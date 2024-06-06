{台中美食}朝詩沐餉早午餐 / 隱身在太平住宅區內的超chill寵物友善早午餐店，激推「家常麻辣水煮牛」還有「台式鹽酥雞爆蛋土司」

最近發現一間隱身在太平住宅區內的超chill的寵物友善餐廳：「朝詩沐餉早午餐」

店內裝潢明亮乾淨舒適，提供中西式早午餐，還有兒童餐點，

必點他們家的台式鹽酥雞爆蛋土司、台式炸燒肉套餐，如果喜歡吃辣的朋友，超推他們家的家常麻辣水煮牛套餐，

整體來說餐點多樣性、擺盤精美分量也超足夠，店家還有提供免費wifi跟電源插頭，

非常適合全家一起睡到自然醒再來享受美食，享受悠閒超chill的早午餐迎接美好的一天。

朝詩沐餉

地址：台中市太平區立功路253號

營業時間： 7:00-15:00

電話：04-23935497

停車：門口可停車格、育賢停車場(無特約，走路7分鐘)

IG：morning.party

粉絲團：朝詩沐餉

「朝詩沐餉」位置在太平區育才路跟立功路的交叉向口裡，就隱身在住宅區裡的早午餐店，

附近都有機車跟停車格，附近也有停車場可以停車。

店家大片落地窗的門面設計，相當乾淨明亮舒適，用餐環境相當舒適啊！

店內裝潢相當明亮舒適，座位區也相當多元，有單人座的吧台區、沙發、座位區，

可以依照個人喜好，找個舒適的座位坐下，享受美味的餐點。

靠窗邊的吧台座位還有提供免費的電源插座，不管是邊子早餐工作，還是悠閒追劇都很適合。

店內菜單上有中、西式兩種早午餐可以做選擇，可以選擇套餐或這單點也可以，

除此之外，中式餐點的主食可以選擇米飯或者是酸種麵包，可以依照自己喜好做選擇，

如果點選套餐的話還有飲料、小菜、薯條，可以進行三選二。

確認好餐點，就可以到櫃臺進行點餐，在點餐的時候發現，

店家也會不定時的推出一些特別的餐點，或是一些早餐組合，大家可以來嚐鮮。

點完餐之後，到了自助區裝水以及拿餐具的時候，抬頭看到了店家製作的佈告欄，

原來「朝詩沐餉」設置的初衷是為了三隻可愛的小貓咪，真是太有愛了，

可惜這一次沒有在店內看到可愛的店貓，希望下次來有機會來當一下貓奴過過癮啊！

台式炸燒肉套餐 ＄270

好久沒有吃到台式傳統的炸燒肉，外皮炸得酥脆不油膩，事先醃製過的燒肉軟嫩多汁不乾柴，滿滿的古早味超級喜歡，

這次選了店家特製的「酸種麵包」，吃起來外皮酥脆有嚼勁，麵包軟Ｑ吃起來很有彈性，越嚼越有麥香味。

*當天用餐的時候，正好遇到店家推出點套餐贈送「土豆絲」以及水果活動，超級幸運！實際活動已店家現場為主。

家常麻辣水煮牛套餐 ＄＄290

喜歡吃辣的朋友，絕對是來「朝詩沐餉」必點的餐點，

滿滿一碗的麻辣水煮牛，裡面的配料相當豐富澎湃，水煮牛肉軟嫩好吃，

搭配了清脆的的豆芽菜享用吃起來更加有層次感，尤其吸附了麻辣湯汁後，吃起來更加過癮。

*當天用餐的時候，正好遇到店家推出點套餐贈送「土豆絲」以及水果活動，超級幸運！實際活動已店家現場為主。

敢吃辣的朋友，也可以嘗試直接品嚐「家常麻辣水煮牛」的湯汁，喝起來清甜帶著微麻小辣，相當暖胃，

特別愛他們家的油條，趁著油條酥脆沾裹著辣油與湯汁一起吃，根本就是個人的麻辣鍋啊！

台式鹹酥雞爆蛋吐司套餐 ＄240

稍有厚度的布里歐吐司，吃起來香軟鬆Ｑ，炸得金黃酥脆的鹽酥雞，吃起來台式獨特的風味讓人難以忘懷，

再加上清脆的生菜、濃郁的起司片，還有店家特製的嫩蛋吃起來鬆軟香甜，

最後再淋上超獨特的九層塔美乃滋，吃起來更加清爽有層次感。

*當天用餐的時候，正好遇到店家推出點布里歐套餐贈送水果的活動，超級幸運！實際活動已店家現場為主。

他們家的布里歐吐司酥烤過後真的好好吃，外皮酥脆，稍有厚度的吐司裡面還保有Ｑ彈口感，

吃起來軟Ｑ香甜，淡淡的奶香味越嚼越香，如果店家推出吐司，絕對第一個買回家！

壽喜燒爆蛋雪花牛套餐 ＄220

鮮嫩軟Ｑ的雪花牛用壽喜燒醬汁拌炒後，鹹香夠味好吃，

搭配清爽生菜、濃郁起司，還有滑順的嫩彈，吃起來非常滿足有飽足感，

搭配一旁金黃酥脆的薯條，一口接一口非常順嘴好吃啊！

＊店家也有提供嫩蛋換水煮蛋的服務，如果有需要的話，在點餐的時候記得先告知店員喔！

*當天用餐的時候，正好遇到店家推出點布里歐套餐贈送水果的活動，超級幸運！實際活動已店家現場為主。

套餐搭配的小菜選擇也相當多樣，有生菜沙拉、花椰菜、黃金泡菜等，每一款小菜都相當新鮮好吃開胃。

套餐中的飲料為紅茶，可以選擇冰、熱，也可以直接補差價換成想要的飲品，像是鮮奶茶、咖啡還是果醋都很可以。

這次帶著家人來「朝詩沐餉早午餐」用餐，

店家的環境明亮乾淨舒適，用餐環境氛圍輕鬆，店員服務也相當親切熱情，

餐點的選擇蠻多樣的，有中、西式可以選擇，還有提供兒童專屬餐點，真的非常適合全家人一起用餐，

營業時間從早上七點到下午三點，不管是早起的上班族，還是可以睡到飽在享用早午餐的朋友都很可以，

「朝詩沐餉早午餐」絕對是太平區最chill的寵物友善早午餐店，有機會還可以遇到店貓呦！