前預訂),
哈!果然豺狼說:烤雞肉質超讚，好吃到他一個人嗑完一整隻

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首爾海鮮Pizza$468:這一道也是網友推薦必點的,上面有點像韓式煎餅,
裡面有各種海鮮,餅皮不會太厚,搭著韓式醬還有起司口味超讚!

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豺狼及小幫手食後心得:
吃過朋月拭這個品牌的餐廳好幾次,本來就蠻有信心,所以到宜蘭也選擇預訂古亭穀倉韓雞一號倉尺洞,
我們依然覺得很讚!菜品很道地也澎派,加上這裡場地更寬敞,很韓風的佈置,真的好像來到韓國度假的感覺
話不多說~來看看前兩次朋月拭的食記吧!

微風信義韓吃一隻雞:https://beshal.pixnet.net/blog/post/144558577
二月牌沙茶爐:https://beshal.pixnet.net/blog/post/147493969

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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

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