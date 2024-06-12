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韓國2024精選濟州島海景住宿｜Top5超美濟州海景飯店、高CP值韓國旅遊住宿，享受超美戶外泳池！

2024-06-12 17:35:00 ㄟ柚の旅遊日誌 人氣：108
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窩客好文

ㄟ柚の旅遊日誌

發表篇數：199篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 韓國

今年想到濟州島享受渡假氛圍，爆吃一波新鮮海產嗎！精選超美海邊風情的濟州島海景住宿都在這！24小時服務櫃台，就算搭晚班機或是行程排得較滿也不用擔心~還有超美游泳池等你來享受，就讓AsiaYo帶你來一場韓國自由行之旅吧🤩🌊

💎濟洲市區海景住宿推薦💎

戴恩渡假村｜超美無邊際泳池！

戴恩渡假村｜近涯月漢潭海岸步道-2

濟州島超美無邊際泳池就看這間！一望無際的大海真的讓人心曠神怡，超級舒服的渡假氛圍，房間內也乾淨漂亮寬敞~真的超完美，甚至還能唱卡拉ok，太扯了吧😍！

戴恩渡假村｜近涯月漢潭海岸步道-1

📍附近地標：涯月運動公園 - 3.5 公里、新羅免稅店 - 13 公里、濟州國際機場 - 14 公里

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濟州島麗晶海洋酒店 | 戶外泳池超愜意

濟州島麗晶海洋酒店｜近濟州港 濟州機場 龍頭岩-5

超chill超仙的海景飯店！戶外泳池也是無邊際，視覺效果拉滿，真的好美啊~飯店設施還有健身房、遊戲機，就算待在飯店內也不會感覺無聊，甚至有免費WiFi超方便🌟

濟州島麗晶海洋酒店｜近濟州港 濟州機場 龍頭岩-7

📍附近地標：龍頭岩 -1.42 公里、濟州國際機場 -3.21 公里

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💎城山日出峰海景住宿推薦💎

四恩典酒店｜超大泳池 盡情享受

四恩典酒店｜近城山日出峰&韓劇「歡迎回到三達里」拍攝地點-10

泳池超大超豪華的~親子同樂更好玩，真的可以待在飯店玩一天><還有免費WiFi可以使用，重點是房間內寬敞整潔，讓人心情超好✨

四恩典酒店｜近城山日出峰&韓劇「歡迎回到三達里」拍攝地點-7

📍附近地標：城山日出峰 2.70 公里、Aqua Planet海洋世界 4.80 公里

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濟州阿魯姆頓度假村 | 超美飯店 火速收藏

濟州阿魯姆頓度假村｜近城山日出峰、牛島-4

房間內的空間也太大了吧~行李箱完全不是問題，看出去的海也超美，真的是來到濟州島渡假必收藏的飯店之一😍走路就可以到海邊，而且這裡還有付費的烤肉場地和器具設備，海邊旁烤肉也太讚了吧！

濟州阿魯姆頓度假村｜近城山日出峰、牛島-20

📍附近地標：城山日出峰 2.89 公里、Aqua Planet海洋世界 5.06 公里

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💎西歸浦海景住宿推薦💎

西歸浦KAL Hotel｜可愛泳池、親子同游

西歸浦KAL Hotel｜近小正房瀑布-1

這間飯店除樂超可愛的室外泳池，還有桑拿、三溫暖、健身房，超多厲害的設施，真的可以一整天都待在飯店裡享受濟州島渡假旅遊！更貼心的還準備了嬰兒相關的用品，超棒👶✨

西歸浦KAL Hotel｜近小正房瀑布-9

📍附近地標：正房瀑布 738公尺、天地淵瀑布 2.48公里

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真的對濟州海景飯店超級心動🌊！窗戶看出去就是蔚藍的海岸，這種感覺真的太舒服了>< 韓國自由行超夯的釜山海景住宿也很值得一看！也推薦韓國跟團旅遊，輕鬆享受韓國假期！另外如果假期不夠出國，花蓮就有超美的海景住宿可以享受囉！還有2024花東旅遊補助開跑，趕快上AsiaYo看會員獨家優惠吧🤩🌊

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濟州島飯店 濟州島住宿 濟州島海景飯店
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