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信義商圈百貨美食推薦/明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』/韓國火鍋不是只有人參雞，還有韓吃一隻雞/韓國家常料理超好吃，我與朋友超推薦

2024-05-16 18:01:00 Jessica Lin 人氣：104
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窩客好文

Jessica Lin

發表篇數：211篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：朋月栻-韓雞雞–江原道-宗음식 韓吃一隻雞火鍋鍋物｜微風信義店（韓國一隻雞鍋物）
place台北市信義區忠孝東路五段68號4樓
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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有一次逛街，逛到信義微風，上到四樓，發現一家韓式料理，吸引了我，我上網查詢這間店家，他一開始在新莊，還是米其林必比登料理，店家是明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞，評價很棒。

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

我順便也查了何謂韓吃一隻雞?這是一道韓國家常美食，端上一鍋清湯，裡面放了一隻生雞(店家已經事先做過處理)店員會直接在你面前用剪刀把雞剪成一塊塊好入口的大小，水滾後，等個8-10分鐘，成就一鍋清甜鮮美的雞湯

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

這家韓式家常火鍋，韓吃一隻雞，一開始是在新莊，還是米其林必比登美食推薦，展店到信義商圈，信義微風4樓，就這樣立馬就約朋友說那我們來吃這家好了平常吃都吃韓式火鍋不是部隊鍋就是人參雞，要不然就是起司火鍋，來嚐嚐韓吃一隻雞

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

信義商圈美食很多，但是很少有韓式家常料理-火鍋，信義商圈百貨美食幾乎都是一些連鎖的美食，發現這家讓我驚艷，韓式家常清香鮮甜的雞肉火鍋，超好吃，還有商業午餐可供選擇，商業午餐也可以吃到單人的韓吃一隻雞唷!

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

韓吃一隻雞信義微風店

店址:台北市信義區忠孝東路五段68號4樓(信義微風百貨4樓)

電話:02-2723-0778

營業時間:週一到週五 中午11:00-14:30 晚上17:30-21:30

             週六11:00-22:00 週日11:00-21:30

DSC01353.jpg  

這是商業午餐的菜單

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』

韓吃一隻雞的菜單

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

櫃台

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

店裡的環境舒適乾淨，空間感很棒，桌與桌的距離規劃的很不錯，還有包廂

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我跟我朋友兩位點了這些料理，每道都很好吃，吃很飽，也很喜歡韓吃一隻雞

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

這個是一隻雞獨享鍋(商業午餐)，套餐升級420元+129元

可樂一杯，還有一盤小菜

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原本商業午餐就有的三道小菜，我最愛醃製蘿蔔，泡菜是很道地的韓國泡菜

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白飯一碗上面還有芝麻粒

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

糖心蛋一顆

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這個是129元升等的紫菜冬粉捲

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小鍋單人份的商業午餐-原味一隻雞豆腐鍋

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可樂一杯

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這個是韓吃一隻雞的雙人套餐2048元裡面的小菜

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

我們還另外加點了澎派魚片桶(小)588元澎派蛤蠣桶(中)728元

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

魚片很新鮮。

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

滿滿的蛤蠣也很大顆

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

我蠻愛吃韓國泡菜的 韓吃一隻雞韓國泡菜不會很辣很好吃

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

韓國醃製豆芽

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

韓國醃製白蘿蔔這是我最愛的

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

海帶

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

韓吃一隻雞雞湯裡的菜盤

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

期待的韓吃一隻雞雞湯，韓國家常獨有的料理

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

雞湯裡的雞肉真的超好吃

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』

 DSC01404.jpg  

店家幫我們剪雞肉雞湯偏甜，不油膩，雞肉很好吃不會柴，雞胸肉也不會太硬

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

韓式水煮魚板串

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

這個也很特別，跟我們台灣的魚板不太一樣，口感很棒

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

韓式蜂蜜脆皮炸雞

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

甜甜口感的炸雞，搭配蜂蜜有不一樣的味道，雞肉皮很酥脆，肉多汁 年糕蜂蜜也不錯，這道菜我超愛

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

韓式醬燒牛(附生菜)。

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

醬燒牛肉包生菜，牛肉入口即化肥瘦剛好，夾生菜很搭

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

韓流玉米鬚茶

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

韓風哈密瓜雪糕汽水

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

我第一次喝到加入哈密瓜雪糕的汽水好特別

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

哈密瓜味道很濃，雪糕我沒吃，直接融入汽水裡，哈密瓜的濃郁和甜味搭配的很好喝

明月栻-韓雞雞-江原道-韓吃一隻雞『信義微風店』  

韓吃一隻雞信義微風店

店址:台北市信義區忠孝東路五段68號4樓(信義微風百貨4樓)


檢視較大的地圖 

電話:02-2723-0778

營業時間:週一到週五 中午11:00-14:30 晚上17:30-21:30

             週六11:00-22:00 週日11:00-21:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文章標籤
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