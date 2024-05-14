從仁武小攤子起家的依賴咖啡，很多熟客都是在小攤子開始養成

轉戰到仁武店鋪，讓依賴咖啡、手作甜點蛋糕打響知名度

很棒的是依賴咖啡2號店就在陽明路上

鄰近文山特區的咖啡店，擁有自家特色的咖啡、手作甜點

對面就是World Gym世界健身俱樂部、附近很多民眾也會來放鬆喝咖啡聊是非

依賴咖啡2號店Dependence Coffee·Pastry & Croissant no.2

位置：高雄市三民區陽明路162號

電話號碼： 0988 619 247

營業時間：08:00~19:00(週四公休)

寵物友善空間

粉絲團：Facebook

陽明路居然隱藏這間 依賴咖啡2號店

店鋪很美很文青，帶有優雅舒適的休閒咖啡館

人數多也很推薦到二樓，別有洞天的戶外休閒露營風的用餐環境

依賴咖啡2號店 外面也被植物群給圍繞，讓壅擠的市區多了休憩好地方

附近很多商務客、運動完的民眾都會來

以及之前在仁武喝過依賴咖啡的饕客，現在都會直接來 依賴咖啡2號店

喝咖啡是一件療癒又很放鬆的事情，三五好友、 一個人放空、客戶約訪都可以

環境實在太美了，連我都好愛~約姊妹一起來喝咖啡吃甜點

可頌、甜點蛋糕被很多朋友堪稱被咖啡店耽擱了，專程來吃生乳酪、可頌麵包

依賴咖啡2號店還打造了戶外區，可以慵懶放空喝杯咖啡飲品

充滿日系的戶外用餐區，一個人來放空、甚至帶狗散步的朋友也會選擇戶外區塊

路過看到眼睛都亮了，陽明路居然有這麼美又舒適的三角窗咖啡館

甜點、可頌都是每天新鮮出爐，一直都是熱銷的可頌是很多饕客的愛，多種口味可選

手作可頌、肉桂捲都是每日限量新鮮供應

不喝咖啡也可以來吃下午茶，還有其他特調飲品

甜點都是自家製作，不使用半成品

很多熟客吃過切片蛋糕，也會預定整顆蛋糕慶生、回家當點心

依賴咖啡有專屬的VIP會員卡，以及儲值獨享方案

推薦給愛喝咖啡或者喜歡吃甜點蛋糕、可頌，儲值越多越划算

我個人還蠻愛這種環境明亮舒適的咖啡廳，一個人也可以來耍廢

二樓真的很厲害，一定要去啊!

依賴咖啡的咖啡豆都是自家烘焙，對咖啡有研究的朋友都可以來交流

烘焙師本身已經有超過數十年的烘豆經驗

單品咖啡、義式咖啡、特調咖啡都充滿自家特色

喝咖啡不用那麼嚴肅，每個喝到的風味口感都不同

總有一天會找到自己喜歡的味道，就是好咖啡

帶有休閒木質調裝潢，大落地窗的光線自然投入，讓我好愛

服務人員引導到二樓，更發現別有洞天

三民區居然有這麼療癒的咖啡店

二樓可以預約包廠辦活動，商務客開會等等

店家還有提供投影機，有興趣可諮詢

自然光線投入，進入需要脫鞋

感覺很戶外露營休閒風的咖啡館，一打開門真的被驚訝到!

