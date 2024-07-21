{雲林美食}怪人花枝鱔魚麵｜來雲林必吃美食，記得要加五印醋＋手工辣椒，好吃到可以再來一碗

這一次來雲林旅行，查詢了當地的美食，

馬上跳出「怪人花枝鱔魚麵」，光聽名字就覺得超奇怪，馬上驅車來品嚐一下美食，

羹湯喝起來輕甜美味，花枝跟鱔魚吃起來也是相當新鮮好吃，

絕對要加五印醋＋手工辣椒真的是好吃到不行！

怪人花枝鱔魚麵

地址：雲林縣土庫鎮中正路105號

電話：05-6621545

營業時間：10:00~19:30，星期一公休

「怪人花枝鱔魚麵」在雲林可以說是家喻戶曉的美食之一，更有許多美食節目來採訪相當知名，

店家的位置就在雲林土庫鎮香火鼎盛的順天宮旁邊，到用餐時間真的是人聲鼎沸，晚來真的是會坐不到位置。

關於店家的報導真的是多到不行，店內海報上還簽上了各個美食節目的簽名，

「怪人花枝鱔魚麵」更曾經入選為台灣小吃100店耶！

店內主要就是以羹麵與羹飯為主，選擇的項目不多，

價格上也很實在，比較推薦的是他們家的花枝跟鱔魚，可以單種也可以雙拼一次滿足。

店內主要分成內用跟外帶，外帶填單之後就在外面等待，

內用區有冷氣開放，先拿點單等到有做位置之後再送點單，

當天的用餐時間店內直接客滿，不過用餐的翻桌率還蠻快的，大概等個10幾分鐘就有位子。

店內還有可愛的食用介紹，相當可愛。

這次點了兩種，左邊是善於＋花枝，右邊則是花枝麵，

份量相當澎湃，羹湯直接以表面張力的方式呈現，花枝與鱔魚給的也相當大方。

店家的生意相當好，花枝與鱔魚也應該都是當天叫貨，花枝與鱔魚都相當新鮮，處理得也非常好，完全沒有腥味，

花枝吃起來彈牙有嚼勁，鱔魚細嫩滑順。

麵條的份量也是相當多，油麵拉起羹湯一起享用，滑順香甜非常順嘴，會有那種「蘇～～～」大口吃麵的口感，

羹麵除了花枝與鱔魚外，還會有高麗菜增加不少口感。

非常建議吃了原味之後，可以添加店家準備的「五印醋」，再加上手工辣椒粉，

五印醋獨特的香氣，讓羹湯喝起來更加香醇獨特，

手工辣椒跟羹湯超級合拍，微辣的口感吃起來超級順嘴好了！

建議大家先吃原味，再加入五印醋口味，最後再加入手工辣椒，一次就可以吃到三種口感！