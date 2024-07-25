{台中美食}北屯必吃特色小吃：劉漣麵好吃到流連往返，超推三色飯、絲瓜蛤蜊麵，店內各種小菜更是必點！

這次來一德洋樓走走，中午就在北屯昌平路商圈附近有一間超特別的「劉漣麵店」用餐，好吃到食尚玩家都來報導，

有超特別皮蛋系列料理，還有各式的麵、飯類可以選擇，超推他們的絲瓜蛤蠣麵，還有特製的三色飯，

每天特製小菜更是一絕，像是煙燻豆皮、梅子苦瓜，每一種都好好吃，

店家還有推出特餐系列更加經濟實惠，現在還有推出line線上點餐、外帶自取的優惠活動，

而且店家從中午11點營業到晚上10點中間都沒有休息，不管是工作錯過正餐時間、還是加班到晚上都的宵夜時間都吃得到！

如果喜歡，還可以把店家特製的肉醬料理包帶回家，在家也可以吃到「劉漣味」！

劉漣麵昌平店

地址：台中市北屯區北平路四段98號

電話：04-22332481

營業時間：週一～週五：11:00~22:00，週六：11:00~20:00，週日、國定假日公休

停車資訊：東光市場停車場（到店步行一分鐘，無特約）、路邊停車格

粉專：https://www.facebook.com/liuliannshop/?locale=zh_TW

IG： https://www.instagram.com/liulianmian/

線上點餐：https://reurl.cc/WkY3ry

用餐活動：即日起至2024/08/10，外帶自取滿300元，即送將涼解渴的仙草茶一杯

外送活動：（午餐限定），最低500元即可外送，可預訂時間為當天9:30~10:30

注意事項：店家餐點都是現點現做，外帶後餐時間為「30分鐘」，請按照「取餐時間」進行取餐，以免久候。

名字超特別的「劉漣麵」諧音聽起來，就是好吃到讓人「流連」忘返，

店外沒有華麗的裝潢，不過店家對於食材與料理十分的講究，不管任何時刻店家都是門庭若市。

劉漣麵昌平店的位置在台中捷運四維國小站附近，附近也離一德洋樓、北屯兒童公園、東光市場、文昌國小相當近，交通上也相當方便。

店裡的沒有特別的裝潢，簡單的桌椅擺設，座位蠻多的，間隔也相當寬敞，

而且店內還有冷氣開放，在炎炎夏日吃飯有冷氣就先加100分啊！

如果第一次來「劉漣麵」吃飯，一時選擇障礙的話，可以看看店內的一些公告與介紹，

在牆壁上也有掛上了店內的招牌餐點，每一張照片看起來都好好吃。

另外要大大誇獎「劉漣麵」真的是超級環保的店家，只要自備餐盒，滿百就可以折抵10元，依此類推，對店家的理念大大讚賞！

劉漣麵的種類蠻多元的，有湯麵、乾麵、飯類、湯品以及小菜飲料類，

店家也有推出套餐組合A、B、C三種特餐組合，都是店家的招牌餐點，直接吃起來價格也更加划算。

店家也超先進的，推出了line線上點餐，而且線上點餐還有專屬的優惠，

現在使用線上點餐，就可以用半價（原價40元）加購小菜「梅子苦瓜」只要20元。

如果是外帶自取金額超過300元，還會贈送店家自己熬煮的退火仙草茶喔！

店內每天都會推出十多種的小菜，選擇非常多樣豐富，其中最特別的就是不定期推出的「今日涼拌菜」，

這次店家推出的是「梅子苦瓜」，正好近期事苦瓜的盛產期，當然要來品嚐一下。

店家有提供自助的醬料區，像是台中特產東泉辣椒，還有手工辣油可以加味。

Ａ餐： 小資剛剛好 ＄99

Ａ餐的內容有店內的招牌之一：三色飯，還有貢丸湯，一個人吃飽又吃巧。

三色飯

店家自製的三種醬料一次滿足，分別是辣肉醬、肉燥以及非常特別的皮蛋醬，

自炸紅蔥頭加入鹹香絞肉與豬皮熬煮，肉燥綿密香氣十足完全不油’

