為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > {台中美食}朝詩沐餉早午餐 / 隱身在太平住宅區內的超chill寵物友善早午餐店，激推「家常麻辣水煮牛」還有「台式鹽酥雞爆蛋土司」

{台中美食}朝詩沐餉早午餐 / 隱身在太平住宅區內的超chill寵物友善早午餐店，激推「家常麻辣水煮牛」還有「台式鹽酥雞爆蛋土司」

2024-06-06 20:47:00 別讓一姐不開心 人氣：128
share
邀約
窩客好文

別讓一姐不開心

發表篇數：205篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 太平區

造訪商家：

朝詩沐餉
phone04-23935497
place台中市太平區立功路253號1樓
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

{台中美食}朝詩沐餉早午餐 / 隱身在太平住宅區內的超chi

{台中美食}朝詩沐餉早午餐 / 隱身在太平住宅區內的超chill寵物友善早午餐店，激推「家常麻辣水煮牛」還有「台式鹽酥雞爆蛋土司」

最近發現一間隱身在太平住宅區內的超chill的寵物友善餐廳：「朝詩沐餉早午餐」

店內裝潢明亮乾淨舒適，提供中西式早午餐，還有兒童餐點，

必點他們家的台式鹽酥雞爆蛋土司、台式炸燒肉套餐，如果喜歡吃辣的朋友，超推他們家的家常麻辣水煮牛套餐，

整體來說餐點多樣性、擺盤精美分量也超足夠，店家還有提供免費wifi跟電源插頭，

非常適合全家一起睡到自然醒再來享受美食，享受悠閒超chill的早午餐迎接美好的一天。

{台中美食}朝詩沐餉早午餐

朝詩沐餉
地址：台中市太平區立功路253號
營業時間： 7:00-15:00 
電話：04-23935497
停車：門口可停車格、育賢停車場(無特約，走路7分鐘)
IGmorning.party
粉絲團朝詩沐餉

