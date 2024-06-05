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> 圖文創作 > 娛樂 > 戲劇電影 > 【電影首映會】印尼版屍速列車 #鬼咧號！爆頭、肚破腸流驚悚破表！超級限制級畫面，雞皮疙瘩掉滿地！【電影推薦】

【電影首映會】印尼版屍速列車 #鬼咧號！爆頭、肚破腸流驚悚破表！超級限制級畫面，雞皮疙瘩掉滿地！【電影推薦】

2024-06-05 15:33:00 Phyllis 17 人氣：125
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窩客好文

Phyllis 17

發表篇數：373篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

威視電影邀約搶先看首映場 #鬼咧號

【電影首映會】印尼版屍速列車 #鬼咧號！爆頭、肚破腸流驚悚破【電影首映會】印尼版屍速列車 #鬼咧號！爆頭、肚破腸流驚悚破

威視電影也貼心提供驚悚鐵路便當！用餐愉快，平安駛向人生終點站！

【電影首映會】印尼版屍速列車 #鬼咧號！爆頭、肚破腸流驚悚破

劇情：姐姐月兒（哈娜普林蒂娜 飾）邀請妹妹小花（札拉萊奧拉 飾）一同前往深山渡假村慶祝病情好轉。當她們愉快的搭上直達渡假村的「桑卡拉列車」時，恐怖怪事接踵而至，每次經過隧道，就會有一節車廂遭遇鬼異現象，受到血腥浩劫，接著消失不見…隨著列車的行駛，隧道內藏了什麼？列車的終點站的結局是什麼？

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印尼高人氣小鮮肉 #法德利費薩爾飾演前往深山渡假村的服務員，原以為是趟平淡無奇且順利愉快的旅程，卻在密閉的列車上發生難以解釋的靈異事件，必需壓抑內心恐懼，裝作若無其事的安撫保護乘客生命！

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隨著列車的行駛，過了隧道就會發生讓人驚嚇萬分頭皮發麻的嚇破膽事件，緊接著就有一節車廂離奇消息，從中更體驗出貧富差距的不公及財團和官方令人不齒的勾結！

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媲美印尼版屍速列車，票房破億的東南亞恐怖片 #鬼咧號，透過密閉的列車空車，快速移動，想逃也逃不了卻發生讓人嚇破膽的事件，隨著電影情節出現爆頭及肚破腸流，血腥的殺戮畫面，整場電影會讓人狂起雞皮疙瘩！

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#鬼咧號，67日（五）全台驚悚發車，駛向人生終點站！

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感謝 #威視電影 邀約搶先看首映場 #鬼咧號

祝福好人一生平安

精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=Nrzd82Nlg2E

威視電影

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