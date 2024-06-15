{台中美食}台中蔬食餐廳推薦：斐得蔬食 台中秀泰站前店 ，店面裝潢舒適明亮乾淨，蔬食餐點選擇多元美味，推薦必點鹹蛋黃義大利麵 / 自製麵糰pizza系列

前幾天帶孩子來台中秀泰站前店走走，順便到Ｓ2館3樓湯姆熊放電一下，

閒晃的時候發現Ｓ2館3樓另一側的餐廳區發現在台中大家都很推的「斐得蔬食」，小孩放電完之後，馬上帶一家人來用餐，

「斐得蔬食 台中秀泰站前店」店內裝潢舒適寧靜，木質傢俱搭配綠色植被，有種在森林裡用餐相當療癒，

餐點種類非常多元，有漢堡、義大利麵、焗烤、PIZZA、荷蘭薄餅以及各種小點、飲料選擇非常多樣，

重點是餐點真的都好好吃，完全沒有素味，就連小孩都吃得津津有味，非常適合家庭、公司一起來聚會，不管葷食素朋友一起聚餐都很可以！

斐得蔬食 台中秀泰站前店

地址：台中市東區南京路66號（秀泰站前店S2館三樓）

電話：04-22150376

營業時間：11:00~15:00，17:00~22:00

粉專：斐得蔬食（秀泰台中站前二館店）

IG：verdure488

停車資訊：台中站前秀泰店停車場，汽車平日30元/小時，假日50元/小時，平日餐飲消費380元可折抵2小時，

一般消費500元可折抵1小時，滿1000元可折抵3小時，假日則是每500元折抵1小時，相關的停車規範可以參考「台中站前秀泰店」官網

「斐得蔬食」在美村路上的第一間店，就一直是大家很推薦的蔬食餐廳，

沒想到在台中秀泰站前店三樓開了二店，不管是看電影、帶小孩來旁邊的湯姆熊放電，還是到附近的景點走跳完後，來飽餐一頓真的很可以！

店面大地木質色彩搭配大量的綠色植被，整體用餐環境相當舒適。

在店門口擺設了一台製麵機，據說店內的許多麵條都是店家自製的喔！

餐廳內高挑以及寬敞的空間，用餐環境也相當舒適，

座位從二人、四人、甚至到六到八人都沒有問題，座位數蠻多的，

非常適合像是公司聚會、生日慶生等活動都非常適合。

店家對於親子用餐也相當友善，有提供兒童座椅以及兒童餐具。

斐得蔬食的餐點上選擇相當多元，有漢堡、義大利麵、燉飯、焗烤、披薩，荷蘭薄餅等，

主餐還可以依照個人喜好升等成不同套餐，另外也還有各種經典小點以及飲料可以選擇，

最貼心的就是點單上還會特別註明每一種餐點大致的食材內容，還分別標誌出「五辛素」、「蛋素」、「蛋素」以及「全素」，相當貼心。

附餐的麵包，外皮烤的酥脆的帶點焦香，麵包口感也相當好吃，

搭配一旁的松露將香氣十足別有一番風味。

鹹蛋黃義大利麵 ＄365

鹹蛋黃義大利麵可以說是「斐得蔬食」經典招牌菜色，傳統的義大利免煮得軟硬適中，加入鹹香的蛋黃進行拌炒，

義大利麵裹上鹹蛋特殊的鹹香口感與香氣，，獨特口感讓人口齒留香，

搭配許多新鮮蔬菜以煎脆口的堅果，吃起來口感層次相當豐富，一旁的酥脆油條更是不可錯過。

松露奶油蘆筍蔬菜米型麵 ＄360

一上桌，滿滿的松露與焗烤香氣馬上撲鼻而來，

義大利麵製作成米粒造型，吃起來Ｑ彈帶有麵香，搭配店家自製的醬汁與焗烤相當完美，

松露與奶油香氣相當濃郁，加入清爽蘆筍、青菜以及相當有口感的洋菇，喜歡焗烤的朋友絕對要點起來。

青檸香矛豬肉燉飯 ＄350

加入青檸以及香茅提味，滿滿的泰式風味讓蔬食吃起來一點都不無聊，

燉飯吸取了醬汁讓每一口燉飯吃起來都香辣夠味，口感上帶有小辣接受度頗高，吃起來相當順嘴，

燉飯當中也添加了許多杏鮑菇、菇類食材，讓燉飯吃起來更加有口感與層次。

火烤雞pizza ＄380

店家自己製作的麵團，再加上大量的蔬菜與起司進行窯烤，帶有焦香的pizza餅皮吃起來外皮酥脆，裡層Ｑ軟有彈性，

搭配蔬菜窯烤後更加的清甜脆口。蔬食的火雞肉吃起來口感也相當特別好吃。

送上餐點的時候，店家還會附上披薩的切割器，可以自己動手切pizza，想吃多少就切多少，相當方便。

黛綺莉 PaiQuiri $165（畫面左邊）

斐得蔬食特別推出一系列無酒精調酒飲品，讓蔬食朋友也可以享受微醺的氣氛，

黛綺莉 在氣泡飲中以百香、檸檬、蜂蜜為基底，再加入店家特製的獨家配方，

口感喝起來酸甜酸甜有種初戀的滋味，喝起來也相當順口。

瓜瓜莫西托 Guagua mojito ＄165

以七喜氣泡飲為基底，分別加入小黃瓜、薄荷、檸檬汁以及蘋果切丁顆粒，

清爽的小黃瓜與七喜汽水搭配起來意外的合拍，薄荷的獨特香氣與清爽的檸檬，喝起相當清爽好喝。

餅乾脆脆 bananaShake 蛋糕奶蓋 ＄165

濃厚的香蕉牛奶加上如蛋糕般的手工奶蓋，

喝起來香醇濃郁好喝，攪拌過後巧可力風味更佳香甜，一口喝下還可吃到在蛋糕奶蓋上的脆脆餅乾，好喝香甜。

這次來「斐得蔬食 台中秀泰站前店」整體的感覺相當不錯，

森林系的店面裝潢設計，讓用餐環境相當舒適，空間也相當寬敞明亮，

交通地點也都相當不錯，不僅停車方便，附近周遭的旅遊景點也都很適合出遊後來用餐，

餐點的選擇上相當多元，從義大利麵、燉飯、pizza到點心、飲品真的是應有盡有，

雖然是蔬食餐廳都一點都不素，每一道料理都可以看到店家的真材實料與用心，不管是葷食、還是素食的朋友都可以一起聚餐享用美味餐點。