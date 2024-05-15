每周五下班回台中的路途就開始搜尋交流道美食，這回來到新竹關西小鎮，看見擁有1000多則好評的一銀麵，距離關西交流道也不遠，也就順勢過來品嚐，沒想到一試成主顧，連續三周都來報到，到底一銀麵有什麼樣的魅力？讓大家甘願排隊等候

這一棟日洋風格的老宅看得出歲月痕跡，外觀有著樸素典雅的古典美，打著燈光的兩層樓建築在夜幕之下顯得格外醒目

關於 一銀麵

初次聽到一銀麵有些不解它賣得是什麼? 其實一銀麵於2003年(民國92年)開始在關西小鎮營業，至今超過20年了，起初是由退休的三位好友姊妹共同經營，且在第一銀行門口起家，故而稱作一銀麵，主要販售客家粄條、乾麵、餛飩湯、肉羹、水晶餃、各種滷味小菜、等等。後來在2020(民國109年) 搬遷到正義路與北平路口，也就是關西老鎮長陳興盛的故居，店家將閒置多年的老宅重新整理後繼續為在地鄉親服務，傳承地方美味

我們當天過來時天色已經漸暗，不但裡面客滿外頭還有許多排隊的民眾，來外帶的鄰居朋友也不少，一銀麵的營業時間有別於一般小吃店，它是從下午三點才開始，我們入內拿了點菜單領取號碼牌之後，便在戶外庭院裡等候。這裡有提供停車場，須從大門進去靠右邊小巷進入老宅的後方，不過僅能停8-9台車子而且裡面不太好迴轉，也可以將車停在外面白線內

等待叫號的同時隨意繞繞，觀看這棟古色古香的洋樓，低調的淺灰色外牆鑲著復古的木窗和鐵花窗，讓人期待入內吃麵呢，獨棟的老宅被庭院圍繞，不過天色較暗就拍不出什麼美景

餐廳的空間分別在入內的兩個區域，工作人員忙進忙出，門口廊道也排滿了人，只好簡單取景讓大家看一下內部環境，裡面就是簡單樸實的裝璜，木格窗與實木天花板以及古樸的桌椅，歷史老屋裡不改小吃店的樣貌，由於用餐時段人真的很多，我們排了將近20分鐘才有座位也只能跟其他客人併桌

醬料自助區和點餐櫃檯

最新的營業時間似乎有調整過

不分平假日都是下午3點到晚上9點半

每周二公休

一銀麵｜菜單及餐點

看見菜單覺得很開心因為通通都是銅板價，飯麵都有，還有多種滷味小菜，最愛這樣的傳統小吃了

我們兩人的餐點 水晶餃(乾)、滷肉飯、

肉羹湯、豬耳朵、小黃瓜、燙青菜、豆干

⊙滷肉飯 $45

這一碗滷肉飯份量不算小，口味倒是中規中矩，肥瘦度剛好但是鹹香度不太足夠，先扒個兩口填填飢餓的胃，因為我看到另一碗招牌水晶餃就被吸引過去了 😄

⊙肉羹湯 $40

肉羹湯倒是有一點特別，看起來明明就是酸辣湯啊，沒錯，這是以酸辣湯底為主的羹湯，微酸微辣的口感喝起來很順口，濃稠度也剛好，是我喜歡的味道

肉塊不大但粒粒扎實有咬勁

很推薦大家嚐一嚐

⊙水晶餃(乾) $45

招牌水晶餃必點！有湯的跟乾的兩種，點餐的時候一度猶豫不絕，最後還是先點了乾拌的來吃吃看。一份水晶餃有5顆，粒粒飽滿，富有彈性Q度的外皮咬起來真過癮，裏頭的肉餡很像客家肉圓的口味，有香蔥、肉燥、豆芽、油膏，鹹香鹹香的好好吃

不要小看這5顆喔，其實不小耶我吃了3顆就有飽足感

⊙燙青菜 $40

當天的青菜是地瓜葉，蠻大一盤，川燙過後的葉菜很新鮮，拌上油蔥和醬汁吃感覺很不錯

⊙豆干$15 豬耳朵 $40

我們只有兩人所以小菜只點了三樣，

基本上小菜也不會雷是好吃的

⊙小黃瓜 $30

脆脆的涼拌小黃瓜非常爽口開胃

桌上的這一瓶店家自製辣椒醬很厲害，舀一點來拌著小菜吃更夠味，喜歡豐富刺激口感的朋友千萬別錯過

吃飽喝足後再買一瓶店家自製的仙草茶

沒有添加物很天然，解解膩也還不錯唷

這次來一銀麵用餐後感覺不錯，能在這麼古樸懷舊的老宅空間裡享用傳統小吃，環境舒適而且非常平價美味，難怪深受在地人和遊客的喜愛，有機會想再去品嚐餛飩還有其他品項，只不過用餐時間人潮比較多一些，稍微需要等候一下，要吃得要有耐心喔

一銀麵｜店家資訊

■ 地址 : 新竹縣關西鎮北平路56號

■ 電話 : 03 5170197

■ 營業時間 15:00-21:30

■ 公休日: 週二

■ FB官方網站: 關西一銀麵

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主



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