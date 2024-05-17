{台中美食}台中市區美食：「麵粉遇到水」，低調到不行的美味麵店，必點他們家的腰帶麵，吃完一整個口齒留香啊！

最近在台中柳川走走，發現原本在霧峰光復新村很有特色的麵店「麵粉遇到水」，

搬來台中市區了，離柳川、第二市場、第五市場都非常近。

店面就如店家名稱一樣，簡單樸素裝潢也是相當簡單，店內也以麵食為主，品項不多但是每一項都好好吃。

必點他們家的自製的腰帶麵，每一口都可以吃到麵條的香氣與口感，喜歡麵食的朋友千萬不要錯過。

麵粉遇見水

地址：台中市西區民生路83號

電話：04-22223333

營業時間：11:00~14:00，17:00～20:00，週三、週日公休

粉專：麵粉遇見水

第一次吃「麵粉遇見水」是在霧峰的光復新村，後來再去就沒開了，

原來是搬來台中市區，就在台中醫院、台中科技大學中護健康學院附近的民生路上，

附近路邊都蠻多停車位的，在店家的正對面也有一個收費停車場，交通上非常方便。

店面的裝潢相當簡單乾淨，外帶顧客可以在窗台外直接填寫菜單，

門口上也有貼著熱銷排行榜可以參考。

店內的品項其實沒有很多，麵類只有六種，另外還有水餃跟小菜，

不過比較特別的是他們家的麵條，可以選擇細麵跟腰帶兩種，

店內也有提供「帶回家自己煮」各種醬料包都有，不過店家的「腰帶麵」沒有提供自己煮的服務，只要在這裡吃得到喔！

一樓用餐區屬於狹長形，一邊式廚房一邊是用餐區，二樓的用餐區比較寬敞。

不管是一樓還是二樓，餐具都是放置在消毒鍋中，相對乾淨安全許多，

另外也有提供白開水，而且現在內用還有提供飲料免費無限暢飲（當天提供的是瓜茶）

店內用餐採取的是全自助式，在二樓會有餐點坐電梯上來要自己領取，

吃飽飯的餐具也要自己回收喔！

當天我們大約5點坐右就來用餐，是第一組客人，點完餐上菜的速度蠻快的。

清湯麵（腰帶）

簡單的高湯搭配海帶、白蘿蔔，還有蔥花點綴，高湯的湯清香甘醇，

最厲害的就是他們家的「腰帶麵」可以拉好長好長，吃起來也Ｑ談超好吃！

炸醬拌麵（細麵）

店家自制的炸醬肉末細緻，，細麵攪拌均勻之後，沾裹著滿滿的炸醬，吃起來相當順嘴好吃。

麻辣乾麵（腰帶）

店家特製的麻辣醬，香氣十足，屬於中小辣等級，吃起來口齒留香。

燙青菜

當天的燙青菜是高麗菜，淋上店家自製的肉醬。

小黃瓜

醃製的味道挺好的，口感也相當清脆開胃爽口。

這次的用餐感覺蠻好的，

每一份的份量雖然不多，但是都可以感受到店家對於料理的用心，

尤其是店內的麵條都是店家自製的，用簡單的原料就可以吃到食物本身的美味，真的是超喜歡，

是那種吃過一次就會記得的好味道，會想要一訪再訪的店家。