特製的辣醬與溫體豬肉手工拌炒，微辣的辣肉醬吃起來相當順嘴不嗆口，

還有非常特別的「皮蛋醬」，吃起來濃郁滑順，完全沒有化學皮蛋的臭味，更多的是皮蛋獨特的香氣與Ｑ彈的口感，

三種醬料可以單吃，也可以兩種口味混合吃，個人最喜歡辣肉醬＋皮蛋醬一起吃，絕對是來劉漣麵必點的餐點之一。

貢丸湯

貢丸吃起來Ｑ彈多汁有嚼勁。

湯去清爽甘甜，搭配香菜與芹菜提味，滿滿的家鄉味啊！

Ｃ餐：小菜大口吃 ＄169

Ｃ餐包含了絲瓜蛤蜊麵、兩份40元的小菜，以及燙青菜。

絲瓜蛤蜊麵

夏季的絲瓜吃起來就是特別香甜多汁，再搭配鮮甜的蛤蜊真的是超級對味，

湯頭喝起來相當清爽甘甜，再搭配Ｑ彈的麵條一起享用，不用特別調味較好好吃。

劉漣麵的麵條也非常的不簡單，店家選用了通過「HACPP」、「ISO22000」國際標準驗證的麵條，

每天新鮮配送，難怪吃起來特別香滑Ｑ彈有嚼勁啊！

如果喜歡重口味的朋友，也可以加上店家自製的辣醬，吃起來中辣等級很過癮。

燙青菜

店家每日提供的青菜都不太相同，會提供當季的蔬菜為主，

這次選擇了維生素營養價值頗高的油菜，簡單的川燙調味，吃起來清脆爽口不老柴。

小菜： 煙燻豆皮

煙燻過的豆皮切絲吃起來軟Ｑ有嚼勁，獨特的煙燻風味讓人口齒留香，

再搭配清脆的芹菜，吃起來相當順嘴好吃。

小菜：梅子苦瓜

劉漣麵不定期都會推出「今日涼拌菜」，有點像是盲盒開箱的概念，

這次來正好是七月份苦瓜的季節，吃到了店家特製的「梅子苦瓜」，

一口吃下可以吃到梅子酸甜酸甜的口感很開胃，苦瓜清脆伴隨著獨特微微的苦味，隨之而來的則是回甘的香甜，

整體吃起來口感層次相當豐富，喜歡吃苦瓜的朋友必點！

而且現在店家還有推出使用line線上點餐，就可以用半價（20元）吃到超美味的「梅子苦瓜」，大家可以多多利用。

（實際的優惠活動以店家公告為主）

仙草茶

店家也在夏季時刻推出了自己熬煮的仙草茶，喝起來甘醇鮮甜，在夏天喝上一口超級消暑，

尤其在吃完微辣的餐點後，在喝上一口冰涼的仙草茶，真的是太過癮了。

現在只要外帶單筆滿300元，就可以免費贈送一杯喔！

（優惠活動以現場公告為主）

如果喜歡吃劉漣麵家的料理，現在店家也有推出專屬的「肉醬料理包」以及「手工辣油」。

現在店家也有推出優惠活動（活動時間到2024/8/31，活動優惠以現場公告為主）

冷凍料理包/手工辣油，來店任選買三送一只要390元。

{冷凍料理包有：辣肉醬[200g]、肉燥[250g]、雲南醬（番茄肉醬）[200g]}

劉漣麵昌平店也離一德洋樓、民俗文物館、北屯兒童公園、北屯新村眷村博物館很近，

吃飯前、或者是吃飽飯都可以到附近走走喔！（照片是一德洋樓）