有一次逛街，逛到信義微風，上到四樓，發現一家韓式料理，吸引了我，我上網查詢這間店家，他一開始在新莊，還是米其林必比登料理，店家是明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞，評價很棒。

我順便也查了何謂韓吃一隻雞?這是一道韓國家常美食，端上一鍋清湯，裡面放了一隻生雞(店家已經事先做過處理)，店員會直接在你面前用剪刀把雞剪成一塊塊好入口的大小，水滾後，等個8-10分鐘，成就一鍋清甜鮮美的雞湯。

這家韓式家常火鍋，韓吃一隻雞，一開始是在新莊，還是米其林必比登美食推薦，展店到信義商圈，信義微風4樓，就這樣立馬就約朋友說那我們來吃這家好了，平常吃都吃韓式火鍋不是部隊鍋就是人參雞，要不然就是起司火鍋，來嚐嚐韓吃一隻雞。

信義商圈美食很多，但是很少有韓式家常料理-火鍋，信義商圈百貨美食幾乎都是一些連鎖的美食，發現這家讓我驚艷，韓式家常清香鮮甜的雞肉火鍋，超好吃，還有商業午餐可供選擇，商業午餐也可以吃到單人的韓吃一隻雞唷!

韓吃一隻雞信義微風店

店址:台北市信義區忠孝東路五段68號4樓(信義微風百貨4樓)

電話:02-2723-0778

營業時間:週一到週五 中午11:00-14:30 晚上17:30-21:30

週六11:00-22:00 週日11:00-21:30

這是商業午餐的菜單

韓吃一隻雞的菜單

櫃台

店裡的環境舒適乾淨，空間感很棒，桌與桌的距離規劃的很不錯，還有包廂。

我跟我朋友兩位點了這些料理，每道都很好吃，吃很飽，也很喜歡韓吃一隻雞。

這個是一隻雞獨享鍋(商業午餐)，套餐升級420元+129元。

可樂一杯，還有一盤小菜。

原本商業午餐就有的三道小菜，我最愛醃製蘿蔔，泡菜是很道地的韓國泡菜。

白飯一碗上面還有芝麻粒。

糖心蛋一顆。

這個是129元升等的紫菜冬粉捲。

小鍋單人份的商業午餐-原味一隻雞豆腐鍋。

可樂一杯。

這個是韓吃一隻雞的雙人套餐2048元裡面的小菜。

我們還另外加點了澎派魚片桶(小)588元與澎派蛤蠣桶(中)728元。

魚片很新鮮。

滿滿的蛤蠣也很大顆。

我蠻愛吃韓國泡菜的 韓吃一隻雞韓國泡菜不會很辣很好吃。

韓國醃製豆芽。

韓國醃製白蘿蔔這是我最愛的。

海帶。

韓吃一隻雞雞湯裡的菜盤。

期待的韓吃一隻雞雞湯，韓國家常獨有的料理。

雞湯裡的雞肉真的超好吃。

店家幫我們剪雞肉。雞湯偏甜，不油膩，雞肉很好吃不會柴，雞胸肉也不會太硬。

韓式水煮魚板串。

這個也很特別，跟我們台灣的魚板不太一樣，口感很棒。

韓式蜂蜜脆皮炸雞

甜甜口感的炸雞，搭配蜂蜜有不一樣的味道，雞肉皮很酥脆，肉多汁 年糕蜂蜜也不錯，這道菜我超愛。

韓式醬燒牛(附生菜)。

醬燒牛肉包生菜，牛肉入口即化肥瘦剛好，夾生菜很搭。

韓流玉米鬚茶。

韓風哈密瓜雪糕汽水。

我第一次喝到加入哈密瓜雪糕的汽水好特別。

哈密瓜味道很濃，雪糕我沒吃，直接融入汽水裡，哈密瓜的濃郁和甜味搭配的很好喝。

韓吃一隻雞信義微風店

店址:台北市信義區忠孝東路五段68號4樓(信義微風百貨4樓)



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電話:02-2723-0778

營業時間:週一到週五 中午11:00-14:30 晚上17:30-21:30

週六11:00-22:00 週日11:00-21:30

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