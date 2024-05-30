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【台南食記】三赫老麵燒餅 - 店門口永遠都是排隊人潮，位在永康的超人氣燒餅

2024-05-30 22:49:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：100
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：695篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

三赫燒餅
phone-0911 960 310
place台南市永康區東橋一路298號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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【台南食記】三赫老麵燒餅

 

這次南下陳小兔指名要吃這間三赫老麵燒餅當早餐，店內主打老麵燒餅，燒餅表層有滿滿芝麻，餅皮又酥又香口感多層次，每天開門總是排了滿滿的人龍，而且不接受預訂想吃只能現場排，這次不吃觀光客吃的名店，吃這間在地熱門早餐吧！

 

【台南食記】三赫老麵燒餅

▲三赫老麵燒餅位在永康大樓一樓店面，與觀光客常去的舊城區有段距離，估計購買的都是本地人居多。

 

【台南食記】三赫老麵燒餅

▲三赫老麵燒餅菜單：老麵蔥餅夾蛋是網友推薦必點，咖哩豬肉也是大家推薦，想吃甜的還有五種口味的酥餅。

 

【台南食記】三赫老麵燒餅

▲牆上有許多名人簽名，但我只認得食尚玩家...哈哈！

 

【台南食記】三赫老麵燒餅

▲黑板上寫著每人限購數量，人多時一人只能買四個！

 

【台南食記】三赫老麵燒餅

【台南食記】三赫老麵燒餅

芝麻酥餅 30元：酥餅上有滿滿的白芝麻，餅皮口感有層次非常酥，內部是中空的，咬到芝麻時馬上從嘴中散發出濃郁的芝麻香氣。

 

【台南食記】三赫老麵燒餅

【台南食記】三赫老麵燒餅

花生酥餅 30元：花生酥餅外觀多了黑芝麻辨識，內餡的芝麻是粗顆粒的，可以咬到花生的顆粒感，內餡比芝麻的飽滿些，吃起來也是非常香！

 

【台南食記】三赫老麵燒餅

【台南食記】三赫老麵燒餅

老麵蔥餅夾蛋 50元：老麵蔥餅的餅皮表皮烤得酥酥的，咬下去後發現口感極為Q彈有嚼勁，餅皮與青蔥的香氣伴隨的蛋香，三者融合為一味蕾獲得極大滿足。

 

【台南食記】三赫老麵燒餅

【台南食記】三赫老麵燒餅

咖哩豬肉 30元：咖哩豬肉表層同樣有滿滿芝麻，裡面塞得滿滿的咖哩豬肉餡，整體口味偏重鹹個人比較不愛。

 

【台南食記】三赫老麵燒餅

米漿 15元：米漿口感香濃，甜度適中，喝完很有飽足感。

 

 

 

雞蛋糕短評：台南燒餅排隊名店，購買的大多是本地人，有甜的也有鹹的，燒餅有千層的口感非常酥。


用餐環境
餐點★★★★☆    
服務★★★★
CP值★★★★


【三赫老麵燒餅美食資訊】

地址：台南市永康區東橋一路298號
電話：無
官網：facebook
營業時間：06:30–11:30(周一~周五)、06:30–12:00(周六)、(周日公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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