還有很多鹿角蕨裝飾，整個讓人更加放鬆、舒適

團體客想要包場都可以洽詢店家，這地方太舒服了

居然隱藏於三民區的陽明路上

附近真的很少有這麼寬敞又舒適的咖啡館

很多都是連鎖店，人潮很多又很吵雜

依賴咖啡2號店的出現，真的是附近民眾的救心

很多熱愛甜點的女孩們也都特地來朝聖

依賴咖啡2號店算是附近最有規模的咖啡館

附近很多銅板咖啡豆是那種外帶店、連鎖店

比較少有這麼規模的分店，而且咖啡豆都自家烘焙

讓附近又多了一間優質咖啡館，一個人窩在這裡也很舒服

單品咖啡、SOE、義式咖啡、特調咖啡、不喝咖啡，記得搭配可頌、甜點蛋糕

可自己選擇喜歡的咖啡，或者請店家推薦

每次都可以品味不同咖啡，咖啡就像旅遊一樣

風味總是會那麼多豐富多層次，讓味蕾每次都能開啟更多新風味

很多愛喝咖啡的有會來閒話家常，聊咖啡、聊是非

手沖 層次明顯風味綻放

SOE 義式萃取 風味突出 BODY 醇厚

現場當然還有自家出品的咖啡豆可選購

衣索比亞 西達摩 桃子甜心/桃可可 G1

像我喜歡喝手沖咖啡，凱西姊喜歡調和過的SOE咖啡

都能釋放出不同韻味的咖啡香氣

喝熱的手工單品味道會顯得更加突出

這款衣索比亞 西達摩 桃子甜心/桃可可 G1

手沖單品都會有介紹卡，可一邊認識一邊感受咖啡香的層次

現研磨咖啡豆粉帶酸度果香風味

衣索比亞 西達摩 桃子甜心/桃可可 G1

讓我覺得蠻有意思的，店家建議我可以先用玻璃杯品味

喝出的酸度會比較明顯，層次香氣有很突出

可以先喝玻璃杯中的單品咖啡，感受果香酸度，嘴裡會慢慢帶甘甜

第二杯可以品味用陶瓷，陶瓷特性很獨特

陶瓷可以柔和咖啡，讓咖啡中的厚重味道、酸度轉化柔和順口的滋味

真的用陶瓷喝味道更加柔和，酸度更加緩解~~~讓我眼睛都瞪大了!!又是個新發現

很多朋友推薦的蛋糕甜點，都是依賴咖啡自家製作、不是外面的現成品

已經累積很多老饕、女孩兒都是特地來吃甜點蛋糕

每一款蛋糕內用都會裝飾，生乳酪淋上特製奶霜、刨上新鮮檸檬皮

招牌布朗尼

布朗尼還會烤過，帶出表面細緻酥脆

咬下整個軟綿帶出布朗尼可可香氣甜味，可以搭配奶香滋潤

不是是那種死甜，使用黑糖來提味，香氣甜味更加順口

難怪店員一直說是人氣招牌

檸檬肉桂捲

我個人很愛吃肉桂捲，第一次吃到檸檬肉桂捲

表面沙沙口感帶出檸檬酸，甜味與酸度完美融合

每一口都是酥脆層次香氣，引出肉桂味道

吃起來格外的唰嘴，讓肉桂捲帶有甜點般的新風味

巴斯克乳酪蛋糕

很適合配一杯咖啡細膩品嚐，搭配奶霜滋潤提味

整個焦香風味，濃度剛剛好的乳酪蛋糕

吃起來不膩，抿在嘴裡軟化的香甜滋味好好吃

檸檬生乳酪蛋糕

淋上手打奶霜滋潤，刨上檸檬帶出清香酸度

連水果乾都自家製作搭配，帶有檸檬清新酸甜，好吃不膩口

抿在嘴裡整個乳香於嘴裡散發開來，加上原本是冷凍

經過溫度上的自然柔和軟化，帶有冰涼感吃起來更順口

巧克力生乳蛋糕

使用高濃度的巧克力製作，底部的特別使用OREO餅乾製作

讓口感香氣更加豐富堆疊，推薦給喜歡巧克力的饕客

整個帶有冰涼口感，抿於嘴裡帶出的可可香氣很大人味，越吃越愛

另外點了一杯 中度烘焙帶有木質調的拿鐵咖啡

拿鐵咖啡

會隨機提供拉花，看了就很療鬱

圓潤馬克杯對口喝，柔和的綿密口感

牛奶都是使用小農 農臨鮮乳，乳香味道格外香醇

帶出木質香的咖啡滋味，不會過於厚重，喝到後面也是很順口

肉鬆蛋沙拉可頌

不僅有甜點，中午也可以來用餐

喝咖啡或者飲品，搭配一份輕食鹹香的可頌，也能解決一餐

出餐前都會烤過，帶出表面的酥脆

使用的肉鬆也精選過，是在地老字號肉鬆，鹹香夠味

加上蛋沙拉滑順帶稠度，讓可頌吃起來不擔心乾，鹹先好吃

海苔蛋沙拉可頌

特製蛋沙拉搭配海苔提出清香甜味

蛋沙拉調配出的風味讓我很愛，帶出海苔香氣與白芝麻香

偶爾吃甜的，也可以換換鹹口味的可頌

有溫度用心的咖啡館，咖啡、甜點、可頌都不馬虎

外帶杯

現場也有很多咖啡豆可直接採買，亦有依賴咖啡的濾掛咖啡

很多公司行號都直接辦會員，會員卡一店、二店都可以使用

享有85折優惠，尤其天天喝的民眾更超值划算

可頌都是當日發酵、新鮮烘烤出爐

尤其剛出爐，整個香氣瀰漫有夠撩人~非吃不可!!買六個還送一個

成為上班族、公司行號的下午茶點心

找時間來放鬆吧~~~感受偽休閒露營風的咖啡館氣息

《依賴咖啡2號店 》2樓租借共享空間

（提供投影機布幕音響•投影機•藍芽音響•延長線）

2F可供使用合作

｜會議包場｜攝影空間｜婚紗/寫真拍攝｜抓周派對｜生日派對｜性別派對｜手作空間｜咖啡教學｜咖啡杯測會｜包場看電影

商業合作歡迎私訊詳談

如需使用營業時間外可私訊

二樓共享使用時間：3小時，超時另計

平日$2400（場地費$500，1900可抵低消）

假日$3000（場地費$500，2500可抵低消）

☑提供𝗪𝗶-𝗙𝗶、插座，讓你輕鬆工作或閱讀

☑︎ 四人以上請來電訂位，幫你安排適合的位置唷

☑︎ 平日、假日如遇客滿 限時𝟮小時

☑︎ 寵物友善(需要掛繩）