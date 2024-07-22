宜蘭在我的印象就是好山好水,算是台北人很常去小旅行的地方,

沒有錯這次全家小旅行我特別安排了“古亭穀倉韓雞一號倉尺洞”韓式料理,

因為之前就吃過朋月栻韓吃一隻雞對這品牌很有信心,

來到這才發現這個廢墟秘境我以前來拍過不少網美照..

竟沒發現韓雞一號倉尺洞,走吧!先來去吃飯吧~~

豺狼做料理影音介紹 點我

三隻小熊吃喝玩樂FB粉專 點我

豺狼做料理FB粉專 點我

朋月栻 치킨하나古亭穀倉-韓雞一號「倉尺洞」 地址：宜蘭縣壯圍鄉永美路二段17巷12號一樓

電話號碼： 03 930 1001

平日：17:00 – 22:00

假日: 11:00 – 22:30

週二公休

線上訂位：

FB粉絲頁： 營業時間：平日：17:00 – 22:00假日: 11:00 – 22:30週二公休線上訂位： https://inline.app/booking/-NIRcISTjYKVbcwAelD0:inline-live-3/-NIRcIvZ1ME90JQDSq-i FB粉絲頁： https://www.facebook.com/p/%EC%B9%98%ED%82%A8-%ED%95%98%EB%82%98-%E5%8F%A4%E4%BA%AD%E7%A9%80%E5%80%89-%E4%B8%80%E8%99%9F%E5%80%89%E5%80%89%E5%B0%BA%E6%B4%9E-%E6%9C%8B%E6%9C%88%E6%A0%BB-100082735924392/

古亭穀倉-韓雞一號「倉尺洞」位在古亭穀倉旁,餐廳附近周邊可以免費停車,停好車立刻就看到這棟很明顯的黃色建築加上韓文招牌,辨別度很高,很好找.



走進餐廳先看到這隻黃色大大的小雞敲可愛啦!



餐廳內色彩繽紛的顏色搭配各種的布條.海報,上面都是滿滿的韓文，

可以感受到像是置身於韓國街頭的文化和意境



餐廳內還有不斷變換的韓文霓虹燈很吸引目光，完全融入韓國流行風格，

充滿著明亮與熱鬧的氛圍



我很喜歡古亭穀倉-韓雞一號「倉尺洞」的風格，溫馨可愛還有寬敞明亮的空間,這裡的布置十分舒服，看起來很有韓式風格，相信網美們會拍照拍不停





韓雞一號「倉尺洞」使用線上掃碼點餐,

詳細的菜單在此就不一一羅列(以官網公告為主)



豺狼及小幫手這次點的是熱門穀倉懷舊倉尺雙人套餐$1288,

另外又加點了一些特色菜,來看我們食記~~

湯底-我們選擇的是招牌的雞湯,一上桌香味撲鼻而來,非常香濃郁好喝,

火鍋湯底裡面有韓式魚板和各種小農蔬菜,裡面沒有加工餃類我很喜歡

套餐有一盤肉品,我們選的是牛肉,肉切的有厚度口感還不錯,

牛肉是偏五花肥瘦比蠻適當的不會太油膩

套餐含有兩杯飲料,我個人很推薦韓式哈密瓜雪糕冰淇淋,

超特別是哈密瓜汽水,汽水裡插著哈密瓜雪糕真的超級有趣

無骨炸雞:裹粉不會太厚,很酥香,店家附了三種不同的沾料,蜂蜜.韓式醬.美乃滋.每一種沾料吃的口感不同都超好吃

春川辣雞加上熔岩莫扎瀑布起司:不僅減低辣味還帶了一點奶香，

裡面的馬鈴薯好綿密Q香,我大推超好吃的

生菜沙拉:裡面超多種類的蔬菜,小黃瓜.玉米.美生菜.紫色高麗菜...

還有馬鈴薯泥,搭的是柚香和風醬汁很清爽,很解膩非常適合

海苔玉米飯:我們把飯和所有料拌勻捏成一球一球,覺得很有趣好玩又好吃，飯很Q香軟硬剛好,裡面的玉米搭配淡淡的海苔香氣我好愛



店內還附有三種經典的韓式小菜:這都是小幫手的最愛喔!

而且這是可以免費續點的~讚!



韓式花生煉乳年糕:大家一定要點，軟軟糯糯一口一個停不下來,真的很好吃

韓式辣味烤雞:$580小幫手在網路看到推薦大家必點的喔!(這要三天前預訂),

哈!果然豺狼說:烤雞肉質超讚，好吃到他一個人嗑完一整隻

首爾海鮮Pizza$468:這一道也是網友推薦必點的,上面有點像韓式煎餅,

裡面有各種海鮮,餅皮不會太厚,搭著韓式醬還有起司口味超讚!





豺狼及小幫手食後心得:

吃過朋月拭這個品牌的餐廳好幾次,本來就蠻有信心,所以到宜蘭也選擇預訂古亭穀倉韓雞一號倉尺洞,

我們依然覺得很讚!菜品很道地也澎派,加上這裡場地更寬敞,很韓風的佈置,真的好像來到韓國度假的感覺

話不多說~來看看前兩次朋月拭的食記吧!

微風信義韓吃一隻雞:https://beshal.pixnet.net/blog/post/144558577

二月牌沙茶爐:https://beshal.pixnet.net/blog/post/147493969

豺狼做料理YouTube訂閱 點這裡~~https://www.youtube.com/@wolf10300/videos

大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

三隻小熊吃喝玩樂部落格訂閱 點這裡~~https://beshal.pixnet.net/blog

三隻小熊吃喝玩樂FB粉專 https://www.facebook.com/profile.php?id=100065551297043

豺狼做料理IG https://www.instagram.com/wolf_10300/

豺狼做料理LINE: @098opigo(@要打)

業務聯絡Email: bsh95830@gmail.com