{台中美食}朝詩沐餉早午餐

「朝詩沐餉」位置在太平區育才路跟立功路的交叉向口裡，就隱身在住宅區裡的早午餐店，

附近都有機車跟停車格，附近也有停車場可以停車。

{台中美食}朝詩沐餉早午餐

店家大片落地窗的門面設計，相當乾淨明亮舒適，用餐環境相當舒適啊！

{台中美食}朝詩沐餉早午餐{台中美食}朝詩沐餉早午餐{台中美食}朝詩沐餉早午餐{台中美食}朝詩沐餉早午餐

店內裝潢相當明亮舒適，座位區也相當多元，有單人座的吧台區、沙發、座位區，

可以依照個人喜好，找個舒適的座位坐下，享受美味的餐點。

靠窗邊的吧台座位還有提供免費的電源插座，不管是邊子早餐工作，還是悠閒追劇都很適合。

{台中美食}朝詩沐餉早午餐{台中美食}朝詩沐餉早午餐

店內菜單上有中、西式兩種早午餐可以做選擇，可以選擇套餐或這單點也可以，

除此之外，中式餐點的主食可以選擇米飯或者是酸種麵包，可以依照自己喜好做選擇，

如果點選套餐的話還有飲料、小菜、薯條，可以進行三選二。

{台中美食}朝詩沐餉早午餐

確認好餐點，就可以到櫃臺進行點餐，在點餐的時候發現，

店家也會不定時的推出一些特別的餐點，或是一些早餐組合，大家可以來嚐鮮。

{台中美食}朝詩沐餉早午餐{台中美食}朝詩沐餉早午餐

點完餐之後，到了自助區裝水以及拿餐具的時候，抬頭看到了店家製作的佈告欄，

原來「朝詩沐餉」設置的初衷是為了三隻可愛的小貓咪，真是太有愛了，

可惜這一次沒有在店內看到可愛的店貓，希望下次來有機會來當一下貓奴過過癮啊！

{台中美食}朝詩沐餉早午餐{台中美食}朝詩沐餉早午餐

台式炸燒肉套餐 ＄270

好久沒有吃到台式傳統的炸燒肉，外皮炸得酥脆不油膩，事先醃製過的燒肉軟嫩多汁不乾柴，滿滿的古早味超級喜歡，

這次選了店家特製的「酸種麵包」，吃起來外皮酥脆有嚼勁，麵包軟Ｑ吃起來很有彈性，越嚼越有麥香味。

*當天用餐的時候，正好遇到店家推出點套餐贈送「土豆絲」以及水果活動，超級幸運！實際活動已店家現場為主。

{台中美食}朝詩沐餉早午餐{台中美食}朝詩沐餉早午餐

家常麻辣水煮牛套餐 ＄＄290

喜歡吃辣的朋友，絕對是來「朝詩沐餉」必點的餐點，

滿滿一碗的麻辣水煮牛，裡面的配料相當豐富澎湃，水煮牛肉軟嫩好吃，

搭配了清脆的的豆芽菜享用吃起來更加有層次感，尤其吸附了麻辣湯汁後，吃起來更加過癮。

*當天用餐的時候，正好遇到店家推出點套餐贈送「土豆絲」以及水果活動，超級幸運！實際活動已店家現場為主。

{台中美食}朝詩沐餉早午餐{台中美食}朝詩沐餉早午餐

敢吃辣的朋友，也可以嘗試直接品嚐「家常麻辣水煮牛」的湯汁，喝起來清甜帶著微麻小辣，相當暖胃，

特別愛他們家的油條，趁著油條酥脆沾裹著辣油與湯汁一起吃，根本就是個人的麻辣鍋啊！

{台中美食}朝詩沐餉早午餐{台中美食}朝詩沐餉早午餐

台式鹹酥雞爆蛋吐司套餐 ＄240

稍有厚度的布里歐吐司，吃起來香軟鬆Ｑ，炸得金黃酥脆的鹽酥雞，吃起來台式獨特的風味讓人難以忘懷，

再加上清脆的生菜、濃郁的起司片，還有店家特製的嫩蛋吃起來鬆軟香甜，

最後再淋上超獨特的九層塔美乃滋，吃起來更加清爽有層次感。

*當天用餐的時候，正好遇到店家推出點布里歐套餐贈送水果的活動，超級幸運！實際活動已店家現場為主。

{台中美食}朝詩沐餉早午餐 / 隱身在太平住宅區內的超chi

他們家的布里歐吐司酥烤過後真的好好吃，外皮酥脆，稍有厚度的吐司裡面還保有Ｑ彈口感，

吃起來軟Ｑ香甜，淡淡的奶香味越嚼越香，如果店家推出吐司，絕對第一個買回家！

{台中美食}朝詩沐餉早午餐{台中美食}朝詩沐餉早午餐

壽喜燒爆蛋雪花牛套餐 ＄220

鮮嫩軟Ｑ的雪花牛用壽喜燒醬汁拌炒後，鹹香夠味好吃，

搭配清爽生菜、濃郁起司，還有滑順的嫩彈，吃起來非常滿足有飽足感，

搭配一旁金黃酥脆的薯條，一口接一口非常順嘴好吃啊！

＊店家也有提供嫩蛋換水煮蛋的服務，如果有需要的話，在點餐的時候記得先告知店員喔

*當天用餐的時候，正好遇到店家推出點布里歐套餐贈送水果的活動，超級幸運！實際活動已店家現場為主。

{台中美食}朝詩沐餉早午餐 / 隱身在太平住宅區內的超chi{台中美食}朝詩沐餉早午餐 / 隱身在太平住宅區內的超chi

套餐搭配的小菜選擇也相當多樣，有生菜沙拉、花椰菜、黃金泡菜等，每一款小菜都相當新鮮好吃開胃。

{台中美食}朝詩沐餉早午餐 / 隱身在太平住宅區內的超chi

套餐中的飲料為紅茶，可以選擇冰、熱，也可以直接補差價換成想要的飲品，像是鮮奶茶、咖啡還是果醋都很可以。

 

{台中美食}朝詩沐餉早午餐 / 隱身在太平住宅區內的超chi

這次帶著家人來「朝詩沐餉早午餐」用餐，

店家的環境明亮乾淨舒適，用餐環境氛圍輕鬆，店員服務也相當親切熱情，

餐點的選擇蠻多樣的，有中、西式可以選擇，還有提供兒童專屬餐點，真的非常適合全家人一起用餐，

營業時間從早上七點到下午三點，不管是早起的上班族，還是可以睡到飽在享用早午餐的朋友都很可以，

「朝詩沐餉早午餐」絕對是太平區最chill的寵物友善早午餐店，有機會還可以遇到店貓呦！

文章標籤
台中美食 朝詩沐餉 台中早午餐 台中太平區美食 台中太平區必吃 台中早餐推薦 台中美食地圖 太平美食 北屯區早午餐 寵物友善餐廳 太平早午餐 台中西式早餐 太平早餐 太平早午餐推薦 太原路美食 台中中西式早餐 太平簡餐 勤益附近美食 台中特色餐廳 寵物友善餐廳台中
創作者介紹
創作者 一姐爸 的頭像
一姐爸

別讓一姐不開心http://jack74327.pixnet.net/blog




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#別讓一姐不開心
morechevron_right
文章關鍵字
別讓一姐不開心 朝詩沐餉 台中餐廳推薦 台中親子餐廳 more
檢舉
share
chevron_left

{台中美食}台中市區美食：「麵粉遇到水」，低調
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up